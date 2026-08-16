Sky Sports'a göre, İskoçya, pazar günü Pocognoli'yi yeni teknik direktörü yapmak için iki yıllık anlaşmayı tamamladı. Pocognoli, Dünya Kupası'nda üç maçta yalnızca bir galibiyet alarak erken elenen İskoçya'nın ardından görevinden ayrılan Steve Clarke'ın yerini alıyor.

İskoç Futbol Federasyonu, kadroyu yeniden canlandırmak için Pocognoli'yi birincil hedef olarak belirledi. Pocognoli, haziran ayında Monaco'dan ayrıldığından bu yana bonservissiz durumda bulunuyordu. Fransa'daki döneminden önce Pocognoli, Union Saint-Gilloise'ı 90 yıl aradan sonra ilk Belçika ligi şampiyonluğuna taşıyarak adından söz ettirmişti. Belçikalı teknik adam ayrıca futbolculuk kariyerinde West Bromwich Albion ve Brighton'da forma giymiş olması sayesinde Britanya futboluna da aşinalık getiriyor.