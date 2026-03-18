Ribery: "Bayern Münih çok güçlü, dünyanın en iyisi ve Şampiyonlar Ligi'nin favorisi. Ama Atalanta da çok iyi. Ve Dea taraftarlarının ne kadar etkileyici bir görüntüsü var!"

Fransız oyuncu, eski takımını şampiyonluk favorisi olarak gösteriyor

Bayern Münih ile Atalanta arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının öncesinde, kariyerini İtalya'da Fiorentina ve Salernitana formalarıyla noktalayan Bayern efsanesi Franck Ribéry, La Gazzetta dello Sport'a konuştu. La Dea'nın turu geçmesi için Bergamo'da ilk maçtaki 1-6'lık skoru telafi etmesi gerekiyor...

"Bayern çok güçlü ama Atalanta da çok iyi," diyor Coverciano'da antrenörlük kursuna katılan Ribery. "Palladino ve takımı yine de ellerinden geleni yaptılar. Mesele şu ki, bu Bayern gerçekten çok güçlü: Herkes için başa çıkması zor bir rakip. Şu anda sahadaki en güçlü takım, tartışmasız. Her alanda en üst seviyedeler: teknik, taktik ve fiziksel olarak. Onlar başka bir kategoride, bunu herkes görebildi. Bana göre Şampiyonlar Ligi'ni kazanma favorisi onlar."

  • "BAYERN EVİMİZ"

    "Kazanıyor çünkü muazzam bir kültüre sahip, son derece profesyonel ve aynı zamanda tam bir aile gibi. Onların gözünde bir efsane olarak görülmekten mutluluk duyuyorum; kazandığımız her şeyle tarih yazdık. Bunu birlikte başardık çünkü o zaman da, bugün olduğu gibi, büyük değerlere sahiptik."

  • ATALANTA TARAFTARLARI ZİRVEDE

    "Atalanta taraftarlarını, takıma spor ruhuna yakışır bir şekilde destek vererek tüm İtalyan futboluna önemli bir imaj kazandırdıkları için tebrik ediyorum."

  • RIBERY'NİN ANTRENÖRLÜĞÜ

    "Hedefim antrenör olmak. Şu anda eğitimime devam ediyorum: Coverciano bunun için ideal bir yer, kendimi evimde gibi hissediyorum. Orada olduğum için mutluyum, rahatım, yolumu paylaşabileceğim pek çok iyi insanla tanıştım. Nerede antrenörlük yapacağım? Henüz bilmiyorum: umarım İtalya’da olur, sevdiğim bir ülke. Ama başka ülkelerde de kendimi sınama fırsatını kabul ederdim."

