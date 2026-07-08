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Resmi: Fulham, Jose Mourinho’nun desteğinin ardından eski Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa’yı yeni teknik direktör olarak atadı
Craven Cottage’da yeni bir sayfa
Fulham, yeni teknik direktörünü kadrosuna katmak için hızlı hareket ederek Arbeloa’nın kulübün baş antrenörü olmak üzere üç yıllık bir sözleşme imzaladığını doğruladı. Geçen sezon Bernabéu’da saha kenarında görev almasıyla dikkat çeken 43 yaşındaki teknik adam, son beş yılda atılan temellerin üzerine inşa etmeyi hedefleyen Cottagers’ın cesur bir niyet beyanını temsil ediyor.
Arbeloa, bu transferle ilgili heyecanını hemen dile getirerek kulübün resmi internet sitesine şunları söyledi: "Londra'nın en eski kulübü olan Fulham FC'de bu yeni aşamaya başlamak benim için gerçek bir onur. Büyük bir sorumluluk hissediyorum ve Premier Lig'deki Fulham'da bana güvendikleri için [Sahid] Khan ve Tony Khan'a derinden minnettarım.
"Fulham taraftarlarıyla birlikte Craven Cottage'daki atmosferi yaşamayı ve önümüzdeki hafta oyuncularla sezon öncesi hazırlıklarına başlamayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Birlikte inanılmaz bir yolculuğa çıkacağımızdan eminim. Haydi Fulham!"
- Getty Images Sport
Silva’nın halefinin aranması
Craven Cottage’daki teknik direktörlük pozisyonu, Benfica’ya dönerek memleketine geri dönmeyi tercih eden Silva’nın ayrılmasının ardından boşaldı. Fulham, takımı beş yıl boyunca başarıya taşıyan bu ismi tutmak için çaba sarf etse de, Portekiz’in dev kulübünün cazibesi çok güçlüydü. Onun yerine geçecek isim arayışında, eski Tottenham teknik direktörü Thomas Frank da dahil olmak üzere birçok tanınmış isim bu pozisyonla anıldı.
Fulham’ın, eski Ipswich Town teknik direktörü Kieran McKenna’yı da gündemine aldığı bildirildi, ancak onu takımdan koparmanın maliyeti sonunda çok yüksek bulundu. Arbeloa, kulüp yönetim kurulunu kulüp için ortaya koyduğu vizyonuyla etkileyerek en güçlü aday olarak öne çıktı. BBC’ye göre, Real Madrid başkanı Florentino Perez ve İspanya’nın başkentinde onun yerine geçen Jose Mourinho’nun övgü dolu referansları, Arbeloa’nın adaylığını güçlendirdi.
Khan, bu iddialı atamayı övüyor
Başkan Khan, kulübün üst düzey futbolun gerekliliklerini anlayan bir teknik direktör kazandığını düşünüyor. Atama hakkında konuşan Khan, şunları kaydetti: “Alvaro, kendi ifadesiyle de çok hırslı biridir. Futbol dünyasının en iyi oyuncuları, kulüpleri ve yöntemleriyle yoğun bir şekilde vakit geçirmiştir; bu deneyimler, burada Fulham’da kendisine çok fayda sağlayacaktır.”
Taktiksel zekasının ötesinde, Arbeloa’nın kulübün gençlik sistemine olan bağlılığı, kulüp yönetimi için belirleyici bir faktör oldu. Khan şunları ekledi: “Alvaro, akademi yapımıza da büyük ilgi duyuyor ve genç oyunculara şans verilmesi gerektiğine inanıyor. Alvaro’dan bunu duymak beni çok memnun etti; aynı şekilde hücum futbolu oynama niyetini de takdir ettim. Tüm bunlar ve daha fazlası, Alvaro Arbeloa’yı Fulham Futbol Kulübü’nü önümüzdeki Premier Lig sezonuna ve ötesine taşıyacak ideal bir lider yapıyor.”
- Getty Images Sport
Real Madrid’in efsanesi Londra’ya geliyor
Arbeloa, Real Madrid’in başında geçirdiği fırtınalı bir dönemin ardından Premier Lig’e geri dönüyor. Genç takımlarda görev yaptıktan sonra, eski Liverpool ve West Ham savunma oyuncusu, geçen sezonun son 28 maçında A takımın başına geçti. Bu süre zarfında, Los Blancos’u La Liga’da ikinci sıraya taşıdı ve Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükseldi; ancak takım, bu aşamada Bayern Münih’e yenilerek elendi.
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