Ricci'nin ardından Sulemana da faul yaptı, ancak Inter yorgun ve Chivu oyuncu değişikliklerini yanlış yapıyor: Atalanta ile yaşanan tartışmaların ötesinde başka şeyler de var

Oyuncuların performanslarına kısaca bir göz atalım. Sommer ilk yarıda reflekslerini gösterdi ve Atalanta’nın beraberlik golünde suçlu değildi. Savunma üçlüsünü üç sıfatla özetlersek: Bisseck fena değildi, Akanji güven verdi, Carlo Augusto ise inisiyatif aldı. Özellikle Brezilyalı oyuncu, ileriye doğru canlı bir performans sergiledi ve geride çok önemli top kazanımları yaptı. Atalanta'nın tartışmalı golü bir yana, en çok öne çıkan isim, sakatlığı nedeniyle aylarca "eksik" kalan Dumfries oldu. Lafı dolandırmaya gerek yok: Hollandalı oyuncu, Chivu'ya herhangi bir yedeğe kıyasla açık ara üstün bir performans sergiliyor. Sahanın diğer tarafında Dimarco, genel olarak yeterli bir performans sergilese de, sadece birkaç şutta isabet konusunda eksik kaldı. Merkez üçlüsü biraz (fazla) ağırdı. Şeffaf Sucic için bir devre, ağırbaşlı Mkhitaryan için bir devre. Barella için küçük bir gelişme var, ancak zamanla kaybolan en iyi performanslarından hâlâ uzak. Güven veren isim yine Zielinski oldu; güçlerini iyi ayarlayan ve taktiksel okumalarda akıllı bir oyun kurucu. Forvette, seyirciler tarafından acımasızca eleştirilen hatalar yapan, aralıklı bir Thuram görüldü. Genel olarak Fransız oyuncunun performansı yeterliydi. Buna karşılık, Chivu'nun (anlaşılır bir şekilde?) son yarım saatte Bonny'ye yer vererek dinlendirdiği Pio Esposito'nun performansı mükemmeldi. Azzurri'nin forveti, tribünde izleyen Gattuso'yu ikna etmiş olmalı. Pio, Scamacca ve Kean dahil olmak üzere, on gün sonra başlayacak Dünya Kupası play-off'larında Azzurri'nin hücumunu yönetecek en hazır isim.