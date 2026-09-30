Transfer özellikle tartışmalıydı: Alman Bild gazetesi'nin ESPN'ye dayandırarak aktardığına göre, Manchester City yönetimi komitenin kararından temmuz ayının başlarında haberdar edildi. Ancak karar yalnızca geçen cuma resmen açıklandı.

Anderson'ın transferinin, mahkûmiyet kararı çıkmadan önce dahi planlandığı öne sürülüyor. Haberlere göre anlaşmaya 2 Temmuz'da varıldı, resmi imza ise 23 Temmuz'da atıldı. Ancak resmi açıklamadan önce bile kulüp mahkûmiyet kararından haberdar edildi. Buna rağmen transfer ilerledi.

Yıldız oyuncu Enzo Fernandez ile ancak eylül ayında anlaşma sağlandı. Kısa bir süre sonra karar sızdırıldı. Manchester City kulübü, ESPN'nin kendisine ulaşması üzerine yorum yapmayı reddetti.

Premier Lig Birliği ise "özel ve gizli işlemler"e işaret ederek daha fazla yorum yapmaktan kaçındı. Sportif açıdan bu meselenin şimdiye kadar herhangi bir etkisinin olmadığı görülüyor. Teknik direktör Enzo Maresca'nın takımı sezona kusursuz bir başlangıç yaptı; Premier Lig'deki ilk beş maçını da kazandı ve ligde şampiyon Arsenal'in üç puan önünde lider konumda bulunuyor.