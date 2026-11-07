Arteta, gazetecilerin Declan Rice'ın oyundan alınmasına ve durumunun iyi olup olmadığına dair sorularına şu yanıtı verdi: "Evet, kendisi iyi durumda."
Premier Lig'de tekrar eden tek gol farkıyla kazanma durumu hakkında ise şunları söyledi: "Daha fazla etkinliğe ihtiyacımız var; kaleciyle iki kez karşı karşıya kaldık, bir penaltı ve bir fırsat daha harcadık. Bazen geride duran rakiplere karşı kusursuz bir gol atmaya çalışıyoruz, oysa daha fazla kaosa ve erken gol atmaya ihtiyacımız var."
Madueke hakkında, daha fazla süre aldıktan sonra seviyesini geri kazanan bir oyuncu örneği olup olmadığı ve son dönemde birçok oyuncunun yokluğunda hücumun liderliğini üstlenmesi sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Noni bu fırsatı hak etti, sezon başında yeterince performans sergileyemedi, ama çalıştı ve farklı, ciddi bir şekilde geri döndü. Muhteşem performanslar sergiliyor ve yerini korumalı."
Oyuncunun bugün oyundan alındığındaki öfkesi hakkında ise şunları söyledi: "Üç net fırsat harcadı. Martin'in golüne katkıda bulundu, ancak kararlarını ve etkinliğini geliştirmesi gerekiyor."
Son olarak, sahada dolaşırken taraftarların adını tezahürat ettiği Bruno Guimaraes'in performansını övdü ve onun hakkında şunları söyledi: "Daha iyisini sunabilir. Etkiliydi ve varlığını hissettirdi, ancak önünde daha fazlası var, özellikle orta saha oyuncularıyla uyum konusunda."
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