Resmi: Eski Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior, Blues tarafından görevden alınmasından yaklaşık üç ay sonra yeni bir işe başlayarak teknik direktörlük görevine geri dönüyor

Arnault ailesi ve Red Bull’un desteğini alan kulüp yönetimi, İngiliz teknik direktörün başarı geçmişinden ve güçlü liderlik özelliklerinden derin bir şekilde etkilendi. Spor direktörü Marco Neppe, teknik direktörün zorlu ve modern tarzının takımı daha yüksek bir rekabet seviyesine başarıyla taşıyacağına dair sarsılmaz güvenini dile getirdi.

Atama ile ilgili olarak Neppe şunları söyledi: "Liam Rosenior, aradığımız tüm nitelikleri bünyesinde barındırıyor. O, hem bireysel oyuncuları hem de takımı bir bütün olarak geliştirme yeteneği ile tanınan, modern ve zorlu bir teknik direktör.

"Taktiksel uzmanlığının ötesinde, özellikle liderlik niteliklerinden ve takımı net bir vizyon etrafında birleştirebilme yeteneğinden çok etkilendik. Paris FC'de başarılı olmak için gereken her şeye sahip olduğuna inanıyorum ve kariyerinin bu yeni bölümünde kendisine başarılar diliyorum."

Rosenior ise kulübün resmi medya organlarına duyduğu sevinci şöyle dile getirdi: "Paris FC’nin yeni teknik direktörü olmaktan çok mutluyum. Oyuncularla çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Takımımın futbol oynamaktan keyif almasını, kendilerini gösterip ifade etmelerini ve yoğunlukla ve coşkuyla oynamalarını istiyorum. Benim felsefem budur ve umarım bunu bu kulübe de kazandırabilirim."