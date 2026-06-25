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Ryan Tolmich

Çeviri:

Ricardo Pepi ve Alejandro Zendejas’ın zamanı geldi mi? Mauricio Pochettino’nun Türkiye karşısında ilk 11’i seçmesi gerekiyor

FEATURES
Analysis
Türkiye - ABD
Türkiye
ABD
Dünya Kupası
T. Weah
C. Pulisic
R. Pepi
A. Zendejas
S. Berhalter

Birinci sırayı garantilemiş ve ABD’nin sarı kartlar ve sakatlıklar konusunda temkinli davranması nedeniyle, Mauricio Pochettino’nun kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor. İşte GOAL’un ilk 11’de yer alması gerektiğini düşündüğü isimler.

Mauricio Pochettino’nun, Kasım ayında Uruguay’a karşı alınan 5-1’lik galibiyetin zaferinin tadını çıkarmak için her türlü sebebi vardı. Oysa teknik direktör, maç sonrası basın toplantısında sinirlerine hakim olamadı. “As kadro” oyuncularıyla ilgili sorular onu öfkelendirdi; çünkü onun gözünde ABD Erkek Milli Takımı’nda böyle bir şey yoktu. Kanıtlaması gereken bir şeyi olan ve bunu başarabilecek yeteneğe sahip tek bir oyuncu kadrosu vardı.

Bu mesaj, ABD Erkek Milli Takımı’nın Dünya Kupası grup aşamasındaki üçüncü ve son maçının arifesinde şimdi daha da anlamlı geliyor. ABD Erkek Milli Takımı, Paraguay ve Avustralya’yı yenerek grubun zirvesini garantilediğinden, Türkiye karşısında kadro rotasyonu hem gerekli hem de beklenen bir durum gibi görünüyor. Ancak Pochettino, kadro değişikliğinin yedekler ya da ikinci kademe oyuncular için bir fırsat anlamına gelmediğini, bunun yerine rotasyon nedeniyle yedek kulübesine çekilen oyuncuların yerine geçecek farklı as oyuncular için bir fırsat olduğunu vurgulamaya özen gösterecektir.

Pochettino’nun yeni yüzleri ilk 11’de sahaya sürmesi için çeşitli nedenler var. Birkaç kilit oyuncu sarı kart tehdidi altındayken, diğerleri ise uzun bir kulüp sezonu sonrasında ufak sakatlıklarla boğuşuyor ve yorgunlukla mücadele ediyor. Peki, USMNT’de kimler ilk 11’de yer almalı? GOAL bu konuyu mercek altına alıyor...

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GK: Matt Freese

    USMNT kadrosunda tutulması gereken tek bir oyuncu varsa, o da muhtemelen Freese’dir; bunun en büyük nedeni, bu deneyimin ona iyi geleceği düşünülmesidir.

    İki maç boyunca, USMNT'nin 1 numaralı kalecisi sadece iki kurtarış yaptı ve her ikisi de Avustralya karşısında gerçekleşti. USMNT'nin top hakimiyeti ve topu kaybettiklerinde anında geri kazanma çabası nedeniyle pek iş yapması gerekmedi.

    Sarı kart veya yorgunluk endişesi olmayan Freese, sahada kalabilir, belki birkaç kurtarış yapabilir ve eleme turlarına girerken kendine güven kazanabilir.

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  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LB: Max Arfsten

    Antonee Robinson sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldığında, Arfsten yetkin bir yedek olarak öne çıkmıştı. Şimdi ise Robinson’un sarı kart tehlikesiyle karşı karşıya olması nedeniyle, Arfsten’den yeniden yedeklik yapması istenmelidir.

    Columbus Crew'un yıldızı, savunma açısından Robinson kadar güçlü olmasa da, bu sistemde mutlaka öyle olması gerekmiyor. Önceki maçlarda olduğu gibi, sağ bek daha geride pozisyon alırken, Arfsten en iyi yaptığı şey olan ileriye çıkma konusunda bir miktar özgürlüğe sahip olacak.

    Geçen yaz Türkiye'de oynamış olması da bir avantaj; Arda Güler ve Kenen Yıldız gibi yıldızlarla dolu bir hücum hattına karşı 65 dakika sahada kalmıştı.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Mark McKenzie

    2022 Dünya Kupası kadrosuna kıl payı giremedi ve 2024 Copa América turnuvası boyunca sahaya çıkamadı; peki McKenzie’nin nihayet o büyük anını yaşaması ne kadar harika olurdu?

