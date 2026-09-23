Ferrari'nin değerlendirmesi, başhekim Leopoldo Luque'nin savunma adına ortaya koyduğu, Maradona'nın akciğerlerinde ani sıvı birikimi yaşadığı, bunun akut solunum sıkıntısına yol açtığı ve dakikalar içinde kalp durmasını tetiklediği yönündeki argümanı güçlendiriyor. Bu görüşü koruyan tek resmî mahkeme bilirkişisi olan Ferrari'nin ifadesi, savunma ekibi için kritik bir karşı ağırlık sağlıyor.

Luque ile birlikte diğer altı sağlık çalışanı da olası kastla basit cinayet suçlamasıyla karşı karşıya: psikiyatrist Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Diaz, Mariano Perroni, Ricardo Almiron ve Pedro Di Spagna.