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Resmî mahkeme bilirkişisinin futbol ikonunun Covid-19'dan ölmüş olabileceğini öne sürmesiyle Diego Maradona davasında şaşırtan gelişme
Ani hipotez Arjantin mahkeme salonunu şaşkına çevirdi
Dünya futbolunun ikonu Maradona, 25 Kasım 2020'de Tigre'deki evinde uykusunda kalp durması sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti. Trajedi, beynindeki subdural hematomu gidermek için geçirdiği başarılı ameliyatın ardından hastaneden taburcu edilmesinden sadece iki hafta sonra yaşandı. Daha önce 76 tanığın dinlendiği San Isidro'daki davada sona yaklaşılırken, mahkemenin resmî bilirkişisi Ferrari, Arjantinli efsanenin Covid-19 nedeniyle ölmüş olabileceğini öne sürerek duruşmada şaşkınlık yarattı.
- AFP
Adli tıp uzmanı otopsi metodolojisini sorguluyor
Çarpıcı teori, duruşmada son tanık olarak ifade veren Ferrari tarafından ortaya atıldı; sözleri İspanyol yayın organı MARCA tarafından aktarıldı. Küresel pandemi sırasında yapılan otopside koronavirüs taraması yapılmamasını eleştiren Ferrari, mahkeme önünde şöyle dedi: "Ölümünün Covid'den kaynaklanmış olabileceğini göz ardı edemeyiz."
Solunum yoluyla bulaşan virüsün bir hastanın fiziksel durumunu nasıl hızla altüst edebileceğini anlatan adli tıp doktoru ve çocuk hekimi, "Koronavirüs hastalığı solunum yolundan girdi ve virülansı bakımından fulminan olabilir, birkaç saat içinde hastayı öldürebilirdi" dedi.
Daha önce verilen ve forvetin ölümcül 12 saatlik bir ıstırap çektiğini öne süren uzman ifadesine karşı çıkarak, "Onun can çekişmesi birkaç dakika sürmüş olmalıydı" diye ekledi.
Çelişkili ifadeler tıbbi savunmayı yeniden şekillendiriyor
Ferrari'nin değerlendirmesi, başhekim Leopoldo Luque'nin savunma adına ortaya koyduğu, Maradona'nın akciğerlerinde ani sıvı birikimi yaşadığı, bunun akut solunum sıkıntısına yol açtığı ve dakikalar içinde kalp durmasını tetiklediği yönündeki argümanı güçlendiriyor. Bu görüşü koruyan tek resmî mahkeme bilirkişisi olan Ferrari'nin ifadesi, savunma ekibi için kritik bir karşı ağırlık sağlıyor.
Luque ile birlikte diğer altı sağlık çalışanı da olası kastla basit cinayet suçlamasıyla karşı karşıya: psikiyatrist Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Diaz, Mariano Perroni, Ricardo Almiron ve Pedro Di Spagna.
- Anadolu Agency
Kritik son savunmalar hükme yaklaşıyor
Duruşmaların 29 Eylül'de yeniden başlaması planlanıyor ve bu sayede sanıklar, davaya bakan hâkimlere doğrudan daha kapsamlı ifadeler sunabilecek. Yargı takvimi daha sonra 6 Ekim'de başlaması öngörülen resmî kapanış beyanlarına geçecek. Mahkemenin, ay sonundan önce tüm usule ilişkin işlemleri tamamlayıp nihai kararını açıklaması bekleniyor.
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