Calafiori'nin Roma'dan ayrılması, yerli bir yeteneğin elinden kaçtığını gören birçok taraftar için hâlâ tartışma konusu olmaya devam ediyor. Defans oyuncusu, Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo Glimt'e 6-1 gibi utanç verici bir skorla yenildikten sonra, o dönemki teknik direktörü Jose Mourinho ile ilişkilerinin dramatik bir şekilde değiştiğini açıkladı. Bu gece, onun ilk on birde kalıcı olarak yer alma şansını fiilen sona erdirdi ve Genoa'ya kiralanarak hayal kırıklığı dolu bir dönem geçirdi.

O zorlu dönemi hatırlayan Calafiori, "Mourinho ile ilk altı ayı oldukça iyi geçirdim ve ilk on birde oynadım. Bodo Glimt'e 6-1 yenildikten sonra artık oynamadım ve daha fazla süre almak istedim" dedi. "Genoa'ya kiralık olarak gittim, durum karmaşıktı. İçimde asla pes etmedim, ama bu fikir kafamda kaldı. O anda gerçekten çok moralim bozuktu."