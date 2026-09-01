Juventus, transfer döneminin son gününde Woltemade'yi Newcastle United'dan bir sezonluk kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Woltemade, Premier League'de geçirdiği bir yılın ardından kulübe katıldı; Newcastle onu geçen yaz VfB Stuttgart'tan transfer etmek için yaklaşık 75 milyon € ödemişti.

İtalyan devi, anlaşmanın net mali detaylarını doğrularken 2,8 milyon € kiralama bedeli ödeyeceğini açıkladı. Anlaşma ayrıca 500 bin €'ya kadar bonuslar ve sezon süresi boyunca 800 bin € tutarında ek maliyetler de içeriyor.