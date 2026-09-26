İtalya, Uluslar Ligi serüvenine Belçika karşısında adeta sahadan silinerek son derece hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı. Gök Mavililer, Roma'daki Stadio Olimpico'da savunmadaki bir dizi pahalı hatanın ardından 2-0 mağlup oldu.

Mika Godts ve Dodi Lukebakio, her iki pozisyonda da savunma hattını rahatlıkla geçerek ev sahibini cezalandırdı ve konuk ekibe kritik bir galibiyet getirdi. Bu yenilgi, milli takım için ikinci Roberto Mancini dönemine son derece sinir bozucu bir başlangıç anlamına geldi.

Acı yenilgiye rağmen, Calafiori açısından kişisel düzeyde dikkat çekici bir geceydi. Arsenal savunmacısı, A milli takım kariyerinde ilk kez sol bekte görev yaptı ve kulüp düzeyinde geleneksel olarak üstlendiği role geri döndü.