Resmi: Marcos Senesi, bedelsiz olarak Tottenham'a transfer oldu. Eski Bournemouth oyuncusu, Juventus tarafından takip ediliyordu

"Marcos Senesi'nin transferini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Arjantin milli takımında büyük deneyime sahip olan bu defans oyuncusu, uluslararası izinlerin alınmasının ardından, AFC Bournemouth ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle 1 Temmuz'da aramıza katılacak.

Sol ayakla oynayan ve fiziksel olarak çok güçlü bir stoper olan Marcos, AFC Bournemouth'ta geçirdiği dört başarılı sezonun ardından takımımıza katılıyor.

Arjantin'in Concordia kentinde doğan Marcos, kariyerine Buenos Aires'in en önemli takımlarından biri olan San Lorenzo'da başladı. Genç takımda yetişen Marcos, daha sonra A takıma yükseldi ve Eylül 2016'da profesyonel olarak ilk maçına çıktı.

Arjantin'in başkentinde geçirdiği on yılın ardından, 2019'da Avrupa'ya transfer olarak Hollanda ekibi Feyenoord'a katıldı ve ilk sezonunda Hollanda Kupası (KNVB Cup) finaline yükseldi.

Rotterdam'da geçirdiği üç sezonun her birinde Avrupa kupalarında yer aldı ve Feyenoord'un 2022'de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk finaline yükselmesini sağlayan 13 maçın bir tanesi hariç hepsinde forma giydi.

Aynı yıl İngiltere'ye ve Premier League'e transfer olan oyuncu, son dört yılını geçirdiği AFC Bournemouth'a katıldı. Sıralamada sürekli yükselen Cherries takımının kilit oyuncusu olan oyuncu, kulübün tarihi Avrupa kupalarına katılma başarısına katkıda bulunarak güney sahilindeki macerasını tamamladı.

Geçtiğimiz sezon, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdi. Top sürmede yetenekli bir savunma oyuncusu olan Marcos, en üst ligde 2.300'den fazla pas yaptı ve hiçbir saha oyuncusu ondan daha fazla uzun pas (182) tamamlayamadı. Savunmada sağlam, hücumda tehlikeli olan Marcos, hiçbir stoperin yapamadığı kadar asist yaptı ve ayrıca Premier League'de top çalma, blok ve top uzaklaştırma sayısında ilk üçte yer aldı.

2022'den beri Arjantin milli takımında forma giyen Marcos, üç kez milli oldu.

Hoş geldin, Marcos!"