    Hem mecazi hem de gerçek anlamda USMNT'nin yaptığı pek çok şeyin merkezinde yer aldı; maç sonrası çemberlerde USMNT'ye motivasyon ve dua ile öncülük etti. Ancak McKenzie daha fazlasını yapabilir ve bunu da gösterdi; işte bu yüzden bu fırsatı hak ediyor.

    Eğer ilk 11'de başlarsa, McKenzie ABD Milli Takımı'nın kaptanlığı için bir aday olabilir. Mantık, Tim Ream'in bacaklarındaki yorgunluğu göz önüne alındığında dinlendirilmesini söylüyor ve eğer bu olursa, kaptanlık pazubandı geçen sonbaharda Uruguay maçında takıma kaptanlık yapan McKenzie'ye geçebilir.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Auston Trusty

    Merkez savunmacılar arasındaki anında oluşan uyumdan bahsedelim.

    Trusty ve McKenzie, Philadelphia Union akademisinde birlikte geçirdikleri zaman sayesinde birbirlerini çok iyi tanıyorlar, ancak Trusty'nin bu ilk 11'deki yeri sadece bu uyumdan ibaret değil. Geçtiğimiz yıl Celtic'te geçirdiği süre boyunca Trusty, Birleşik Krallık'ta geçirdiği birkaç başarılı yılı temel alarak bir savunma oyuncusu olarak büyük adımlar attı.

    Özellikle Mart ayında, yüksek seviyede oynayabilecek bir savunma oyuncusu olabileceğini kanıtladı. O dönemde Portekiz karşısında oldukça iyi bir performans sergiledi; fiziksel yapısı ve sahadaki varlığıyla Türkiye’nin hücumunu bozmak için ideal bir isim.

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    RB: Joe Scally

    Alex Freeman, sağ bek/üçüncü stoper tarzı bir rolde büyük bir sürpriz oldu. Scally de bu pozisyonda oynayabiliyor; bu da ABD’nin, itiraf etmek gerekirse, o pozisyonda benzersiz bir varlığa ihtiyaç duyan bir sistemi sürdürmesine imkân tanıyor.

    Scally, Freeman kadar etkili bir hücum oyuncusu değil, ancak öncelikle üçüncü stoper olarak görev yaptığı için bu sorun değil. Bu, Türkiye'nin yetenekli hücum orta saha oyuncularına karşı faydalı olacak; Scally, Borussia Mönchengladbach'ta uzun yıllar Bundesliga'nın kilit oyuncularından biri olarak forma giydikten sonra bu oyunculardan pek de korkmayacaktır.

    Eğer ABD, kadro dağılımını olabildiğince benzer tutmaya çalışıyorsa, Scally'nin seçilmesi mantıklıdır. Ancak Pochettino, Freeman'ı kadroda tutmak isterse, genç olması ve sarı kart tehlikesiyle karşı karşıya olmaması nedeniyle bu pozisyonda ilk 11'de yer alabilir.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Sebastian Berhalter

    Vancouver Whitecaps’ın orta saha oyuncusu her iki maçta da yedek kulübesinden oyuna girdi, dolayısıyla kondisyon konusunda bir endişe yok. Pochettino’nun kampın başlarında da belirttiği gibi, Berhalter gerekirse aynı gün içinde iki maç oynayabilecek kadar dinç.

    Elbette Perşembe günü sadece bir maçta oynaması gerekecek, ancak bu onun için büyük bir sınav olacak. Orta saha kadrosunda fazla derinlik bulunmaması ve Adams'ın yerine geçebilecek bir oyuncunun olmaması nedeniyle, Berhalter genellikle Bournemouth'un yıldız oyuncusunun üstlendiği birçok zor işi üstlenmek zorunda kalacak. Bu kesinlikle büyük bir zorluk, ancak sarı kartlı Adams'ı oynatmanın riskini göz önünde bulundurursak, Berhalter'a şans vermek mantıklı bir karar.

  • United States v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    CM: Brenden Aaronson

    Yine, eğer bu karşılaştırmayı birebir yapacaksak, bu rol Tillman’a düşüyor. Tillman elbette bu rolü üstlenebilir ve turnuvanın şu ana kadarki performansını göz önüne alırsak, bunu yapması gerektiğine dair sağlam bir argüman var.

