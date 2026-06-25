Ricardo Pepi ve Alejandro Zendejas’ın zamanı geldi mi? Mauricio Pochettino’nun Türkiye karşısında ilk 11’i seçmesi gerekiyor

Mauricio Pochettino’nun, Kasım ayında Uruguay’a karşı alınan 5-1’lik galibiyetin zaferinin tadını çıkarmak için her türlü sebebi vardı. Oysa teknik direktör, maç sonrası basın toplantısında sinirlerine hakim olamadı. “As kadro” oyuncularıyla ilgili sorular onu öfkelendirdi; çünkü onun gözünde ABD Erkek Milli Takımı’nda böyle bir şey yoktu. Kanıtlaması gereken bir şeyi olan ve bunu başarabilecek yeteneğe sahip tek bir oyuncu kadrosu vardı.

Bu mesaj, ABD Erkek Milli Takımı’nın Dünya Kupası grup aşamasındaki üçüncü ve son maçının arifesinde şimdi daha da anlamlı geliyor. ABD Erkek Milli Takımı, Paraguay ve Avustralya’yı yenerek grubun zirvesini garantilediğinden, Türkiye karşısında kadro rotasyonu hem gerekli hem de beklenen bir durum gibi görünüyor. Ancak Pochettino, kadro değişikliğinin yedekler ya da ikinci kademe oyuncular için bir fırsat anlamına gelmediğini, bunun yerine rotasyon nedeniyle yedek kulübesine çekilen oyuncuların yerine geçecek farklı as oyuncular için bir fırsat olduğunu vurgulamaya özen gösterecektir.

Pochettino’nun yeni yüzleri ilk 11’de sahaya sürmesi için çeşitli nedenler var. Birkaç kilit oyuncu sarı kart tehdidi altındayken, diğerleri ise uzun bir kulüp sezonu sonrasında ufak sakatlıklarla boğuşuyor ve yorgunlukla mücadele ediyor. Peki, USMNT’de kimler ilk 11’de yer almalı? GOAL bu konuyu mercek altına alıyor...