Marcos Senesi, Tottenham'ın yeni oyuncusu oldu. Defans oyuncusu, önümüzdeki sezonun başlangıcından, yani 1 Temmuz 2026'dan itibaren De Zerbi'nin Spurs takımına katılacak. Aşağıda, Kuzey Londra kulübünün yaptığı basın açıklaması ve tüm tarafların açıklamaları yer almaktadır.
Çeviri:
Resmi: Marcos Senesi, bedelsiz olarak Tottenham'a transfer oldu. Eski Bournemouth oyuncusu, Juventus tarafından takip ediliyordu
TOTTENHAM'IN AÇIKLAMASI
"Marcos Senesi'nin transferini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
Arjantin milli takımında büyük deneyime sahip olan bu defans oyuncusu, uluslararası izinlerin alınmasının ardından, AFC Bournemouth ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle 1 Temmuz'da aramıza katılacak.
Sol ayakla oynayan ve fiziksel olarak çok güçlü bir stoper olan Marcos, AFC Bournemouth'ta geçirdiği dört başarılı sezonun ardından takımımıza katılıyor.
Arjantin'in Concordia kentinde doğan Marcos, kariyerine Buenos Aires'in en önemli takımlarından biri olan San Lorenzo'da başladı. Genç takımda yetişen Marcos, daha sonra A takıma yükseldi ve Eylül 2016'da profesyonel olarak ilk maçına çıktı.
Arjantin'in başkentinde geçirdiği on yılın ardından, 2019'da Avrupa'ya transfer olarak Hollanda ekibi Feyenoord'a katıldı ve ilk sezonunda Hollanda Kupası (KNVB Cup) finaline yükseldi.
Rotterdam'da geçirdiği üç sezonun her birinde Avrupa kupalarında yer aldı ve Feyenoord'un 2022'de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk finaline yükselmesini sağlayan 13 maçın bir tanesi hariç hepsinde forma giydi.
Aynı yıl İngiltere'ye ve Premier League'e transfer olan oyuncu, son dört yılını geçirdiği AFC Bournemouth'a katıldı. Sıralamada sürekli yükselen Cherries takımının kilit oyuncusu olan oyuncu, kulübün tarihi Avrupa kupalarına katılma başarısına katkıda bulunarak güney sahilindeki macerasını tamamladı.
Geçtiğimiz sezon, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdi. Top sürmede yetenekli bir savunma oyuncusu olan Marcos, en üst ligde 2.300'den fazla pas yaptı ve hiçbir saha oyuncusu ondan daha fazla uzun pas (182) tamamlayamadı. Savunmada sağlam, hücumda tehlikeli olan Marcos, hiçbir stoperin yapamadığı kadar asist yaptı ve ayrıca Premier League'de top çalma, blok ve top uzaklaştırma sayısında ilk üçte yer aldı.
2022'den beri Arjantin milli takımında forma giyen Marcos, üç kez milli oldu.
Hoş geldin, Marcos!"
SENESI'NİN SÖZLERİ
"Tottenham Hotspur'da oynamak gerçekten çok özel bir duygu. Kulüp, ilk andan itibaren beni neden istediğini ve kurduğu projenin bir parçası olmamı ne kadar arzuladığını gösterdi. Bu çok heyecan verici ve bu projenin bir parçası olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Sahaya her çıktığımda, taraftarları gururlandırmak ve Kulübü hak ettiği yere geri getirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Tottenham ile kupalar kazanmak istiyorum ve bunun gerçekleşmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım."
SPOR DİREKTÖRÜ LANGE’NİN SÖZLERİ
Sportif direktör Johan Lange şunları söyledi: "Marcos, takımımıza kalite, zeka ve liderlik özelliklerini bir arada sunan bir savunma oyuncusu. En üst seviyedeki tecrübesi, top hakimiyetindeki soğukkanlılığı ve her top için mücadele etme azmi, onu oyun tarzımız için mükemmel bir seçim haline getiriyor. Onu kulübümüze davet etmekten mutluluk duyuyoruz ve kariyerinin bu kritik aşamasında burasının onun için en uygun yer olduğuna inanıyoruz."
DE ZERBI'NİN SÖZLERİ
Teknik direktör Roberto De Zerbi şunları söyledi: "Marcos'un tecrübesi, topla oynama kalitesi ve azmi, savunma aşamasında bizi güçlendirecek ve oyun düzenlerimizde esneklik sağlayacaktır. Topa sahip olmayı tercih eden bir takımda rahat hissediyor, oyunu çok iyi okuyor ve zorlu bir ortamda başarılı olmak için doğru kişiliğe sahip. Onun zihniyetini ve sürekli gelişme arzusunu da çok takdir ediyorum. Onunla çalışmayı ve takıma vereceği büyük katkıyı görmek için sabırsızlanıyorum."
SENESI'NİN OLDUĞU TOTTENHAM
Senesi, sol ayakla oynayan bir oyuncu olarak, Romero'nun yanında ilk on birde yer almak için, kendisi gibi sol ayakla oynayan ve son derece hızlı Hollandalı stoper Micky van de Ven ile rekabet edecek gibi görünüyor. Onun lehine olan bir avantajı ise, yıllar boyunca Iraola ile birlikte geliştirdiği oyun kurma becerisi; Iraola ile Liverpool-Tottenham maçında rakip olarak karşı karşıya gelecek.
JUVENTUS ONU İSTİYORDU
1997 doğumlu stoper, geçmişte Roma ve özellikle Juventus gibi İtalyan takımlarının da radarına girmişti; Juventus, menajerleriyle görüşmeler bile yaparak onu yakından takip etmişti. Ancak bu durum hiçbir zaman sonuçlanmadı.