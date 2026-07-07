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Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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Resmi: Eski Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior, Blues tarafından görevden alınmasından yaklaşık üç ay sonra yeni bir işe başlayarak teknik direktörlük görevine geri dönüyor

L. Rosenior
Paris FC
1. Lig
Chelsea
Premier Lig

Eski Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior, Ligue 1 ekibi Paris FC’nin yeni baş antrenörü olarak atanmasının ardından futbol dünyasına resmen geri döndü. 41 yaşındaki İngiliz teknik adam, Fransa’nın başkentinde iki yıllık bir sözleşme imzaladı ve Stamford Bridge’deki kısa süreli görevinin yarıda kesilmesinden sadece üç ay sonra teknik direktörlüğe geri döndü.

  • Rosenior, Paris FC’ye resmen katıldı

    Yeni atanan baş antrenör, bir sezon daha uzatma opsiyonu içerdiği anlaşılan bir sözleşmeyi imzaladı. Takımı başarılı bir şekilde istikrara kavuşturan ve geçen sezon Fransa birinci liginde 11. sıraya taşıyan Antoine Kombouare’nin yerini devralıyor. Bu atama, teknik direktörün Strasbourg’daki görevinin ardından ülkedeki ikinci teknik direktörlük deneyimini işaret ediyor.



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    Yeni yönetici vizyonunu açıkladı

    Arnault ailesi ve Red Bull’un desteğini alan kulüp yönetimi, İngiliz teknik direktörün başarı geçmişinden ve güçlü liderlik özelliklerinden derin bir şekilde etkilendi. Spor direktörü Marco Neppe, teknik direktörün zorlu ve modern tarzının takımı daha yüksek bir rekabet seviyesine başarıyla taşıyacağına dair sarsılmaz güvenini dile getirdi.

    Atama ile ilgili olarak Neppe şunları söyledi: "Liam Rosenior, aradığımız tüm nitelikleri bünyesinde barındırıyor. O, hem bireysel oyuncuları hem de takımı bir bütün olarak geliştirme yeteneği ile tanınan, modern ve zorlu bir teknik direktör.

    "Taktiksel uzmanlığının ötesinde, özellikle liderlik niteliklerinden ve takımı net bir vizyon etrafında birleştirebilme yeteneğinden çok etkilendik. Paris FC'de başarılı olmak için gereken her şeye sahip olduğuna inanıyorum ve kariyerinin bu yeni bölümünde kendisine başarılar diliyorum."

    Rosenior ise kulübün resmi medya organlarına duyduğu sevinci şöyle dile getirdi: "Paris FC’nin yeni teknik direktörü olmaktan çok mutluyum. Oyuncularla çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Takımımın futbol oynamaktan keyif almasını, kendilerini gösterip ifade etmelerini ve yoğunlukla ve coşkuyla oynamalarını istiyorum. Benim felsefem budur ve umarım bunu bu kulübe de kazandırabilirim."

  • İddialı başkent projesi

    Rosenior’un Fransa’daki teknik direktörlük itibarı, RC Strasbourg’da geçirdiği dönemin ardından hâlâ inanılmaz derecede yüksek; burada Avrupa’nın en genç kadrosuyla ligi yedinci sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi’ne katılma hakkı kazanmıştı. Hull City ve Derby County’de edindiği değerli İngiltere deneyimi ile genç yetenekleri yetiştirmedeki kanıtlanmış başarısı, bu göreve atanmasında büyük rol oynadı.

    Öte yandan, eski kulübü Chelsea, BlueCo'nun sahipliği altında dört yıl içinde altıncı kalıcı teknik direktörü olarak Xabi Alonso'yu atadı.

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    Yakında yapılacak bir iç test yaklaşıyor

    Rosenior, Perşembe günü ilk antrenmanını yönetecek ve ardından 22 Ağustos Cumartesi günü Troyes deplasmanında oynanacak 2026-27 Ligue 1 sezon açılış maçında takımını sahaya çıkaracak. Arkasında önemli bir mali desteğe sahip olan teknik direktörün öncelikli hedefi, takımı geçen sezonki orta sıralardaki konumunun çok ötesine taşımak olacak. Yaz transfer dönemi kapanmadan ve resmi maçlar başlamadan önce kadro genelinde taktiksel tutarlılığı hızla sağlaması gerekiyor.

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