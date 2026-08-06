Real Madrid, RB Leipzig'ten Diomande'yi Haziran 2033'e kadar sürecek bir sözleşmeyle kadrosuna kattığını doğrulayarak bir kez daha finansal gücünü gösterdi. İspanyol devi, garanti edilmiş 125 milyon avroluk bonservis bedeline ek olarak gerçekleşebilir 10 milyon avro bonus ve daha iddialı performans hedeflerine bağlı 5 milyon avro daha ödemeyi kabul etti.

Tüm performans şartları yerine gelirse, Diomande resmen Real Madrid tarihinin en pahalı transferi olacak. Toplam paket, 2023'te Borussia Dortmund'dan gelen Jude Bellingham ve 2019'da Chelsea'den gelen Eden Hazard ile kırılan önceki rekorları geride bırakacak.