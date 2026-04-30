Resmi olarak açıklandı! Manchester United, Kobbie Mainoo ile devasa bir sözleşme imzaladığını duyurdu; İngiliz orta saha oyuncusu ise "kupa" hedefini açıkladı
"Boyhood" hayranı geleceğini taahhüt etti
Mainoo, aylar süren yoğun görüşmelerin ardından, kendisini kulübün en yüksek maaşlı oyuncuları arasına yükselten uzun vadeli bir sözleşmeyi resmen imzaladı. Altı yaşından beri Red Devils'ta oynayan Stockport doğumlu orta saha oyuncusu, şimdiden 98 maçta forma giydi ve 2024 FA Cup finalinde galibiyet golünü attı. Eski teknik direktör Ruben Amorim'in gözünden düşerek kiralık transferi düşündüğü söylenen kısa bir belirsizlik dönemine rağmen, Mainoo o zamandan beri ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu konumuna geri döndü.
Kupa kazanma azmi
İngiltere milli takım oyuncusu, The Cliff'teki gençlik tesislerinden Old Trafford'un kutsal çimlerine uzanan yolculuğunu anlatarak kulüple olan derin bağını dile getirdi. Mainoo, takımda giderek artan ivmeyi ve büyüdüğü şehre başarı getirmek için üstlendiği kişisel sorumluluğu vurguladı.
Kulübün resmi web sitesine verdiği röportajda takıma olan duygusal bağlılığı ve önümüzdeki sezonlardaki hedefleri hakkında konuşan Mainoo, şunları söyledi: “Manchester United her zaman benim evim olmuştur; bu özel kulüp ailem için her şey demektir. Kulübümüzün şehrimiz üzerindeki etkisini görerek büyüdüm ve bu formayı giymenin getirdiği sorumluluğu büyük bir zevkle üstleniyorum.
"The Cliff'ten Littleton Road'a, oradan Carrington'a ve nihayetinde Old Trafford'a uzanan yolculuk, şimdiye kadar inanılmazdı. Her gün hayalimi yaşama ayrıcalığına sahibim ve altı yaşında ilk antrenmanıma katıldığım zamanki gibi, burada başarılı olma konusunda aynı azimle çalışıyorum.
"Hepimiz kulüp içinde oluşan ivmeyi hissedebiliyoruz. Önümüzdeki yıllarda Manchester United'ın düzenli olarak büyük kupalar için mücadele etmesine yardımcı olmak için bir adım öne çıkıp üzerime düşen görevi yerine getirmeye kararlıyım."
Akademi'nin en değerli varlığı güvence altına alındı
Ocak ayında yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından United yönetimi, Mainoo ile sözleşme imzalamayı en önemli önceliklerinden biri olarak gördü ve oyuncunun önemini vurgulamak amacıyla önceki haftalık 25.000 sterlinlik maaşını artırarak hızlı bir şekilde harekete geçti. Futbol Direktörü Jason Wilcox, 21 yaşındaki oyuncuyu, profesyonelliği ile gelecek nesil genç yeteneklere örnek teşkil eden dünya çapında bir yetenek olarak nitelendirdi.
Kulübün, bu orta saha oyuncusunun küresel bir ikon haline geleceğine olan inancını pekiştiren Wilcox, şunları ekledi: “Kobbie, dünyadaki en doğal yetenekli genç futbolculardan biri. Teknik becerisi, adanmış profesyonelliği ve alçakgönüllü kişiliği, onu genç oyuncularımız için mükemmel bir rol model ve olağanüstü Akademi sistemimizin gerçek bir gurur kaynağı yapıyor.
Kobbie'nin burada kalma süresini uzatmasından büyük mutluluk duyuyoruz ve onun dünyanın en iyi oyuncularından biri haline geleceğine ve en büyük başarılar için mücadele eden Manchester United takımında kilit bir rol üstlenmeye hazır olacağına tam güvenimiz var.”
Liverpool için hayati önem taşıyan karşılaşma
Mainoo’nun, 3 Mayıs Pazar günü Old Trafford’da United’ın ezeli rakibi Liverpool’u ağırlayacağı, son derece önemli Premier Lig karşılaşmasında kilit bir rol oynaması bekleniyor. Baldır sakatlığından kurtulduktan sonra son 13 iç saha maçının 12’sinde ilk 11’de yer alan orta saha oyuncusunun soğukkanlılığı, Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını garantilemek için hayati önem taşıyacak. Ligin son haftalarında gösterdiği performansın ötesinde, Mainoo Thomas Tuchel’in Dünya Kupası kadrosuna girmek için çaba gösteriyor.