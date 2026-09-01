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Richarlison, ‘çok sevdiği’ Everton’a dönüşün sert mali anlaşmazlık nedeniyle çıkmaza girmesi üzerine Tottenham’a ateş püskürdü
Everton'ın geri dönüşü engele takıldı
Richarlison'ın Goodison Park'a dönüşüyle ilgili görüşmeler, iki kulübün 25 milyon £ bonservis bedeli ve bonuslar konusunda anlaşmasına rağmen tıkandı. Brezilyalı forvetin, Everton'daki önceki döneminde çıktığı 152 maçta 53 gol atmasının ardından, Stats Perform'e göre Tottenham'dan geçmişe dönük ödemeler alacağı olduğunu düşünüyor. Bu mali çıkmaz, transfer döneminin son tarihi öncesinde önerilen transferi şimdi tehlikeye atıyor.
- Getty Images Sport
Brezilyalı isim sosyal medyada konuştu
Forvet oyuncusu, sosyal medya paylaşımlarından oluşan duygusal bir mesaj dizisinde yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi: "Son birkaç yılda yaşadığım her şeyden sonra, geleceğime bir daha ASLA başkasının karar vermesine izin vermeyeceğime karar verdim. O dönemde çok kötü şeyler yaşadım ve bunların neredeyse hepsi başkalarının aldığı kararlar yüzünden oldu.
"Baskı, tehdit, misilleme; bunların hiçbiri beni korkutmaz. Daha kötü şeyler yaşadım... bana inanın! Başka bir yere yapacağım herhangi bir transferin kulüp için de iyi olması gerektiğini her fırsatta hep açıkça söyledim.
"Eğer öyle olmasaydı, bunu asla kabul etmezdim... tıpkı burada her şey dağılırken ve bana ihtiyaç duyulurken kabul etmediğim gibi. Kaldım ve hayatımı ortaya koydum. Bu yüzden, durumuma her zaman Spurs'e ve bu süreçte benimle çalışan herkese gösterdiğim saygıyla yaklaşmalarını umuyorum. Sadece benim yerime karar vermeye çalışmayın."
Forvet, geleceğine dair tutumunu netleştirdi
Anlaşmazlık, Manchester City'nin Everton forveti Iliman Ndiaye için Tottenham'ın 60 milyon sterlinlik hamlesini 65 milyon sterlinlik teklifle araya girerek bozduğu sırada ortaya çıktı, ancak iki transfer ayrı ayrı yürütülüyordu. Richarlison, Everton'a yeniden katılma arzusunu yineledi ve mevcut durumunu da şöyle açıkladı: "Spurs ile Everton anlaşmaya varırsa, sevdiğim kulübe geri döneceğim.
"Niyetim gerçekten de çok mutlu olduğum yere dönmekti, evet, ancak görüşmeler sadece bazı insanların istediği şekilde ilerledi ve artık böyle olmayacak. Tüm bu kargaşaya rağmen Spurs ile sözleşmem var ve kulübün hizmetinde olmaya devam edeceğim."
- Action Plus
Merseyside alternatifleri şekilleniyor
Richarlison anlaşmasının ciddi şüphe altında olmasıyla birlikte Everton, geçen sezon Monaco formasıyla 19 gol atan Amerika Birleşik Devletleri milli oyuncusu Folarin Balogun'u transfer etmek için anlaşmaya yaklaşmış durumda. David Moyes, transfer dönemi kapanmadan önce Everton'ın hücum gücünü korumak adına ileri uca takviye yapmaya istekli. Bu arada Tottenham'ın, Premier League sezonu kızışırken saha dışındaki dikkat dağıtıcı unsurların artmasını önlemek için kulüp içindeki ödeme anlaşmazlığını hızla çözmesi gerekiyor.
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