Zaniolo, Udinese'de kalıyor; artık resmiyet kazandı. Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'da pek verimli geçmeyen kiralık dönemlerin ardından, beyaz-siyahlı formayla nihayet yüksek seviyede bir sezon geçiren forvet, kalıcı bir yuva buldu ve yeni bir sözleşme imzaladı.





Akşam saatlerinde, Udinese'nin açıklamasından birkaç saat sonra, Sky Sport, Zaniolo ve menajeri Vigorelli'nin düşüncelerini aktardı: Oyuncu, sözleşmesinin geri alımıyla birlikte, 1999 doğumlu oyuncu ve ekibinin beklediği ve umduğu sözleşme yenilemesi gerçekleşmediği için üzgün olduğunu belirtti.