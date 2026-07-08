Resmi: Fulham, Jose Mourinho’nun desteğinin ardından eski Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa’yı yeni teknik direktör olarak atadı

Fulham, yeni teknik direktörünü kadrosuna katmak için hızlı hareket ederek Arbeloa’nın kulübün baş antrenörü olmak üzere üç yıllık bir sözleşme imzaladığını doğruladı. Geçen sezon Bernabéu’da saha kenarında görev almasıyla dikkat çeken 43 yaşındaki teknik adam, son beş yılda atılan temellerin üzerine inşa etmeyi hedefleyen Cottagers’ın cesur bir niyet beyanını temsil ediyor.

Arbeloa, bu transferle ilgili heyecanını hemen dile getirerek kulübün resmi internet sitesine şunları söyledi: "Londra'nın en eski kulübü olan Fulham FC'de bu yeni aşamaya başlamak benim için gerçek bir onur. Büyük bir sorumluluk hissediyorum ve Premier Lig'deki Fulham'da bana güvendikleri için [Sahid] Khan ve Tony Khan'a derinden minnettarım.

"Fulham taraftarlarıyla birlikte Craven Cottage'daki atmosferi yaşamayı ve önümüzdeki hafta oyuncularla sezon öncesi hazırlıklarına başlamayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Birlikte inanılmaz bir yolculuğa çıkacağımızdan eminim. Haydi Fulham!"