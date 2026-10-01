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CM Grafica Inter Lazio 2025 26 Serie A 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Resmi: Inter-Lazio İtalya Süper Kupası 22 Aralık'ta San Siro'da oynanacak. Kartlar ve cezalar? Uzatmalar mı penaltılar mı? Televizyonda nereden izlenir? Tüm bilgiler

Inter
Lazio

Bu haber bir süredir zaten gündemdeydi, ancak artık resmi açıklama ve turnuva talimatıyla birlikte resmiyet de kazandı. Serie A Ligi, 2026 İtalya Süper Kupası'nın 22 Aralık'ta saat 21.00'de Inter ile Lazio arasında San Siro'da tek maç üzerinden oynanacağını doğruladı.


Ne 4 takımlı format ne de İtalya dışındaki uzak deplasmanlar var. Talimatta öngörüldüğü üzere, İtalya'nın üçüncü kupasının finaline, son İtalya şampiyonu takımın (Inter) iç saha stadı ev sahipliği yapacak; bu sezon itibarıyla bu stat aynı zamanda İtalya Kupası şampiyonu takımın da stadı. Peki, 2026 Süper Kupa formatı nasıl işleyecek?


  • YARIŞMA

    Resmî adıyla EA SPORTS FC Supercup olan ve kupanın otuz dokuzuncu edisyonu niteliğindeki 2026/2027 İtalya Süper Kupası maçına ev sahipliği yapacak karşılaşma, 22 Aralık 2026 Salı günü saat 21.00’de Milano’daki Giuseppe Meazza Stadyumu’nda şu kulüpler arasında oynanacaktır:

    - Inter: 2025/2026 Serie A Enilive sezonu İtalya şampiyonu kulüp

    - Lazio: 2025/2026 Coppa Italia Frecciarossa finalisti kulüp (Coppa Italia’yı kazanan kulüp, aynı zamanda lig şampiyonu olan kulüp olduğundan).

  • Format, uzatma ve penaltılar?

    Organizasyon 1 maç üzerinden oynanır.

    Organizasyonu, daha fazla gol atan takım kazanır. Normal sürenin sonunda atılan gol sayısının eşit olması halinde, takımlar her biri 15 dakika süren iki uzatma devresi oynar.

    Uzatma devrelerinin sonunda da eşitliğin bozulmaması halinde, hakem penaltı atışlarına, “Futbol Oyun Kuralları”ndaki şu paragrafta öngörülen usullere göre başvurur: “Bir maçın kazanan takımını belirleme prosedürleri”.

  • DEĞİŞİKLİKLER: ALTIYA KADAR OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

    Müsabaka sırasında her takım için, iki devre arasındaki devre arası dışında en fazla üç oyun duraklaması kullanılarak en fazla beş oyuncu değişikliğine izin verilecektir. İki takımın aynı anda oyuncu değişikliği yapması halinde, bunun her iki takım açısından da oyuncu değişikliği için kullanılan bir oyun duraklaması olarak değerlendirileceği belirtilir. Uzatma oynanması durumunda, normal sürenin bitimi ile birinci uzatma devresinin başlangıcı arasında ve birinci ile ikinci uzatma devresi arasında öngörülen aralara ek olarak dördüncü bir oyun duraklamasına izin verilecektir. Yine yalnızca uzatma oynanması halinde, en fazla altıya kadar bir ek oyuncu değişikliğine daha izin verilecektir.

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  • TV'de ve canlı yayında nereden izlenir?

    Karşılaşma Mediaset kanallarında canlı yayınlanacak.

  • Kullanılan VAR ve teknoloji

    Maçta Goal Line Technology (GLT), Video Assistant Referees (VARs) ve Advanced Semi-Automated Offside Technology (SAOT) sistemlerinin kullanılması öngörülüyor.

    Ayrıca Vardict sinyalinin dev ekrana entegrasyonu ile Var Check ve Var Review sonrasında kamuya yönelik anons da öngörülüyor.

  • MAÇ ÖNCESİ VE SONRASI CEZALAR VE MENLER

    CGS’nin 19. maddesinde öngörülen hükümlere ek olarak ve kısmi istisna teşkil edecek şekilde, CGS’nin 9. maddesinin 1. fıkrasının f) bendinde düzenlenen belirli süreli ceza hariç olmak üzere, profesyonel ligler tarafından organize edilen lig maçlarıyla bağlantılı olarak spor yargısı organlarınca verilen men cezası, Süper Kupa maçında çekilmeyecek; yalnızca bunu izleyen ilk lig maçında uygulanacaktır.

    Bir önceki paragrafta öngörülenler dikkate alındığında, CGS’nin 9. maddesinin 5. fıkrasında verilen ihtarlara ilişkin öngörülen sonuçlar, Süper Kupa maçı sırasında verilenler de dahil olmak üzere, sonraki lig maçlarında geçerli olacaktır.


    Her türlü olası tereddüdü gidermek amacıyla, örnek niteliğinde ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki durumlar aktarılmaktadır:


    - Süper Kupa’dan önceki lig haftasında ceza sınırında olup sarı kart gören bir futbolcu/teknik adam, cezasını Süper Kupa’dan sonraki lig maçında çekecektir;

    - Süper Kupa maçından önceki haftada kırmızı kart gören veya kalan bir cezası bulunan bir futbolcu/teknik adam, cezasını ya da kalan kısmını söz konusu maçın ardından oynanacak lig maç(lar)ında çekecektir;

    - Süper Kupa maçı öncesinde ceza sınırında olan ve söz konusu maçta sarı kart gören bir futbolcu/teknik adam, cezasını Süper Kupa’dan sonraki lig maçında çekecektir;

    - Süper Kupa maçında kırmızı kart gören bir futbolcu/teknik adam, cezasını bunu izleyen lig maç(lar)ında çekecektir.

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