Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

Retegui'nin adı Milan ile anılıyor; Badelj: "40 gol atmazdı, ama Scudetto'yu kazanmak için hayati önem taşıyan o 15 golü atardı"

Al-Qadsiah'ın eski Atalanta golcüsünün Serie A'daki ilk adımlarını attığı Genoa'nın kaptanının görüşü

 2023/24 sezonunda Genoa'da Mateo Retegui ile birlikte forma giyen eski Genoa orta saha oyuncusu Milan Badelj, eski Tigre forvetinin önümüzdeki yaz Milan'ın radarında olduğu yönündeki söylentilerle ilgili olarak Tuttosport'a konuştu:

"Onun gibi bir oyuncu, Rossoneri gibi güçlü bir takımda, forvetleri ceza sahasına taşıyan bir takımda, kendi özelliklerini daha da öne çıkarabilir. Bana göre kesinlikle Milan'ın 9 numarası olabilir. Kanında gol var."  

  • KIRMIZI-MAVİ RETEGUI

    "Futbol açısından, herkes gibi, Serie A'ya, buradaki yaşam tarzına, futbol anlayışına ve antrenman sistemine alışmak için biraz zamana ihtiyacı oldu. Aslında kulüp ve milli takım maçları arasında aralıksız bir buçuk yıl geçirdikten sonra geldi. Birkaç hafta sahalardan uzak kalmasına neden olan ufak bir sakatlık geçirdi. İyileştiğinde, performans açısından da fark yarattı. Bir yıldız olarak gelmemişti, ama önemli bir kişiliğe sahip olduğu belliydi. Bir dokuz numaranın sahip olması gerektiğini düşündüğüm türden bir kişilik. Maçlarda fark yaratmak isteyen ve maçı kazanmanızı sağlayan bir oyuncu. Saha dışında alçakgönüllüydü ve oynarken sorumluluklarını üstleniyordu."


    "Dürüst olmak gerekirse, gelişiminin Atalanta'daki sonraki sezonda ortaya çıktığını düşünüyorum. Bizimle oynarken yetenekleri tartışılmazdı, ama yine de B'den A'ya yeni yükselmiş bir takımdık. Güçlüydük, ama bunun ne kadarının farkında değildik. Lige başlarken, gol atmaktan çok gol yememeye odaklanmıştık. Bu yüzden Retegui için işler biraz daha zordu. Belki de ceza sahasında daha fazla varlık göstermeyi bekliyordu, ki orada kesinlikle yıkıcı bir oyuncu. Oysa, özellikle başlangıçta, rakip savunmacıları kovalamak, topun arkasında kalmak, savunmada çok yardımcı olmak zorundaydı. Bu, ertesi yıl daha da güçlenmesine yardımcı oldu."  

  • Ya Milano'ya giderse?

    "Evet, Milan için hazır sayılır. Gol kokusunu alıyor. Maç durgunlaştığında, ortada pek bir şey olmadığında, aniden ortama canlılık katabilen bir forvet. Somut performansı sayesinde maçın gidişatını değiştirebilen bir oyuncu. Gol açlığı ve golcü yeteneği sayesinde fark yaratabilir. Yine gol krallığını kazanabilir, ama asıl mesele, size kritik puanlar kazandıracak o 15 önemli golü atabilmesi. Atalanta'da çok fazla gol atarak golcü kimliğini ortaya koydu. Belki daha konservatif oynayan Milan'da, dengeli, kilitlenmiş, belirleyici bir hamle gerektiren maçlarda belirleyici olabilir. Futbolun güzelliği de budur, çünkü kazanabileceğiniz birçok oyun tarzı ve stili vardır. Belki Retegui, Milan'da 40 gol atmaz, ancak takım için çok değerli olacak o 15 çok önemli gol sayesinde şampiyonluğu kazanabilir. Bu konuda size bir şey açıklayayım: Mateo, gol atmazsa mutsuz olan klasik forvetlerden biri değil. Kişisel şöhretten çok takımın sonucunu tercih ediyor. Gol atsa da takım yenilirse, her halükarda üzülür. Aksine, gol atmasa da rakipler yenilirse mutlu olur."

