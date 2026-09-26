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Yosua Arya
Çeviri:

Riccardo Calafiori, Arsenal yıldızının "kaçınılabilecek" Belçika yenilgisine tepki göstermesinin ardından İtalya taraftarlarına meydan okuyan bir mesaj gönderdi

R. Calafiori
İtalya
İtalya - Belçika
Belçika
UEFA Nations League A

Riccardo Calafiori, İtalya takım arkadaşlarına, Belçika'ya karşı UEFA Uluslar Ligi'nde alınan can sıkıcı 2-0'lık yenilginin ardından işin olumlu taraflarına bakmaları çağrısında bulundu. Arsenal savunmacısı, İtalya'nın kendi taraftarları tarafından yuhalanarak sahadan ayrılmasının ardından Azzurri'nin önünde hâlâ yapacak çok işi olduğunu kabul etti.

  • Azzurri için sinir bozucu bir başlangıç

    İtalya, Uluslar Ligi serüvenine Belçika karşısında adeta sahadan silinerek son derece hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı. Gök Mavililer, Roma'daki Stadio Olimpico'da savunmadaki bir dizi pahalı hatanın ardından 2-0 mağlup oldu.

    Mika Godts ve Dodi Lukebakio, her iki pozisyonda da savunma hattını rahatlıkla geçerek ev sahibini cezalandırdı ve konuk ekibe kritik bir galibiyet getirdi. Bu yenilgi, milli takım için ikinci Roberto Mancini dönemine son derece sinir bozucu bir başlangıç anlamına geldi.

    Acı yenilgiye rağmen, Calafiori açısından kişisel düzeyde dikkat çekici bir geceydi. Arsenal savunmacısı, A milli takım kariyerinde ilk kez sol bekte görev yaptı ve kulüp düzeyinde geleneksel olarak üstlendiği role geri döndü.

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    Calafiori, olumlu noktalara odaklanılması çağrısında bulundu

    Son düdüğün ardından Calafiori, takımının kopuk performansına dair dürüst bir değerlendirme yaptı. Çok yönlü savunmacı, sahadaki savunma zaaflarını kabul etti ancak perde arkasında yavaş yavaş ilerleme kaydedildiğinde ısrar etti.

    Calafiori, RAI Sport'a verdiği demeçte, "İyi bir takım gördüm, ama bu sadece zaman zaman oldu. Yeni bir hocayla çalışmaya daha yeni başladık ama hoşuma gitmeyen başka şeyler de vardı, boşluklar bıraktık ve önlenebilir iki gol yedik. Olumlu taraflara bakmaya çalışmalıyız. Yapacak çok iş var, yeni bir hocayla daha yeni başladık, bu yüzden göreceğiz" dedi.

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    Sonuç etrafındaki hayal kırıklığı hem sahada hem de tribünlerde açıkça görüldü. Seyircinin seyrek olduğu Stadio Olimpico, hislerini son derece net şekilde ortaya koydu; ev sahibi takım taraftarlarının sabrının artık tamamen tükendiği anlaşılıyor. İtalya, sahadan ayrılırken yoğun şekilde yuhalandı ve bu düşmanca tepkinin oyuncuları açıkça etkilediği görüldü.

    "Can yakıyor, çünkü zaman zaman taraftarın tutkusunu hissettim," diye itiraf etti. "Daha iyisini yapmak zorundayız, bunu hepimiz biliyoruz; bir sonraki maçtan başlayarak."

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    Bir sonraki kritik mücadeleye bakarken

    İtalya, Belçika karşısında kendilerine ağır bedel ödeten savunmadaki boşlukları acilen gidermek için şimdi yeniden antrenman sahasına dönecek. Calafiori ve takım arkadaşları, bir sonraki maçlarında çok daha iyi bir performans sergileyip taraftarların gönlünü yeniden kazanmak için büyük baskı altında.

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