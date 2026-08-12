Getty Images Sport
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Resmi: Romelu Lukaku, Türkiye'de Mason Greenwood ve Nathan Ake'ye katılmak için Fenerbahçe'ye transferini tamamladı
İstanbul'a ucuza bir transfer anlaşması
Tecrübeli forvet, performansa bağlı ek ödemelerle birlikte 6 milyon avro olduğu bildirilen bir bedel karşılığında Stadio Diego Armando Maradona'dan ayrılıyor. Bu hamle, kulübün hücum hiyerarşisinde önemli bir değişimi temsil ediyor. Napoli, yaz transfer döneminin başlarında uzun vadeli bir alternatifi kadrosuna kattıktan sonra Lukaku'nun bonservisiyle ayrılığına onay verebildi. İtalyan ekibi, Rasmus Hojlund'u Manchester United'dan 44 milyon avro (£38 milyon) karşılığında kalıcı olarak transfer etti.
Avrupa futbolunda yüksek profilli bir isim olmasına rağmen, Lukaku'nun bonservisi Napoli'nin maaş yükünden çıkma ve Hojlund gibi daha genç yeteneklere odaklanma isteğini yansıtıyor. Belçikalı milli oyuncu son dönemde fiziksel sorunlar yaşamıştı ve geçen ilkbaharda Belçika'da izinsiz gerçekleştirdiği antrenman sürecinin sportif direktör Giovanni Manna'dan disiplin işlemi uyarısı almasının ardından gerilim daha da arttı. Bu süreç de sonunda Türkiye'ye hızlı ayrılışının önünü açtı.
- Getty Images Sport
Fenerbahçe, Süper Lig'de bir güç merkezi inşa ediyor
Bu transfer, Fenerbahçe'nin yerel başarıyı yeniden elde etmek için kadrosunu agresif şekilde güçlendirdiği iddialı yeniden yapılanmanın merkezine Lukaku'yu yerleştiriyor. Böylece o, bu yaz İstanbul'a gelen son yüksek profilli isim oldu ve Manchester City'den savunmacı Nathan Ake, Marseille'den Mason Greenwood ve Real Mallorca ile La Liga'da 23 gollük sezonun ardından forvet Vedat Muriqi'nin de yer aldığı güçlü kadroya katıldı.
Lukaku için Türkiye'ye transfer, fiziksel sorunlar nedeniyle büyük ölçüde sekteye uğrayan bir sezonun ardından memnuniyet verici bir yeni başlangıç anlamına geliyor. Geçen sezon Napoli formasıyla süregelen sakatlık problemleri nedeniyle yalnızca yedi kulüp maçında forma giyebilmesine rağmen tecrübeli golcü, uluslararası sahnede formda olduğunu kanıtladı; Belçika bu yazki Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselirken altı maçın tamamında oynadı ve üç gol attı.
Conte döneminin sonu
Transfer ayrıca, forvetin Chelsea, Inter ve Napoli'deki dönemlerinde en iyi performansını düzenli olarak ortaya çıkaran teknik direktör Antonio Conte'nin ayrılığının ardından gerçekleşti. Stadio Diego Armando Maradona'da yeniden bir araya gelen ikili, Lukaku'nun ligde 14 gol attığı 2024-25 Serie A şampiyonluğunu kazanarak anında başarı yakaladı; ardından ise ikisi de kulüpten ayrıldı.
İkilinin ortaklığı, San Siro'da birlikte geçirdikleri olağanüstü verimli yıllara dayanarak İtalyan futbolunda geniş çapta takdir topladı. Lukaku, Conte yönetiminde Inter'de kariyerinin en patlayıcı dönemini yaşadı; üst üste iki sezonda 34 ve 30 gol atarak Inter'i Avrupa Ligi finaline ve 2020-21 Serie A şampiyonluğuna taşıdı, ardından da £97,5 milyon karşılığında Chelsea'ye dönüşünü gerçekleştirdi.
- Getty Images
Göçebe bir kariyer devam ediyor
Lukaku'nun Türkiye'ye transferi, onu Avrupa'nın elit kulüplerinden bazılarında inişli çıkışlı dönemler geçirdiği gezgin kariyerinde yeni bir durağa taşıdı. Chelsea'deki ikinci dönemi yalnızca bir sezon sürdükten sonra Belçikalı forvet art arda kiralık olarak başka takımlara gitti; Inter ile 2022-23 Şampiyonlar Ligi finaline çıktı, ardından Roma'da forma giydi ve bu süreç sonunda 2024'te bonservisiyle Napoli'ye transfer olmasının yolunu açtı.
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