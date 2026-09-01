Forvet oyuncusu, sosyal medya paylaşımlarından oluşan duygusal bir mesaj dizisinde yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi: "Son birkaç yılda yaşadığım her şeyden sonra, geleceğime bir daha ASLA başkasının karar vermesine izin vermeyeceğime karar verdim. O dönemde çok kötü şeyler yaşadım ve bunların neredeyse hepsi başkalarının aldığı kararlar yüzünden oldu.

"Baskı, tehdit, misilleme; bunların hiçbiri beni korkutmaz. Daha kötü şeyler yaşadım... bana inanın! Başka bir yere yapacağım herhangi bir transferin kulüp için de iyi olması gerektiğini her fırsatta hep açıkça söyledim.

"Eğer öyle olmasaydı, bunu asla kabul etmezdim... tıpkı burada her şey dağılırken ve bana ihtiyaç duyulurken kabul etmediğim gibi. Kaldım ve hayatımı ortaya koydum. Bu yüzden, durumuma her zaman Spurs'e ve bu süreçte benimle çalışan herkese gösterdiğim saygıyla yaklaşmalarını umuyorum. Sadece benim yerime karar vermeye çalışmayın."