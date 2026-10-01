CGS’nin 19. maddesinde öngörülen hükümlere ek olarak ve kısmi istisna teşkil edecek şekilde, CGS’nin 9. maddesinin 1. fıkrasının f) bendinde düzenlenen belirli süreli ceza hariç olmak üzere, profesyonel ligler tarafından organize edilen lig maçlarıyla bağlantılı olarak spor yargısı organlarınca verilen men cezası, Süper Kupa maçında çekilmeyecek; yalnızca bunu izleyen ilk lig maçında uygulanacaktır.
Bir önceki paragrafta öngörülenler dikkate alındığında, CGS’nin 9. maddesinin 5. fıkrasında verilen ihtarlara ilişkin öngörülen sonuçlar, Süper Kupa maçı sırasında verilenler de dahil olmak üzere, sonraki lig maçlarında geçerli olacaktır.
Her türlü olası tereddüdü gidermek amacıyla, örnek niteliğinde ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki durumlar aktarılmaktadır:
- Süper Kupa’dan önceki lig haftasında ceza sınırında olup sarı kart gören bir futbolcu/teknik adam, cezasını Süper Kupa’dan sonraki lig maçında çekecektir;
- Süper Kupa maçından önceki haftada kırmızı kart gören veya kalan bir cezası bulunan bir futbolcu/teknik adam, cezasını ya da kalan kısmını söz konusu maçın ardından oynanacak lig maç(lar)ında çekecektir;
- Süper Kupa maçı öncesinde ceza sınırında olan ve söz konusu maçta sarı kart gören bir futbolcu/teknik adam, cezasını Süper Kupa’dan sonraki lig maçında çekecektir;
- Süper Kupa maçında kırmızı kart gören bir futbolcu/teknik adam, cezasını bunu izleyen lig maç(lar)ında çekecektir.