    Ancak Tillman oynamazsa, Bayer Leverkusen yıldızı kadar hücumda etkili olmasa da Aaronson bu görevi üstlenebilir.

    Aaronson'un Dünya Kupası tecrübesi, bitmek bilmeyen enerjisi ve kendini kanıtlama arzusu var; bu da, enerjisi düşük geçebilecek bir maçta takıma yön verecek oyunculara ihtiyaç duyacak bir teknik direktör için iyi bir kombinasyon.

    Cristian Roldan da orta sahada ilk 11'de yer alması beklenen bir başka isim. Ancak bir kas sakatlığı nedeniyle antrenmanlara katılamaması, bu maçta forma giymesini zorlaştırıyor; bu durum, hâlâ Dünya Kupası'ndaki ilk maçını bekleyen bir oyuncu için büyük bir talihsizlik.

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 Paraguay goalGetty

    CM: Gio Reyna

    Bu özel ilk 11’in hücumunun merkezinde yer alan Reyna’nın özgüveni, Paraguay karşısında attığı artık efsaneleşmiş trivela vuruşunun ardından tüm zamanların en yüksek seviyesinde olmalı. Bu özgüven, Reyna gibi bir oyuncu için çok büyük önem taşıyor; özellikle de bu rakibe karşı etkili bir rol üstlenecekse.

    Önceki maçlarda Weston McKennie’de olduğu gibi, Reyna’ya da sahada serbestçe hareket etme ve kanat oyuncularıyla paslaşabilme imkanı tanınacak. Kariyeri boyunca bu konuda olağanüstü bir performans sergilemiş olan Reyna, aynı zamanda kontra ataklarda son pası verme yeteneğine de sahip; Türkiye ise oynadığı iki maçta bu konuda zayıflık göstermişti.

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Sol kanat: Alex Zendejas

    Zendejas sahaya çıktığında genellikle işleri hareketlendirir ve ABD’nin bu maçta buna ihtiyacı olacak.

    Sol kanatta görev alacak olan Zendejas, Arfsten'in genişlik yaratmak için ileriye çıkmasıyla birlikte, içe doğru girip 10 numara gibi hareket ederek rakibe zarar verme özgürlüğüne sahip olacak. Bu, Liga MX'in en tehlikeli forvetlerinden biri olarak kendini kanıtladığı Club America'da yaptıklarından çok da farklı değil.


  • Ricardo Pepi USMNT 2026 World CupGetty

    ST: Ricardo Pepi

    Folarin Balogun’un sarı kartı olduğu için, bugünkü maçta onu ilk 11’de oynatmak için bir neden yok; bugüne kadarki formu göz önüne alındığında bu maçı kaçıracağı için hayal kırıklığına uğrayacak olsa da. O halde asıl soru, Pepi mi yoksa Haji Wright mı?

    Pepi, oyununa yeni boyutlar katmaya devam ediyor ve her zaman ödüllendirilmeyen küçük ayrıntılara da özen gösteriyor. Senegal ile oynanan hazırlık maçında top tutma ve pas oyunuyla her iki golde de rol oynadı; ardından Avustralya karşısında ilk 11'de sahaya çıktığında, büyük ölçüde Avustralya'nın iri yarı savunmacılarını meşgul etmekle görevli ikinci forvet olarak maçı sonuna kadar mücadele etti.

    Hem ABD Milli Takımı’ndaki performansıyla hem de PSV formasıyla attığı sayısız golle bu ödülü hak etti.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RW: Tim Weah

    Sergino Dest bu pozisyonda tam bir kargaşa yarattı ve cezalı olma endişesi de olmadığına göre, onu sahaya çıkarıp daha fazla savunma oyuncusunu geçmesini sağlamak faydalı olabilir.

    Ancak bu olmazsa, Weah da ilk 11'e eklenebilecek yetenekli bir isim. Zaten bir Dünya Kupası golü var, çok yönlü bir oyuncu ve işler zorlaştığında savunmacıları geçecek hıza ve yeteneğe sahip; bu da bu maçta kilit öneme sahip olacak. İster kanat bek olarak ister tam anlamıyla bir kanat oyuncusu olarak olsun, Weah bu maçta sahada olmalı.

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