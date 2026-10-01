Bu haber bir süredir zaten gündemdeydi, ancak artık resmi açıklama ve turnuva talimatıyla birlikte resmiyet de kazandı. Serie A Ligi, 2026 İtalya Süper Kupası'nın 22 Aralık'ta saat 21.00'de Inter ile Lazio arasında San Siro'da tek maç üzerinden oynanacağını doğruladı.





Ne 4 takımlı format ne de İtalya dışındaki uzak deplasmanlar var. Talimatta öngörüldüğü üzere, İtalya'nın üçüncü kupasının finaline, son İtalya şampiyonu takımın (Inter) iç saha stadı ev sahipliği yapacak; bu sezon itibarıyla bu stat aynı zamanda İtalya Kupası şampiyonu takımın da stadı. Peki, 2026 Süper Kupa formatı nasıl işleyecek?



