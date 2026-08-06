AFP
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RESMÎ: Mohamed Salah, Trabzonspor ile iki yıllık sözleşme imzaladı
Salah, Trabzonspor'a sansasyonel transferini tamamladı
Salah, yazın Liverpool'dan ayrılmasının ardından resmen Süper Lig ekibi Trabzonspor ile iki yıllık sözleşme imzaladı. 34 yaşındaki kanat oyuncusu, uzun süredir beklenen anlaşmayı tamamlamak için çarşamba günü sahil kenti Trabzon'a geldi. Süper Lig temsilcisi, ses getiren bu transferi perşembe günü resmen doğrulayarak geleceğine ilişkin dünya çapındaki yoğun spekülasyonlara anında son verdi. Salah, yaklaşan Avrupa serüveni öncesinde yüksek profilli bir bonservissiz oyuncu olarak Türkiye'ye geliyor.
Bu transfer, onun Merseyside'daki inanılmaz dokuz yıllık döneminin kesin sonunu işaret ediyor. İngiliz futbolundan, Premier League tarihinin en üretken hücum oyuncularından biri olarak sağlam bir yer edinmiş şekilde ayrılıyor.
- AFP
Mısırlı için inanılmaz bir karşılama
Salah, havaalanına inişinde binlerce tutkulu Trabzonspor taraftarı tarafından karşılandı. Yeni kulübünün formasını gururla çoktan giymiş olan tecrübeli kanat oyuncusu, bu büyük karşılama karşısında gözle görülür şekilde duygulandı.
Coşkulu karşılama töreninde konuşan 34 yaşındaki futbolcu, kısa sürede yüksek hedeflerini ortaya koydu. "Bu inanılmaz ortamda olduğum için çok mutluyum. Daha önce buna benzer bir şey gördüğümü hatırlamıyorum" diyen Salah, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada 25.000 kişi var, bu inanılmaz! Daha önce böyle bir şey görmedim. Her yerde başarılı oldum. Trabzonspor'da da başarı yaşamak istiyorum."
Anfield'da efsanevi bir miras bırakmak
Salah, tüm kulvarlarda çıktığı 442 maçta kaydettiği olağanüstü 257 gol ve 123 asistin ardından sonunda Liverpool'dan ayrılıyor. Mısırlı forvet, Liverpool'un iki Premier League şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi, bir FA Cup ve bir Carabao Cup kazanmasına yardımcı oldu. Anfield'daki son sezonu ise şaşırtıcı derecede zorlu geçti; Liverpool ligde alt sıralara gerilerken onun formu da gözle görülür şekilde düştü. Salah, 27 lig maçında yalnızca yedi gol attı ve görkemli Liverpool kariyerinde ilk kez çift haneli gole ulaşamadı.
Bununla birlikte, uluslararası arenada hâlâ takımının en önemli figürlerinden biri olmaya devam ediyor. Salah kısa süre önce Mısır'a kaptanlık yaparak takımı 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna taşıdı; burada son şampiyon Arjantin karşısında iki gollü üstünlüğünü koruyamayarak 3-2'lik dar bir yenilgi aldı.
- AFP
Süper Lig'de daha fazla kupa peşinde
Trabzonspor, yeni süper yıldızını perşembe akşamı yerel saatle 19.30'da 41 bin kapasiteli Papara Park Stadı'nda taraftarlara resmen tanıtacak. Salah, geçen sezon Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayan kadroya hızla adapte olacak. Bordo-mavililer, lig şampiyonu Galatasaray'ın sadece sekiz puan gerisinde yer alırken, Türkiye Kupası'nı kazanarak da kupa sevinci yaşadı.
Efsanevi hücum oyuncusunun gelişi, Trabzonspor bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanırken büyük bir güç katıyor. Taraftarlar, onun kanıtlanmış dünya klası kalitesinin takımı 2021-22 sezonundan bu yana ilk lig şampiyonluğuna taşımasını umutsuzca umacak.
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