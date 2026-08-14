Ciro Immobile resmen futbolu bırakıyor. Şu anda Paris FC forması giyen, 1990 doğumlu Campanialı santrfor, Fransız kulübüyle olan sözleşmesini feshetti ve emekliliğe hazırlanıyor. Kariyerinin en iyi yıllarını Lazio ile geçiren Immobile, Serie A'da attığı 201 golle tüm zamanların sekizinci sırasında kariyerini noktalıyor. Emeklilik haberini önce Paris kulübünün bir paylaşımı, ardından da 2014'ten bu yana evli olduğu eşi Jessica Melena doğruladı.
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Resmî: Ciro Immobile futboldan emekli oluyor; açıklama geldi
DUYURU
Bunu, Fransız kulübünün kendisi Instagram’da yaptığı bir paylaşımla duyurdu: “Olağanüstü kariyerin için teşekkürler, Ciro Immobile. Sen bir efsanesin.” Forvet, Lazio’ya vedasının ardından geçen sezonun ilk bölümünü Bologna’da geçirdikten sonra son altı ayını Ligue 1’de geçirdi.
Sayılar
Son yılların en golcü İtalyan forvetlerinden biri futbolu bırakıyor. 36 yaşındaki Ciro Immobile, Serie A’da attığı 201 golün ardından ve son yıllarda çeşitli fiziksel sorunlarla boğuştuktan sonra emeklilik kararı aldı. Fransa’daki son deneyiminde santrfor, 12 maçta 2 gol attı. Lazio formasıyla ise 169 gole ulaştı ve tek bir lig sezonunda 36 gole de çıktı. İtalya Milli Takımı formasıyla 2021’de Avrupa Şampiyonu oldu.
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