Arteta, milli araya girmeden önce gelen galibiyetten mutlu olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Daha iyi olan taraftık ve birçok fırsat yakaladık ama etkili olamadık, bu yüzden rakibin savunmasını kırana kadar denemelerimizi artırdık. Martin'in golü en güzeli değildi ama etkiliydi."

10 maçta 9 galibiyet elde etmeleri ve bu başlangıcı nasıl değerlendirdiği sorulduğunda ise şunları söyledi: "Oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Son dönem çok yorucuydu; bol seyahat ve maçlar arası az toparlanma süresiyle geçti ama takım inanılmaz bir zihniyet ve kalite gösterdi."

Ve ekledi: "İdeal bir durumda değiliz ve geliştirebileceğimiz birçok yön olduğunu biliyoruz. Bunu milli ara boyunca analiz edeceğiz ve nasıl gelişeceğimizi belirleyeceğiz, çünkü önümüzdeki dönem son derece zor olacak."

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