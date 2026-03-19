Retegui'nin adı Milan ile anılıyor; Badelj: "40 gol atmazdı, ama Scudetto'yu kazanmak için hayati önem taşıyan o 15 golü atardı"

"Futbol açısından, herkes gibi, Serie A'ya, buradaki yaşam tarzına, futbol anlayışına ve antrenman sistemine alışmak için biraz zamana ihtiyacı oldu. Aslında kulüp ve milli takım maçları arasında aralıksız bir buçuk yıl geçirdikten sonra geldi. Birkaç hafta sahalardan uzak kalmasına neden olan ufak bir sakatlık geçirdi. İyileştiğinde, performans açısından da fark yarattı. Bir yıldız olarak gelmemişti, ama önemli bir kişiliğe sahip olduğu belliydi. Bir dokuz numaranın sahip olması gerektiğini düşündüğüm türden bir kişilik. Maçlarda fark yaratmak isteyen ve maçı kazanmanızı sağlayan bir oyuncu. Saha dışında alçakgönüllüydü ve oynarken sorumluluklarını üstleniyordu."





"Dürüst olmak gerekirse, gelişiminin Atalanta'daki sonraki sezonda ortaya çıktığını düşünüyorum. Bizimle oynarken yetenekleri tartışılmazdı, ama yine de B'den A'ya yeni yükselmiş bir takımdık. Güçlüydük, ama bunun ne kadarının farkında değildik. Lige başlarken, gol atmaktan çok gol yememeye odaklanmıştık. Bu yüzden Retegui için işler biraz daha zordu. Belki de ceza sahasında daha fazla varlık göstermeyi bekliyordu, ki orada kesinlikle yıkıcı bir oyuncu. Oysa, özellikle başlangıçta, rakip savunmacıları kovalamak, topun arkasında kalmak, savunmada çok yardımcı olmak zorundaydı. Bu, ertesi yıl daha da güçlenmesine yardımcı oldu."