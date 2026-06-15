"Nicolò Zaniolo, Galatasaray'dan kalıcı olarak transfer edildi. Udinese Calcio, Nicolò Zaniolo'yu Galatasaray'dan kalıcı olarak transfer etmek için opsiyon hakkını kullandığını duyurdu. Oyuncu, kulüple 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Friuli'de edindiği tecrübenin ardından Zaniolo, beyaz-siyahlı formasıyla yoluna devam edecek ve kalite, hırs ve büyümeye dayalı teknik projenin devamlılığını sağlama konusundaki ortak iradeyi teyit edecek. Geçtiğimiz sezon boyunca, bu yaratıcı oyuncu ligde 32 maça çıkmış, 5 gol ve 5 asist kaydetmiş (ayrıca Coppa Italia'da da bir gol atmış), takımın yolunda önemli bir katkı sağlamış ve grup içindeki kalitesini teyit etmiştir.