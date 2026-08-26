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Resmi: Newcastle, Nico Gonzalez'i Manchester City'den 52 milyon sterlinlik anlaşmayla transfer etti
Nico Gonzalez anlaşmasının detayları
Newcastle United, Manchester City'den Gonzalez'i bonservisi başlangıçta 48 milyon sterlin olan bir anlaşmayla kadrosuna kattı. Anlaşmada ayrıca performansa bağlı bonuslar nedeniyle ödenebilecek 4 milyon sterlin de yer alıyor ve böylece paketin toplam değeri 52 milyon sterline çıkıyor.
Bu transfer, bir dizi büyük satışın ardından piyasada aktif olan Tyneside kulübü için önemli bir yatırım anlamına geliyor. 2025'in başında Porto'dan 52 milyon sterlinlik bir transferle Etihad Stadyumu'na gelen ve burada 18 ay geçiren Gonzalez'in doğrudan ilk 11'e girmesi bekleniyor. City'deki döneminde orta saha oyuncusu toplam 59 maça çıktı. Bunların 41'i geçen sezondu. Ancak oyuncunun ilk 11'de başlama fırsatları sezonun ikinci yarısında azaldı ve ocak ayından sonra Premier League'de sadece iki kez ilk 11'de yer aldı.
- AFP
Jaissle ve Gonzalez transfere tepki gösterdi
Newcastle teknik direktörü Jaissle, bu anlaşmanın gerçekleşmesi için bastıran isimlerden biri oldu ve orta sahayı, kendi taktik sistemi için mükemmel profil olarak belirledi. Transfer resmiyet kazandıktan kısa süre sonra kulübün resmi internet sitesine konuşan Jaissle, İspanyol milli oyuncunun takıma katacağı özellikleri övdü. Teknik direktör, “Nico'nun Newcastle United oyuncusu olduğunu görmekten çok mutluyum. Sahanın kilit bir bölgesine çok ciddi kalite ve üst düzey tecrübe getiriyor. Nico, topu çok iyi taşıyan, baskı altında sakin kalırken takımı ileriye taşıyabilen biri. Savunma anlamında da disiplin katıyor, oyunu iyi okuyor ve fizik gücü onu Premier League'e çok uygun hale getiriyor” dedi.
Oyuncunun kendisi de bu transfer ve Newcastle taraftarının önünde rakip olarak değil ev sahibi takımın oyuncusu olarak oynayacak olma ihtimali konusunda en az bunun kadar heyecanlı. Daha önce Manchester City ile stadyuma yaptığı ziyaretleri değerlendiren Gonzalez, atmosferin kendisinde kalıcı bir iz bıraktığını kabul etti. “Manchester City ile St. James' Park'ta iki kez oynadım ve gerçekten çok zordu. Atmosfer inanılmazdı ve taraftarlar çok tutkulu. Bunu ev sahibi takımın oyuncusu olarak yaşamayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.
Tonali ve Guimaraes'in yerini almak
Gonzalez'in transferi, transfer döneminin daha önceki bölümünde orta sahadaki birkaç kilit parçanın ayrılmasının ardından Newcastle için öncelik haline geldi. Newcastle, bu yazın başlarında Sandro Tonali'yi Tottenham Hotspur'a sattı, ardından Bruno Guimaraes de hızlıca Arsenal'e gitti. Bu satışlar, Jaissle'nin son tarih öncesinde doldurmak için çaresiz olduğu kadroda önemli bir boşluk bıraktı.
Manchester City açısından ise Gonzalez'in satışı, eşi benzeri görülmemiş bir değişim yazında yeni bir sayfa anlamına geliyor. On yıllık başarının ardından uzun süredir görevde olan teknik direktör Pep Guardiola'nın ayrılığını, üst düzey isimlerin toplu çıkışı izledi. Rodri, Barcelona'ya katılmak için İspanya'ya döndü; Etihad Stadyumu'ndan ayrılan tecrübeli isimler Bernardo Silva ve John Stones da daha önce aynı yolu izlemişti.
- Getty Images Sport
Yeni sezona doğru
Newcastle taraftarlarının yeni transferlerini sahada görmek için biraz daha beklemesi gerekecek. Newcastle'ı yoğun bir fikstür bekliyor olsa da, çarşamba günü Lig Kupası ikinci turunda West Bromwich Albion ile karşılaşacak olan Gonzalez, bunun yerine ilk maçına bu cumartesi Premier League'de Tottenham Hotspur'a karşı çıkabilir. Newcastle, sezona Liverpool ile sahasında 2-2 berabere kalarak yaptığı başlangıcın üzerine koymayı hedefliyor.
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