Haziran 2030'da sona erecek beş yıllık sözleşmeyle, eski Atalanta oyuncusu Suudi Arabistan'da sezon başına 20 milyon avroluk dev bir maaş alıyor; bu transfer sayesinde Nerazzurri yaz transfer döneminde 68 milyon avro gelir elde etti. Retegui, Suudi Arabistan'da olduğu kadar İtalya milli takımında da gol atıyor; son altı eleme maçında forvet 5 gol attı ve takım arkadaşlarına dört asist yaptı: Gattuso milli takıma geldiğinden beri en çok gol atan oyuncu oldu. Transfer piyasasını takip etmek gerekiyor, çünkü son haftalarda oyuncu, Suudi Arabistan'a transferinden önce de gayri resmi temasların olduğu Milan ile anıldı.