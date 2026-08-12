Tecrübeli forvet, performansa bağlı ek ödemelerle birlikte 6 milyon avro olduğu bildirilen bir bedel karşılığında Stadio Diego Armando Maradona'dan ayrılıyor. Bu hamle, kulübün hücum hiyerarşisinde önemli bir değişimi temsil ediyor. Napoli, yaz transfer döneminin başlarında uzun vadeli bir alternatifi kadrosuna kattıktan sonra Lukaku'nun bonservisiyle ayrılığına onay verebildi. İtalyan ekibi, Rasmus Hojlund'u Manchester United'dan 44 milyon avro (£38 milyon) karşılığında kalıcı olarak transfer etti.

Avrupa futbolunda yüksek profilli bir isim olmasına rağmen, Lukaku'nun bonservisi Napoli'nin maaş yükünden çıkma ve Hojlund gibi daha genç yeteneklere odaklanma isteğini yansıtıyor. Belçikalı milli oyuncu son dönemde fiziksel sorunlar yaşamıştı ve geçen ilkbaharda Belçika'da izinsiz gerçekleştirdiği antrenman sürecinin sportif direktör Giovanni Manna'dan disiplin işlemi uyarısı almasının ardından gerilim daha da arttı. Bu süreç de sonunda Türkiye'ye hızlı ayrılışının önünü açtı.