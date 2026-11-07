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Arsenal FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Rice'ın durumu açıklandı: Arteta'dan VAR tartışmasına yanıt: Yalan söylemek istemiyorum

Arsenal - Hull City
Arsenal
Hull City
Premier Lig
M. Arteta
D. Rice
İngiltere
İspanya

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Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta, takımının Emirates Stadı'nda Hull City karşısında aldığı galibiyetin ardından basına konuştu; Arsenal bu maçta tek farklı galibiyeti güvenceye almakta zorlandı.

Declan Rice'ın yaklaşık 60. dakikada oyundan alınması, fiziksel durumuyla ilgili soru işaretlerini beraberinde getirdi. Ayrıca Kai Havertz'in bir penaltıdan mahrum bırakılmasının ardından maçta video teknolojisinden tartışmalı bir karar da çıktı.

Arteta, Havertz'in bu sezonki ofsayt sayısının 15'e ulaşmasının ardından takımının peşini bırakmayan ofsayt sorununa da değindi.

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  • Milli araya girmeden önce önemli bir galibiyet: "Önümüzdeki dönem son derece zorlu"

    Arteta, milli araya girmeden önce gelen galibiyetten mutlu olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Daha iyi olan taraftık ve birçok fırsat yakaladık ama etkili olamadık, bu yüzden rakibin savunmasını kırana kadar denemelerimizi artırdık. Martin'in golü en güzeli değildi ama etkiliydi."

    10 maçta 9 galibiyet elde etmeleri ve bu başlangıcı nasıl değerlendirdiği sorulduğunda ise şunları söyledi: "Oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Son dönem çok yorucuydu; bol seyahat ve maçlar arası az toparlanma süresiyle geçti ama takım inanılmaz bir zihniyet ve kalite gösterdi."

    Ve ekledi: "İdeal bir durumda değiliz ve geliştirebileceğimiz birçok yön olduğunu biliyoruz. Bunu milli ara boyunca analiz edeceğiz ve nasıl gelişeceğimizi belirleyeceğiz, çünkü önümüzdeki dönem son derece zor olacak."

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  • Ofsayt muamması! Büyük rakam

    Arteta, ilk yarıda ve belki de tüm sezon boyunca göze çarpan ofsayt sorununu da değerlendirdi; zira Arsenal aleyhine Premier Lig'de verilen ofsayt sayısı 35'e ulaştı.

    Şöyle konuştu: "Geliştirilmesi gereken konular var, bu da bunlardan biri. Sayı olması gerekenden fazla. Aston Villa maçı bu rakamları farklı bir perspektife oturtuyor ve bence örneklem bu konuyu analiz etmek için hâlâ kısa, ama gözleminiz yerinde."

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  • Havertz'in penaltıyı hak ettiğini düşünüyor musunuz?

    Arteta şu açıklamayı yaptı: "Pozisyonu tekrar izlemedim ve size yalan söylemek istemiyorum. Karar beni şaşırttı, çünkü Benjamin, hakem ekranı izlemeye çağrıldığında bana bunun net bir penaltı olduğunu söylüyordu. Şimdi öğrendim ki, oyunun başında Kai'nin ofsayt konumunda olması nedeniyle penaltıyı vermemeye karar vermişler. Kararın açıklamasını bilmiyorum ve eminim ki, ne olduğunu anlamamız için bunu açıklayacaklardır."

    Şöyle devam etti: "Karar kafa karıştırıcı görünüyor, hatta burada biz bile ofsaytın penaltının verilmesini etkileyip etkilemediğini belirleyemiyoruz."

    Kendisine, "Bir teknik direktör olarak hâlâ tüm kuralları anlıyor musunuz, yoksa işler bu kadar kafa karıştırıcı bir hâle mi geldi?" diye soruldu. Şu yanıtı verdi: "Bilmiyorum. Öncelikle kararı anlamam ve bu kararın alınmasında hangi kuralın diğerine üstün geldiğini bilmem gerekiyor, ondan sonra cevap verebilirim."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Ofsayt olduğunu düşünüyorum, ancak kural bunun önemli olmadığını söylüyor gibi görünüyor." Ardından kendisine yeniden soruldu: Yani ofsayt değil miydi? O da omuzlarını silkti!

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  • Declan Rice'ın durumu: Madueke ve Guimaraes'in performansı

    Arteta, gazetecilerin Declan Rice'ın oyundan alınmasına ve durumunun iyi olup olmadığına dair sorularına şu yanıtı verdi: "Evet, kendisi iyi durumda."

    Premier Lig'de tekrar eden tek gol farkıyla kazanma durumu hakkında ise şunları söyledi: "Daha fazla etkinliğe ihtiyacımız var; kaleciyle iki kez karşı karşıya kaldık, bir penaltı ve bir fırsat daha harcadık. Bazen geride duran rakiplere karşı kusursuz bir gol atmaya çalışıyoruz, oysa daha fazla kaosa ve erken gol atmaya ihtiyacımız var."

    Madueke hakkında, daha fazla süre aldıktan sonra seviyesini geri kazanan bir oyuncu örneği olup olmadığı ve son dönemde birçok oyuncunun yokluğunda hücumun liderliğini üstlenmesi sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Noni bu fırsatı hak etti, sezon başında yeterince performans sergileyemedi, ama çalıştı ve farklı, ciddi bir şekilde geri döndü. Muhteşem performanslar sergiliyor ve yerini korumalı."

    Oyuncunun bugün oyundan alındığındaki öfkesi hakkında ise şunları söyledi: "Üç net fırsat harcadı. Martin'in golüne katkıda bulundu, ancak kararlarını ve etkinliğini geliştirmesi gerekiyor."

    Son olarak, sahada dolaşırken taraftarların adını tezahürat ettiği Bruno Guimaraes'in performansını övdü ve onun hakkında şunları söyledi: "Daha iyisini sunabilir. Etkiliydi ve varlığını hissettirdi, ancak önünde daha fazlası var, özellikle orta saha oyuncularıyla uyum konusunda."

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