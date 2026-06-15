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Udinese Calcio v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport

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Resmi: Udinese, Zaniolo'nun sözleşmesini satın aldı; ancak oyuncu, sözleşmesinin yenilenmemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradı

Udinese
Transfers
N. Zaniolo
Galatasaray

Friulalılar 10 numaralarını elinde tutuyor

Zaniolo, Udinese'de kalıyor; artık resmiyet kazandı. Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'da pek verimli geçmeyen kiralık dönemlerin ardından, beyaz-siyahlı formayla nihayet yüksek seviyede bir sezon geçiren forvet, kalıcı bir yuva buldu ve yeni bir sözleşme imzaladı.


Akşam saatlerinde, Udinese'nin açıklamasından birkaç saat sonra, Sky Sport, Zaniolo ve menajeri Vigorelli'nin düşüncelerini aktardı: Oyuncu, sözleşmesinin geri alımıyla birlikte, 1999 doğumlu oyuncu ve ekibinin beklediği ve umduğu sözleşme yenilemesi gerçekleşmediği için üzgün olduğunu belirtti.

  • DUYURU VE SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

    "Nicolò Zaniolo, Galatasaray'dan kalıcı olarak transfer edildi. Udinese Calcio, Nicolò Zaniolo'yu Galatasaray'dan kalıcı olarak transfer etmek için opsiyon hakkını kullandığını duyurdu. Oyuncu, kulüple 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

    Geçen sezon Friuli'de edindiği tecrübenin ardından Zaniolo, beyaz-siyahlı formasıyla yoluna devam edecek ve kalite, hırs ve büyümeye dayalı teknik projenin devamlılığını sağlama konusundaki ortak iradeyi teyit edecek. Geçtiğimiz sezon boyunca, bu ofansif orta saha oyuncusu ligde 32 maça çıkmış, 5 gol ve 5 asist kaydetmiş (ayrıca Coppa Italia'da da bir gol atmış), takımın yolunda önemli bir katkı sağlamış ve grup içindeki kalitesini teyit etmiştir.

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  • UDINESE NE KADAR HARCAMA YAPIYOR?

    Fabrizio Romano'nun açıkladığı üzere, bu transferin bedeli 5 milyon avro olup, Galatasaray'a yapılacak gelecekteki bir satıştan elde edilecek gelirin %50'si de bu tutara eklenecek.