Newcastle United, Manchester City'den Gonzalez'i bonservisi başlangıçta 48 milyon sterlin olan bir anlaşmayla kadrosuna kattı. Anlaşmada ayrıca performansa bağlı bonuslar nedeniyle ödenebilecek 4 milyon sterlin de yer alıyor ve böylece paketin toplam değeri 52 milyon sterline çıkıyor.

Bu transfer, bir dizi büyük satışın ardından piyasada aktif olan Tyneside kulübü için önemli bir yatırım anlamına geliyor. 2025'in başında Porto'dan 52 milyon sterlinlik bir transferle Etihad Stadyumu'na gelen ve burada 18 ay geçiren Gonzalez'in doğrudan ilk 11'e girmesi bekleniyor. City'deki döneminde orta saha oyuncusu toplam 59 maça çıktı. Bunların 41'i geçen sezondu. Ancak oyuncunun ilk 11'de başlama fırsatları sezonun ikinci yarısında azaldı ve ocak ayından sonra Premier League'de sadece iki kez ilk 11'de yer aldı.