Kuzey Londra kulübünün, Newcastle United orta saha oyuncusu Guimaraes için anlaşmayı sonuçlandırmanın eşiğinde olduğu, aynı zamanda Real Madrid'in süper yıldızı Vinicius'a da iddialı bir ilgi göstermeyi sürdürdüğü bildiriliyor. Calafiori, kulübün rakiplerinin önünde kalabilmesi için bu tür yüksek profilli transferlerin gerekliliğini güçlü şekilde savunuyor.

Guimaraes ve Vinicius'un olası gelişleri hakkında Sky Sports'a konuşan İtalya milli oyuncusu, Emirates'te gereken standardın ne olduğu konusunda netti. Calafiori şöyle dedi: "Elbette artık o seviyedeyiz, zirvedeyiz. Ligi yeniden kazanmak istiyoruz ve mümkünse geçen sezondan da daha iyi olmak istiyoruz, bu yüzden bence bu tür oyunculara ihtiyacımız var."