Manchester City hakkında verilen mahkumiyet kararı yeni skandallar doğurmaya devam ediyor.
ESPN kanalının haberine göre, kulüp yönetimi geçen yazdan beri, bağımsız komisyonun İngiltere Ligi şampiyonunu Premier Lig'in mali kurallarını ihlal etmeye ilişkin yüzden fazla suçlamadan mahkum ettiğini biliyordu.
Buna rağmen Manchester City transfer piyasasında benzeri görülmemiş bir saldırı başlattı. Kulüp, dokuz yeni oyuncuya 520 milyon Euro'dan fazla yatırım yaptı. Sadece Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan 135 milyon Euro) ve Enzo Fernandez (Chelsea'den 145 milyon Euro) için kulüp rekor meblağlar ödedi.