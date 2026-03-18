Ribery: "Bayern Münih çok güçlü, dünyanın en iyisi ve Şampiyonlar Ligi'nin favorisi. Ama Atalanta da çok iyi. Ve Dea taraftarlarının ne kadar etkileyici bir görüntüsü var!"

Bayern Münih ile Atalanta arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının öncesinde, kariyerini İtalya'da Fiorentina ve Salernitana formalarıyla noktalayan Bayern efsanesi Franck Ribéry, La Gazzetta dello Sport'a konuştu. La Dea'nın turu geçmesi için Bergamo'da ilk maçtaki 1-6'lık skoru telafi etmesi gerekiyor...

"Bayern çok güçlü ama Atalanta da çok iyi," diyor Coverciano'da antrenörlük kursuna katılan Ribery. "Palladino ve takımı yine de ellerinden geleni yaptılar. Mesele şu ki, bu Bayern gerçekten çok güçlü: Herkes için başa çıkması zor bir rakip. Şu anda sahadaki en güçlü takım, tartışmasız. Her alanda en üst seviyedeler: teknik, taktik ve fiziksel olarak. Onlar başka bir kategoride, bunu herkes görebildi. Bana göre Şampiyonlar Ligi'ni kazanma favorisi onlar."