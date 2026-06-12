Resmi: D'Aversa artık Torino'nun teknik direktörü değil. Torino kulübünden yapılan açıklama

Torino Futbol Kulübü ve Roberto D’Aversa, önümüzdeki sezon birlikte yoluna devam etmeyecek. Başkan Urbano Cairo, Roberto D’Aversa ve ekibine, bu aylar boyunca Torino’nun başında gösterdikleri özveri, azim ve yaptıkları kaliteli çalışma için bir kez daha teşekkür etmek istiyor. Kulüp, D’Aversa ve tüm ekibine veda ederken, kariyerlerinin devamında başarılar diliyor.