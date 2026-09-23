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Diego Armando MaradonaGetty Images
Adhe Makayasa
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Resmî mahkeme bilirkişisinin futbol ikonunun Covid-19'dan ölmüş olabileceğini öne sürmesiyle Diego Maradona davasında şaşırtan gelişme

D. Maradona
Arjantin

Resmî bir mahkeme bilirkişisi, Diego Maradona'nın ölümüyle ilgili davaya beklenmedik bir teori sundu ve Arjantinli ikonun Covid-19'dan ölmüş olma ihtimalinin dışlanamayacağını öne sürdü. Adli tıp doktoru Pablo Ferrari, hâkimlere otopside koronavirüs taraması yapılmamasının kritik bir metodolojik hata teşkil ettiğini söyledi.

  • Ani hipotez Arjantin mahkeme salonunu şaşkına çevirdi

    Dünya futbolunun ikonu Maradona, 25 Kasım 2020'de Tigre'deki evinde uykusunda kalp durması sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti. Trajedi, beynindeki subdural hematomu gidermek için geçirdiği başarılı ameliyatın ardından hastaneden taburcu edilmesinden sadece iki hafta sonra yaşandı. Daha önce 76 tanığın dinlendiği San Isidro'daki davada sona yaklaşılırken, mahkemenin resmî bilirkişisi Ferrari, Arjantinli efsanenin Covid-19 nedeniyle ölmüş olabileceğini öne sürerek duruşmada şaşkınlık yarattı.

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  • ARGENTINA-FBL-MARADONA-DEATH-TRIALAFP

    Adli tıp uzmanı otopsi metodolojisini sorguluyor

    Çarpıcı teori, duruşmada son tanık olarak ifade veren Ferrari tarafından ortaya atıldı; sözleri İspanyol yayın organı MARCA tarafından aktarıldı. Küresel pandemi sırasında yapılan otopside koronavirüs taraması yapılmamasını eleştiren Ferrari, mahkeme önünde şöyle dedi: "Ölümünün Covid'den kaynaklanmış olabileceğini göz ardı edemeyiz."

    Solunum yoluyla bulaşan virüsün bir hastanın fiziksel durumunu nasıl hızla altüst edebileceğini anlatan adli tıp doktoru ve çocuk hekimi, "Koronavirüs hastalığı solunum yolundan girdi ve virülansı bakımından fulminan olabilir, birkaç saat içinde hastayı öldürebilirdi" dedi.

    Daha önce verilen ve forvetin ölümcül 12 saatlik bir ıstırap çektiğini öne süren uzman ifadesine karşı çıkarak, "Onun can çekişmesi birkaç dakika sürmüş olmalıydı" diye ekledi.

  • Çelişkili ifadeler tıbbi savunmayı yeniden şekillendiriyor

    Ferrari'nin değerlendirmesi, başhekim Leopoldo Luque'nin savunma adına ortaya koyduğu, Maradona'nın akciğerlerinde ani sıvı birikimi yaşadığı, bunun akut solunum sıkıntısına yol açtığı ve dakikalar içinde kalp durmasını tetiklediği yönündeki argümanı güçlendiriyor. Bu görüşü koruyan tek resmî mahkeme bilirkişisi olan Ferrari'nin ifadesi, savunma ekibi için kritik bir karşı ağırlık sağlıyor.

    Luque ile birlikte diğer altı sağlık çalışanı da olası kastla basit cinayet suçlamasıyla karşı karşıya: psikiyatrist Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Diaz, Mariano Perroni, Ricardo Almiron ve Pedro Di Spagna.

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  • imago-sport-1076447904.jpgAnadolu Agency

    Kritik son savunmalar hükme yaklaşıyor

    Duruşmaların 29 Eylül'de yeniden başlaması planlanıyor ve bu sayede sanıklar, davaya bakan hâkimlere doğrudan daha kapsamlı ifadeler sunabilecek. Yargı takvimi daha sonra 6 Ekim'de başlaması öngörülen resmî kapanış beyanlarına geçecek. Mahkemenin, ay sonundan önce tüm usule ilişkin işlemleri tamamlayıp nihai kararını açıklaması bekleniyor.

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