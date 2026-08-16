AFP
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Resmi: İskoçya, Sebastien Pocognoli'nin iki yıllık sözleşmeyle teknik direktör olarak göreve getirildiğini doğruladı
İskoçya için yeni bir dönem başlıyor
Sky Sports'a göre, İskoçya, pazar günü Pocognoli'yi yeni teknik direktörü yapmak için iki yıllık anlaşmayı tamamladı. Pocognoli, Dünya Kupası'nda üç maçta yalnızca bir galibiyet alarak erken elenen İskoçya'nın ardından görevinden ayrılan Steve Clarke'ın yerini alıyor.
İskoç Futbol Federasyonu, kadroyu yeniden canlandırmak için Pocognoli'yi birincil hedef olarak belirledi. Pocognoli, haziran ayında Monaco'dan ayrıldığından bu yana bonservissiz durumda bulunuyordu. Fransa'daki döneminden önce Pocognoli, Union Saint-Gilloise'ı 90 yıl aradan sonra ilk Belçika ligi şampiyonluğuna taşıyarak adından söz ettirmişti. Belçikalı teknik adam ayrıca futbolculuk kariyerinde West Bromwich Albion ve Brighton'da forma giymiş olması sayesinde Britanya futboluna da aşinalık getiriyor.
- AFP
Tutkulu taraftar kitlesini kucaklamak
Resmi olarak göreve atanmasının ardından Pocognoli, milli takımın başına geçmekten büyük gurur duyduğunu ifade etti. Pocognoli, kararında İskoç taraftar grubunun efsanevi coşkusunun önemli bir etken olduğunu vurguladı.
Pocognoli, "İskoçya Milli Takımı'nın baş antrenörü olmam için bana teklif götürülmesi bir onur. İlk kez ilgi olduğunu duyduğumda, bu fırsat beni hemen heyecanlandırdı. İskoçya taraftarları tutkularıyla ünlü. En son ABD'deki Dünya Kupası'nda bunu bir kez daha gösterdiler. Bunu 2013'te Belçika formasıyla oynarken ben de bizzat yaşadım. Teknik ekibimle birlikte, onlara gurur duyacakları bir takım vermek ve selefimin halihazırda elde ettiği başarının üzerine koymak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.
Anında taktik hazırlıklar
Pocognoli, Clarke'in bıraktığı temellerin üzerine inşa etmeyi ve modern taktik anlayışını uygulamayı hedefliyor. Pocognoli, kulübedeki ilk maçları öncesinde zamanın sınırlı olduğunu kabul ediyor.
Pocognoli şöyle ekledi: "Görüşmeler başladığından bu yana çok fazla araştırma yapıyorum, çok sayıda soru soruyorum ve üzerine inşa edebileceğimiz alanlara bakıyorum. Bu ihtimal beni son derece heyecanlandırıyor ve daha da fazla başarı elde etmek için oyuncularla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. İlk kampın başlamasına çok az zaman kaldı, bu nedenle önümüzdeki haftaları UEFA Uluslar Ligi'ne hazırlanarak ve gelecek ay yeniden bir araya geldiğimizde bu planları antrenman sahasında hayata geçirerek geçireceğiz."
- AFP
Milli takım için sırada ne var?
İleriye bakıldığında, Pocognoli gelecek ay UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk sezonuna derhal odaklanmak zorunda. İskoçya, Pocognoli yönetiminde kısa sürede yeniden rekabetçi ivme kazanmayı hedefleyecek.
Pocognoli için nihai uzun vadeli hedef, büyük uluslararası turnuvalarda istikrarlı bir varlık oluşturma umuduyla 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2030 Dünya Kupası'nda yer almayı sağlayacak eleme süreçlerini yönetmek olacak.
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