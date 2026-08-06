Getty Images Sport
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Riccardo Calafiori, Arsenal Bruno Guimaraes'e yaklaşırken ve Vinicius Junior'ı hedeflerken dünya çapındaki transferlere destek verdi
Calafiori, Brezilyalı yıldızların transferine destek verdi
Kuzey Londra kulübünün, Newcastle United orta saha oyuncusu Guimaraes için anlaşmayı sonuçlandırmanın eşiğinde olduğu, aynı zamanda Real Madrid'in süper yıldızı Vinicius'a da iddialı bir ilgi göstermeyi sürdürdüğü bildiriliyor. Calafiori, kulübün rakiplerinin önünde kalabilmesi için bu tür yüksek profilli transferlerin gerekliliğini güçlü şekilde savunuyor.
Guimaraes ve Vinicius'un olası gelişleri hakkında Sky Sports'a konuşan İtalya milli oyuncusu, Emirates'te gereken standardın ne olduğu konusunda netti. Calafiori şöyle dedi: "Elbette artık o seviyedeyiz, zirvedeyiz. Ligi yeniden kazanmak istiyoruz ve mümkünse geçen sezondan da daha iyi olmak istiyoruz, bu yüzden bence bu tür oyunculara ihtiyacımız var."
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Guimaraes anlaşmasının detayları
Guimaraes'in transferi yazın en uzun süren dosyalarından biri oldu, ancak artık çözümün yakın olduğu görülüyor. Newcastle'dan Emirates'e eski Lyonlu oyuncuyu getirecek anlaşma, iki Premier League kulübünün £75 milyon bonservis bedelinde uzlaşmasının ardından tamamlanmaya çok yaklaştı. Brezilyalı oyuncu, kuzey Londra'ya gitmek istediğini Newcastle'a açıkça bildirdi. Bunun üzerine kulüpler, Arsenal'in £70 milyonluk ilk teklifi ile Newcastle'ın başlangıçta biçtiği £80 milyonluk değer arasında orta yolu buldu.
Guimaraes'in kadroya katılması, orta sahasına daha fazla sertlik ve yaratıcılık eklemek isteyen Mikel Arteta adına önemli bir niyet beyanı anlamına gelecektir.
Vinicius hayalinin peşinde
Guimaraes transferi an meselesi gibi görünse de Vinicius için yürütülen girişim çok daha karmaşık olmaya devam ediyor. Arsenal'ın Brezilyalı hücum oyuncusunu Premier League'e getirmeye çalışması son derece iddialı bir hamle, ancak Madrid'de sözleşme görüşmeleri tıkanmışken kulüp bu dosya üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Ancak İngiltere şampiyonunun artan ilgisini savuşturmak için Madrid'in hücum oyuncusuna yaptığı sözleşme teklifini iyileştirmesinin ardından Brezilyalıyı transfer etme umutları son dönemde darbe aldı.
Kanat oyuncusunun mevcut sözleşmesinin gelecek yaz sona erecek olması nedeniyle durum belirsizliğini koruyor. Bu da yeni sözleşmeye imza atmaması ya da çok cazip mali şartlar sunmaya hazır olduğu bildirilen Arsenal'a gitmeyi tercih etmesi halinde bonservissiz olarak ayrılabileceği anlamına geliyor.
- Getty Images Sport
Arteta için hazırlık zorlukları
Olası transferler etrafındaki heyecana rağmen, Arsenal sahada acil sorunlarla karşı karşıya. Kadro, sezon öncesi dönemde zorlandı; bunun bir göstergesi de Dublin'de Real Betis'e karşı alınan 3-1'lik hazırlık maçı yenilgisi oldu. O maça ilk 11'de başlayan Calafiori, Dünya Kupası'ndan dönen yıldızların hazırlık süresinin az olmasının sezonun başlangıcını zorlaştırabileceğini kabul etti. Manchester City'ye karşı oynanacak Community Shield'a sadece 10 gün kalmışken, takımın ritmini hızlı şekilde bulması için baskı artıyor.
"Bence bu yüzden sezona başlamak zor olacak. Bütün büyük takımlar bu sorunu yaşayacak ve tabii ki biz hâlâ onları bekliyoruz, umarım gerçekten formda olurlar ve bize yardım etmeye hazır olurlar. 10 gün içinde final oynayacağız, bu yüzden hazır olmamız gerekiyor" diye açıkladı savunmacı.
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