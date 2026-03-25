Serie A'nın gol kralı unvanını kazandıktan sonra, Mateo Retegui geçen yaz valizlerini toplayıp İtalya'ya veda etti; varış noktası: Suudi Arabistan. 1999 doğumlu forvet, eski Cagliari oyuncusu Naithan Nandez ve Real Madrid'de uzun yıllar geçirdikten sonra Suudi Pro Ligi'ne transfer olan İspanyol Nacho'nun da forma giydiği Al Qadsiah kulübüyle sözleşme imzaladı. Retegui, Brendan Rodgers'ın takımında ilk 11'de yer alan forvet. Premier League'de uzun bir geçmişi olan Kuzey İrlandalı teknik direktörün 3-5-2 sisteminde, Meksikalı Julian Quinoes ile forvet ikilisi oluşturuyor. Büyük futbolun kenarına itilmiş olmasına rağmen, Retegui üzerinde İtalya milli takım teknik direktörü Rino Gattuso'nun dikkatli gözü her zaman var ve Gattuso, onu gelecek Dünya Kupası elemelerinin belirleyici maçları öncesinde kadroya çağırdı.
Çeviri:
Retegui, Suudi Arabistan'da Al Qadsiah formasıyla nasıl gidiyor: Joao Felix kadar gol attı, ancak lig şu anda ara vermiş durumda
RETEGUI'NİN SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ İSTATİSTİKLERİ
Mateo Retegui, Suudi Pro Ligi'nin en iyi forvetlerinden biri; 25 maçta attığı15 golle Arap liginin en golcü beş oyuncusu arasında yer alıyor: Joao Felix, Yannick Carrasco ve Ramiro Enrique ile aynı sayıda gol attı; Onlardan daha iyi performans gösterenler ise Roger Martinez (20 golle dördüncü), Cristiano Ronaldo (21), Julian Quinones (24) ve 25 golle gol kralı olan Ivan Toney'dir. İlk 26 haftanın ardından lig, İran'daki durum nedeniyle birkaç hafta önce durduruldu; 3 Nisan'da yeniden başlaması bekleniyor ancak bu arada Retegui, dinlenip milli takımın önümüzdeki maçlarına odaklanma fırsatı buldu.
GATTUSO YÖNETİMİNDE RETEGUI’NİN MİLLİ TAKIMDAKİ İSTATİSTİKLERİ
Haziran 2030'da sona erecek beş yıllık sözleşmeyle, eski Atalanta oyuncusu Suudi Arabistan'da sezon başına 20 milyon avroluk dev bir maaş alıyor; bu transfer sayesinde Nerazzurri yaz transfer döneminde 68 milyon avro gelir elde etti. Retegui, Suudi Arabistan'da olduğu kadar İtalya milli takımında da gol atıyor; son altı eleme maçında forvet 5 gol attı ve takım arkadaşlarına dört asist yaptı: Gattuso milli takıma geldiğinden beri en çok gol atan oyuncu oldu. Transfer piyasasını takip etmek gerekiyor, çünkü son haftalarda oyuncu, Suudi Arabistan'a transferinden önce de gayri resmi temasların olduğu Milan ile anıldı.