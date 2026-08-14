Ciro Immobile resmen futbolu bırakıyor. Şu anda Paris FC forması giyen, 1990 doğumlu Campanialı santrfor, Fransız kulübüyle olan sözleşmesini feshetti ve emekliliğe hazırlanıyor. Kariyerinin en iyi yıllarını Lazio ile geçiren Immobile, Serie A'da attığı 201 golle tüm zamanların sekizinci sırasında kariyerini noktalıyor. Emeklilik haberini önce Paris kulübünün bir paylaşımı, ardından da 2014'ten bu yana evli olduğu eşi Jessica Melena doğruladı.











