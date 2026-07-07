Getty Images Sport
Çeviri:
Resmi: Eski Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior, Blues tarafından görevden alınmasından yaklaşık üç ay sonra yeni bir işe başlayarak teknik direktörlük görevine geri dönüyor
Rosenior, Paris FC’ye resmen katıldı
Yeni atanan baş antrenör, bir sezon daha uzatma opsiyonu içerdiği anlaşılan bir sözleşmeyi imzaladı. Takımı başarılı bir şekilde istikrara kavuşturan ve geçen sezon Fransa birinci liginde 11. sıraya taşıyan Antoine Kombouare’nin yerini devralıyor. Bu atama, teknik direktörün Strasbourg’daki görevinin ardından ülkedeki ikinci teknik direktörlük deneyimini işaret ediyor.
- Getty Images Sport
Yeni yönetici vizyonunu açıkladı
Arnault ailesi ve Red Bull’un desteğini alan kulüp yönetimi, İngiliz teknik direktörün başarı geçmişinden ve güçlü liderlik özelliklerinden derin bir şekilde etkilendi. Spor direktörü Marco Neppe, teknik direktörün zorlu ve modern tarzının takımı daha yüksek bir rekabet seviyesine başarıyla taşıyacağına dair sarsılmaz güvenini dile getirdi.
Atama ile ilgili olarak Neppe şunları söyledi: "Liam Rosenior, aradığımız tüm nitelikleri bünyesinde barındırıyor. O, hem bireysel oyuncuları hem de takımı bir bütün olarak geliştirme yeteneği ile tanınan, modern ve zorlu bir teknik direktör.
"Taktiksel uzmanlığının ötesinde, özellikle liderlik niteliklerinden ve takımı net bir vizyon etrafında birleştirebilme yeteneğinden çok etkilendik. Paris FC'de başarılı olmak için gereken her şeye sahip olduğuna inanıyorum ve kariyerinin bu yeni bölümünde kendisine başarılar diliyorum."
Rosenior ise kulübün resmi medya organlarına duyduğu sevinci şöyle dile getirdi: "Paris FC’nin yeni teknik direktörü olmaktan çok mutluyum. Oyuncularla çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Takımımın futbol oynamaktan keyif almasını, kendilerini gösterip ifade etmelerini ve yoğunlukla ve coşkuyla oynamalarını istiyorum. Benim felsefem budur ve umarım bunu bu kulübe de kazandırabilirim."
İddialı başkent projesi
Rosenior’un Fransa’daki teknik direktörlük itibarı, RC Strasbourg’da geçirdiği dönemin ardından hâlâ inanılmaz derecede yüksek; burada Avrupa’nın en genç kadrosuyla ligi yedinci sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi’ne katılma hakkı kazanmıştı. Hull City ve Derby County’de edindiği değerli İngiltere deneyimi ile genç yetenekleri yetiştirmedeki kanıtlanmış başarısı, bu göreve atanmasında büyük rol oynadı.
Öte yandan, eski kulübü Chelsea, BlueCo'nun sahipliği altında dört yıl içinde altıncı kalıcı teknik direktörü olarak Xabi Alonso'yu atadı.
- AFP
Yakında yapılacak bir iç test yaklaşıyor
Rosenior, Perşembe günü ilk antrenmanını yönetecek ve ardından 22 Ağustos Cumartesi günü Troyes deplasmanında oynanacak 2026-27 Ligue 1 sezon açılış maçında takımını sahaya çıkaracak. Arkasında önemli bir mali desteğe sahip olan teknik direktörün öncelikli hedefi, takımı geçen sezonki orta sıralardaki konumunun çok ötesine taşımak olacak. Yaz transfer dönemi kapanmadan ve resmi maçlar başlamadan önce kadro genelinde taktiksel tutarlılığı hızla sağlaması gerekiyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun