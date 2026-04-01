Resmi bir tepki... Katalonya Polisi, Mısır milli takımına hakaret iddiasıyla soruşturma başlattı

Dün akşam Espanyol'un "La Cornella" stadyumunda oynanan Mısır-İspanya dostluk maçı, maçın başlamasından önce ve özellikle ilk yarının çeşitli anlarında yaşanan etik dışı olaylar göz önüne alındığında, sıradan bir karşılaşma değildi.
Maç, her iki takımın ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası finallerine hazırlık kapsamında 0-0 berabere sonuçlandı.
Bazı İspanyol taraftarların Müslümanlara yönelik ırkçı tezahüratları, maçın teknik olaylarının önüne geçti. Uluslararası basın bu olayları sert bir şekilde eleştirdi ve 2030 Dünya Kupası finallerine Fas ve Portekiz ile birlikte ev sahipliği yapmaya hazırlanan İspanya'nın itibarını tehdit edebilecek bir "skandal ve utanç" olarak nitelendirdi.
