Riccardo Calafiori, Roma'ya geri dönme hayalini açıklarken, Arsenal yıldızı Jose Mourinho yönetimindeki zorlukların Serie A takımından ayrılmasına neden olduğunu anlatıyor
Arsenal zorlanıyor, Roma hayal kuruyor
Çok yönlü İtalya milli oyuncusu, 2025 yılında Bologna'dan Emirates Stadyumu'na yüksek profilli bir transferle geçti ve teknik direktör Mikel Arteta tarafından hala yüksek puan alıyor, ancak kalça ve kas yaralanmaları nedeniyle ilk sezonunda sahada kalma süresi büyük ölçüde kısıtlandı. Sonuç olarak, 23 yaşındaki oyuncu bu sezon tüm turnuvalarda sadece 1.600 dakika sahada kalabildi. Bu zorlu dönem, onu Stadio Olimpico'dan uzaklaştıran yolu yeniden düşünmesine neden oldu. Supernova podcast'inde samimi bir şekilde konuşan Calafiori, "Evet, Roma'ya geri dönmek istiyorum. Şu anda kariyerimin tamamını planlayamam ama yarıda bıraktığım için geri dönmek istiyorum" itirafında bulundu.
Bodo Glimt'in dönüm noktası
Calafiori'nin Roma'dan ayrılması, yerli bir yeteneğin elinden kaçtığını gören birçok taraftar için hâlâ tartışma konusu olmaya devam ediyor. Defans oyuncusu, Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo Glimt'e 6-1 gibi utanç verici bir skorla yenildikten sonra, o dönemki teknik direktörü Jose Mourinho ile ilişkilerinin dramatik bir şekilde değiştiğini açıkladı. Bu gece, onun ilk on birde kalıcı olarak yer alma şansını fiilen sona erdirdi ve Genoa'ya kiralanarak hayal kırıklığı dolu bir dönem geçirdi.
O zorlu dönemi hatırlayan Calafiori, "Mourinho ile ilk altı ayı oldukça iyi geçirdim ve ilk on birde oynadım. Bodo Glimt'e 6-1 yenildikten sonra artık oynamadım ve daha fazla süre almak istedim" dedi. "Genoa'ya kiralık olarak gittim, durum karmaşıktı. İçimde asla pes etmedim, ama bu fikir kafamda kaldı. O anda gerçekten çok moralim bozuktu."
Basel'den reddedilmesinden Bologna'da yıldızlığa
Roma, 2022'de Conference League kupasını kaldırırken, Calafiori kısa sürede kendini gereksiz hissetmeye başladı. İtalya'yı terk edip İsviçre'nin Basel takımına transfer olmanın başlangıçta zor bir karar olduğunu itiraf etti. Ancak bu transfer, kariyerinde bir dönüşüm yaşamasını sağladı ve Bologna'da Avrupa'nın en çok aranan top oynayan savunma oyuncularından biri haline geldi ve milli takımda yerini aldı.
Defans oyuncusu ayrılışını şöyle değerlendirdi: "Roma, Conference League'i kazandı ve benim yerimde oynayanlar çok iyi iş çıkardı, bu yüzden benim için yer kalmamıştı. Sonra Roma beni Basel'e sattı ve ilk başta mutlu değildim." Devam etti: "Ancak bir adım geri atmam gerektiğini kabul ettiğimde, buranın benim için doğru yer olduğunu anladım. Genç bir oyuncu için orada devamlılık bulmak mükemmeldi."
Emirates Stadyumu'nda hayatı keşfetmek
Roma'nın cazibesi inanılmaz derecede güçlü olmaya devam ederken, Calafiori şu anda Arsenal'de son derece rekabetçi bir ortamda yolunu bulmaya odaklanmış durumda. Gunners, Premier League şampiyonluğu için Manchester City ile mücadele ederken, İtalyan oyuncu Arteta'nın savunma hattında Piero Hincapie gibi isimlerle başlangıç pozisyonu için sıkı bir rekabet içinde bulunuyor. İngiliz futboluna uyum sağlama ve çeşitli fiziksel sorunlarla başa çıkma konusunda devam eden zorluklara rağmen, savunma oyuncusu olumlu bir bakış açısını koruyor.
Kalbi İtalya'da kalmış olsa da, İngiltere'de oynama fırsatının reddedilemeyecek kadar önemli olduğunu kabul ediyor. Hızlı yükselişinden bahsederken, "Bologna'da yaşadıklarım ve bizim yaşadıklarımız inanılmazdı, ama Premier League'e nasıl hayır diyebilirsin?" dedi. Yine de Roma hakkında umutlu bir şekilde şunları ekledi: "Curva Sud'da taraftarların önünde kutlama yapmak için geri dönmek isterim."
