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RESMÎ: Real Madrid, Jose Mourinho'ya en büyük kadro seçim baş ağrısını yaşatmak için Yan Diomande'nin PSG'den €140 milyonluk çalım transferini tamamladı
Rekor kıran bonservis bedeli Fildişi Sahilli yıldızı getirdi
Real Madrid, RB Leipzig'ten Diomande'yi Haziran 2033'e kadar sürecek bir sözleşmeyle kadrosuna kattığını doğrulayarak bir kez daha finansal gücünü gösterdi. İspanyol devi, garanti edilmiş 125 milyon avroluk bonservis bedeline ek olarak gerçekleşebilir 10 milyon avro bonus ve daha iddialı performans hedeflerine bağlı 5 milyon avro daha ödemeyi kabul etti.
Tüm performans şartları yerine gelirse, Diomande resmen Real Madrid tarihinin en pahalı transferi olacak. Toplam paket, 2023'te Borussia Dortmund'dan gelen Jude Bellingham ve 2019'da Chelsea'den gelen Eden Hazard ile kırılan önceki rekorları geride bırakacak.
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PSG'nin ilgisini çalmak
Diomande'nin imzası için yarış, yaz transfer döneminin en çetin mücadelelerinden biriydi; uzun süre Fildişi Sahilli milli oyuncunun peşindeki yarışta Paris Saint-Germain'in önde olduğu düşünülüyordu. Ancak Madrid, görüşmelerin son aşamalarında hızlı davranarak transferi araya girip bitirdi ve Fransa şampiyonunu eli boş bıraktı.
Diomande'nin Avrupa futbolunun zirvesine yükselişi tam anlamıyla baş döndürücü oldu. Henüz iki yıl önce Florida'daki DME Academy'de kendini geliştiriyordu, ardından Leganes'e geçti ve sadece bir yıl önce €20 milyonluk transferle RB Leipzig'e katıldı. Geçen sezon Bundesliga'da attığı 12 gol ve yaptığı sekiz asistlik performans, onu Avrupa'daki tüm elit kulüpler için öncelikli hedef haline getirdi.
Mourinho seçim konusunda bir ikilemle karşı karşıya
Diomande'nin gelişi, genç oyuncuyu zaten yıldızlarla dolu hücum hattına entegre etmeye çalışan Mourinho'nun elini kadro tercihi konusunda ciddi şekilde zorlaştırıyor. Hücum üçlüsünün her bölgesinde görev yapabilen Fildişi Sahilli oyuncu, Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Franco Mastantuono, Endrick Felipe ve Gonzalo Garcia gibi isimlerin yer aldığı son derece güçlü bir hücum hattıyla doğrudan rekabet etmek zorunda kalacak. Bu da Madrid'in ilk 11'inde forma savaşını eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye taşıyacak.
Mourinho'nun taktik esnekliği, Diomande'yi zaten dünya futbolunun en iyi hücum oyuncularından bazılarını barındıran bir sisteme yerleştirmeye çalışırken sınanacak. Fildişi Sahili'nin yıldızı, 2026 Dünya Kupası'nda en büyük sahnede kalitesini kanıtladı ve takımının eleme turlarına yükselmesine yardımcı olan dikkat çekici performanslar sergiledi. Fildişi Sahili, son 32 turunda Norveç'e elenmişti.
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Real Madrid için uzun vadeli bir yatırım
Diomande'yi yedi yıllık sözleşmeyle bağlayan Real Madrid, gelecek on yıl için kanatlardaki geleceğini güvence altına aldı. Kulüp, oyuncuyu uzun süredir takip ediyordu; scoutlar, İspanya'daki ilk günlerinden bu yana gelişimini izliyordu.
Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, son derece hareketli geçen bir transfer döneminde Mourinho'nun yaz aylarındaki beşinci takviyesi oldu. Diomande, bonservissiz olarak takıma katılan bir diğer dikkat çekici isim Bernardo Silva'nın yanı sıra Fransız stoper Ibrahima Konaté'ye katıldı. Savunma hattını daha da güçlendirmek için Real Madrid, Marc Cucurella'ya 55 milyon € ve Denzel Dumfries'e 20 milyon € harcadı. Diomande'nin 125 milyon €'luk temel bonservis bedeliyle birlikte, Real Madrid'in yaz dönemi harcaması şimdi 200 milyon € seviyesine ulaştı; olası bonuslarla bu rakam daha da yükselebilir.
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