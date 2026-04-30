Resmi olarak açıklandı! Manchester United, Kobbie Mainoo ile devasa bir sözleşme imzaladığını duyurdu; İngiliz orta saha oyuncusu ise "kupa" hedefini açıkladı

İngiltere milli takım oyuncusu, The Cliff'teki gençlik tesislerinden Old Trafford'un kutsal çimlerine uzanan yolculuğunu anlatarak kulüple olan derin bağını dile getirdi. Mainoo, takımda giderek artan ivmeyi ve büyüdüğü şehre başarı getirmek için üstlendiği kişisel sorumluluğu vurguladı.

Kulübün resmi web sitesine verdiği röportajda takıma olan duygusal bağlılığı ve önümüzdeki sezonlardaki hedefleri hakkında konuşan Mainoo, şunları söyledi: “Manchester United her zaman benim evim olmuştur; bu özel kulüp ailem için her şey demektir. Kulübümüzün şehrimiz üzerindeki etkisini görerek büyüdüm ve bu formayı giymenin getirdiği sorumluluğu büyük bir zevkle üstleniyorum.

"The Cliff'ten Littleton Road'a, oradan Carrington'a ve nihayetinde Old Trafford'a uzanan yolculuk, şimdiye kadar inanılmazdı. Her gün hayalimi yaşama ayrıcalığına sahibim ve altı yaşında ilk antrenmanıma katıldığım zamanki gibi, burada başarılı olma konusunda aynı azimle çalışıyorum.

"Hepimiz kulüp içinde oluşan ivmeyi hissedebiliyoruz. Önümüzdeki yıllarda Manchester United'ın düzenli olarak büyük kupalar için mücadele etmesine yardımcı olmak için bir adım öne çıkıp üzerime düşen görevi yerine getirmeye kararlıyım."