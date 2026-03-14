Ricci'nin kolundan bir hafta sonra, şimdi de Sulemana'nın eli. Tartışmalar açısından da, puan tablosu açısından da işler yolunda gitmiyor. Altı gün içinde Inter, puanlardan (sadece 1) daha fazla kart (Chivu çift sarı kartla oyundan atıldı) topladı. Şampiyonluk yarışının Milan ya da hatta Napoli'nin lehine yeniden açılıp açılmayacağını görmek için birkaç saat beklemek gerekiyor. Kader hala Inter'in elinde. Ve tabii ki Ricci ya da Sulemana'nın elinde değil. Bu, objektif olarak yorgun görünen bir takımın, yani Inter'in elleri, hatta bacakları ve kafası. Ve bu yorgunluk, Şampiyonlar Ligi'ndeki felaketin ardından gelen Atalanta tarafından bile vurgulandı. Kısacası, tartışmaların ötesinde daha fazlası var. Ve belki de daha kötüsü: Inter pek de iyi durumda değil. Şampiyonluk hala açıkça onun menzilinde, ancak (başkalarının) ellerini düşünmeden (kendi) ayakları üzerinde yeniden ayağa kalkması gerekiyor.
Ricci'nin ardından Sulemana da faul yaptı, ancak Inter yorgun ve Chivu oyuncu değişikliklerini yanlış yapıyor: Atalanta ile yaşanan tartışmaların ötesinde başka şeyler de var
Oyuncuların performanslarına kısaca bir göz atalım. Sommer ilk yarıda reflekslerini gösterdi ve Atalanta’nın beraberlik golünde suçlu değildi. Savunma üçlüsünü üç sıfatla özetlersek: Bisseck fena değildi, Akanji güven verdi, Carlo Augusto ise inisiyatif aldı. Özellikle Brezilyalı oyuncu, ileriye doğru canlı bir performans sergiledi ve geride çok önemli top kazanımları yaptı. Atalanta'nın tartışmalı golü bir yana, en çok öne çıkan isim, sakatlığı nedeniyle aylarca "eksik" kalan Dumfries oldu. Lafı dolandırmaya gerek yok: Hollandalı oyuncu, Chivu'ya herhangi bir yedeğe kıyasla açık ara üstün bir performans sergiliyor. Sahanın diğer tarafında Dimarco, genel olarak yeterli bir performans sergilese de, sadece birkaç şutta isabet konusunda eksik kaldı. Merkez üçlüsü biraz (fazla) ağırdı. Şeffaf Sucic için bir devre, ağırbaşlı Mkhitaryan için bir devre. Barella için küçük bir gelişme var, ancak zamanla kaybolan en iyi performanslarından hâlâ uzak. Güven veren isim yine Zielinski oldu; güçlerini iyi ayarlayan ve taktiksel okumalarda akıllı bir oyun kurucu. Forvette, seyirciler tarafından acımasızca eleştirilen hatalar yapan, aralıklı bir Thuram görüldü. Genel olarak Fransız oyuncunun performansı yeterliydi. Buna karşılık, Chivu'nun (anlaşılır bir şekilde?) son yarım saatte Bonny'ye yer vererek dinlendirdiği Pio Esposito'nun performansı mükemmeldi. Azzurri'nin forveti, tribünde izleyen Gattuso'yu ikna etmiş olmalı. Pio, Scamacca ve Kean dahil olmak üzere, on gün sonra başlayacak Dünya Kupası play-off'larında Azzurri'nin hücumunu yönetecek en hazır isim.
Sonuçta, Chivu'nun oyuncularının yorgunluğundan korktuğu için bazı oyuncu değişikliklerini boşa harcadığı hissi kalıyor. Özellikle de Pio Esposito'nun oyuna girmesi konusunda bu defalarca tekrarlanmalı. Ancak daha sonra konuşulacak olan asıl konu, o kritik an olacak: Dumfries ile Sulemana arasındaki itişme ya da ayakların çaprazlanması. Ama bunlar birbirini tamamlayan tartışmalar olacak. Tartışmalı anlar var, Inter'in de performansında belirgin bir düşüş var.