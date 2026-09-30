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Resmi mahkumiyet öncesi: Manchester City'nin transfer dönemine dair çarpıcı sürpriz

Liverpool - M.City
Liverpool
M.City
Premier Lig
İngiltere

Yeni skandallar

Manchester City hakkında verilen mahkumiyet kararı yeni skandallar doğurmaya devam ediyor.

ESPN kanalının haberine göre, kulüp yönetimi geçen yazdan beri, bağımsız komisyonun İngiltere Ligi şampiyonunu Premier Lig'in mali kurallarını ihlal etmeye ilişkin yüzden fazla suçlamadan mahkum ettiğini biliyordu.

Buna rağmen Manchester City transfer piyasasında benzeri görülmemiş bir saldırı başlattı. Kulüp, dokuz yeni oyuncuya 520 milyon Euro'dan fazla yatırım yaptı. Sadece Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan 135 milyon Euro) ve Enzo Fernandez (Chelsea'den 145 milyon Euro) için kulüp rekor meblağlar ödedi.

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  • Tartışmalı transfer

    Transfer özellikle tartışmalıydı: Alman Bild gazetesi'nin ESPN'ye dayandırarak aktardığına göre, Manchester City yönetimi komitenin kararından temmuz ayının başlarında haberdar edildi. Ancak karar yalnızca geçen cuma resmen açıklandı.

    Anderson'ın transferinin, mahkûmiyet kararı çıkmadan önce dahi planlandığı öne sürülüyor. Haberlere göre anlaşmaya 2 Temmuz'da varıldı, resmi imza ise 23 Temmuz'da atıldı. Ancak resmi açıklamadan önce bile kulüp mahkûmiyet kararından haberdar edildi. Buna rağmen transfer ilerledi.

    Yıldız oyuncu Enzo Fernandez ile ancak eylül ayında anlaşma sağlandı. Kısa bir süre sonra karar sızdırıldı. Manchester City kulübü, ESPN'nin kendisine ulaşması üzerine yorum yapmayı reddetti.

    Premier Lig Birliği ise "özel ve gizli işlemler"e işaret ederek daha fazla yorum yapmaktan kaçındı. Sportif açıdan bu meselenin şimdiye kadar herhangi bir etkisinin olmadığı görülüyor. Teknik direktör Enzo Maresca'nın takımı sezona kusursuz bir başlangıç yaptı; Premier Lig'deki ilk beş maçını da kazandı ve ligde şampiyon Arsenal'in üç puan önünde lider konumda bulunuyor.

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  • Manchester City iddiaları reddetti

    Kulüp bu iddiaları şiddetle reddetmeyi sürdürüyor. Suçlamaların Şubat 2023'te kamuoyuna açıklanmasından bu yana kulüp masumiyetini vurguladı ve herhangi bir mahkumiyet kararını temyize götürme niyetini ilan etti.

    Manchester City bir açıklamasında şunları ifade etti: "Premier Lig'in yürüttüğü süreç hâlâ devam ediyor. Bazı temel unsurlar hâlâ askıda ve son derece gizli kalmayı sürdürüyor."

    Açıklamasında şu ifadelere de yer verildi: "Manchester City'nin tutumu sabit ve değişmiyor; bu tutum kulübün Şubat 2023'te yaptığı açıklamayla uyumludur." Bunun yanı sıra Manchester City, Premier Lig'i dolaylı olarak tarafsız olmamakla suçladı. Kulüp sekiz yıl boyunca adil bir sürece güvenmişti ve lig yetkililerinin "bağımsız, dürüst ve herhangi bir dış etkiden uzak" davranacağını varsaymıştı.

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