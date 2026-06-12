Torino yeni bir sayfa açıyor: Roberto D'Aversa, görevden alınan Marco Baroni'nin yerine getirildiği hedef olan ligde kalmayı başarmış olsa da, kulüp eski Empoli ve Parma teknik direktörünün sözleşmesini uzatmama kararı aldı.
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Resmi: D'Aversa artık Torino'nun teknik direktörü değil. Torino kulübünden yapılan açıklama
BASIN AÇIKLAMASI
Torino Futbol Kulübü ve Roberto D’Aversa, önümüzdeki sezon birlikte yoluna devam etmeyecek. Başkan Urbano Cairo, Roberto D’Aversa ve ekibine, bu aylar boyunca Torino’nun başında gösterdikleri özveri, azim ve yaptıkları kaliteli çalışma için bir kez daha teşekkür etmek istiyor. Kulüp, D’Aversa ve tüm ekibine veda ederken, kariyerlerinin devamında başarılar diliyor.
ŞİMDİ ABATE
Torino'nun yeni bir dönem başlatmak istediği D'Aversa'nın halefinin adı belli oldu: Bu isim, Serie B'de Juve Stabia'nın teknik direktörlüğünü yaptığı 2025/26 sezonunda mükemmel bir performans sergileyen ve kulüpten ayrılan Ignazio Abate.