RESMÎ: Mohamed Salah, Trabzonspor ile iki yıllık sözleşme imzaladı

Salah, yazın Liverpool'dan ayrılmasının ardından resmen Süper Lig ekibi Trabzonspor ile iki yıllık sözleşme imzaladı. 34 yaşındaki kanat oyuncusu, uzun süredir beklenen anlaşmayı tamamlamak için çarşamba günü sahil kenti Trabzon'a geldi. Süper Lig temsilcisi, ses getiren bu transferi perşembe günü resmen doğrulayarak geleceğine ilişkin dünya çapındaki yoğun spekülasyonlara anında son verdi. Salah, yaklaşan Avrupa serüveni öncesinde yüksek profilli bir bonservissiz oyuncu olarak Türkiye'ye geliyor.

Bu transfer, onun Merseyside'daki inanılmaz dokuz yıllık döneminin kesin sonunu işaret ediyor. İngiliz futbolundan, Premier League tarihinin en üretken hücum oyuncularından biri olarak sağlam bir yer edinmiş şekilde ayrılıyor.



