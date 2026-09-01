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Resmi: Juventus, Newcastle United forveti Nick Woltemade'yi sezonluk kiralık olarak kadrosuna kattı
Juventus, Newcastle forveti için kiralık anlaşma sağladı
Juventus, transfer döneminin son gününde Woltemade'yi Newcastle United'dan bir sezonluk kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Woltemade, Premier League'de geçirdiği bir yılın ardından kulübe katıldı; Newcastle onu geçen yaz VfB Stuttgart'tan transfer etmek için yaklaşık 75 milyon € ödemişti.
İtalyan devi, anlaşmanın net mali detaylarını doğrularken 2,8 milyon € kiralama bedeli ödeyeceğini açıkladı. Anlaşma ayrıca 500 bin €'ya kadar bonuslar ve sezon süresi boyunca 800 bin € tutarında ek maliyetler de içeriyor.
- GOAL
Spalletti, yaz transferleriyle Juventus hücum hattını yeniden kuruyor
Woltemade, Juventus'un uzun yaz transferleri listesine eklenen son isim oldu; Randal Kolo Muani, Kerim Alajbegovic, Jhon Lucumi, Guglielmo Vicario, Jeff Ekhator ve Zeki Celik gibi oyunculara katıldı.
Pape Matar Sarr da satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Tottenham'dan katıldı. Luciano Spalletti'nin bir süredir Kolo Muani ve Ekhator'la rekabet edecek bir santrfor seçeneği daha istediği açıktı. Bu ihtiyaç, Lois Openda ve Jonathan David'in ayrılıklarının ardından ortaya çıktı. Juventus ayrıca Jonathan Zirkzee ve Alexander Sorloth için de girişimlerde bulundu ancak sonunda Woltemade'de karar kıldı.
Kulübün resmî açıklaması, Woltemade'i İtalya'da karşıladı
Juventus, yeni forvetini karşılamak için resmî bir açıklama yayımladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Luciano Spalletti'nin hücum hattını güçlendirecek yeni bir forvet geldi: Nick Woltemade, 30 Haziran 2027'ye kadar Newcastle United'dan kiralık olarak Juventus'a katıldı" denildi.
"Werder Bremen altyapısından yetişen Woltemade, A takım debutunu 2020'de orada yaptı. 2022/23 sezonunda SV Elversberg'e kiralandı ve daha sonra, etkileyici bir Bundesliga sezonunun ardından 2024 yazında Stuttgart'a transfer oldu. Stuttgart'ta gerçek anlamda çıkış yaptığı bir dönem geçirdi; 36 maçta 18 gol attı ve takımın Almanya Kupası'nı kazanmasına yardımcı oldu. Bu da ona 2025'te Premier League kulübü Newcastle United'a transfer getirdi. Newcastle United formasıyla çıktığı 53 maçta 11 gol attı ve altı asist yaptı. Şimdi ise İtalya'da yeni bir yolculuk onu bekliyor ve onu sahada görmek için sabırsızlanıyoruz. Juventus'a hoş geldin, Nick!"
- Getty Images Sport
Woltemade için Juventus'ta sırada ne var?
Almanya Milli Takımı'nda 12 kez forma giyen oyuncu, salı günü sağlık kontrolünden geçti ve hemen takıma katılacak. Woltemade, Milan ile oynanacak ve büyük heyecan yaratan manşet maç öncesinde şimdi Spalletti yönetimindeki antrenmanlara katılacak. Taraftarlar, Juventus pazar akşamı Allianz Stadyumu'nda sahaya çıktığında onun Bundesliga'daki önceki formunu tekrarlamasını umacak.
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