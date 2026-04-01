Resmi bir tepki... Katalonya Polisi, Mısır milli takımına hakaret iddiasıyla soruşturma başlattı

İspanyol El Periódico gazetesi Çarşamba günü, Katalan polisinin İspanya-Mısır maçı sırasında atılan İslam ve yabancılara karşı nefret içeren tezahüratlarla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.

Pazartesi akşamı maçın başlamasından önce Mısır milli marşı çalarken bir grup taraftar, Mısır milli takım oyuncularına atıfta bulunarak "Zıplamayan Müslüman'dır" gibi ırkçı sloganlar attı ve bu sloganlar ilk yarıda birkaç kez tekrarlandı.

İki devre arasında ırkçılıkla mücadele protokolü devreye sokuldu ve stadyum yönetimi ana ekrandan bir uyarı yayınlayarak olayın sonuçları konusunda uyarıda bulundu ve bunun FIFA tarafından cezalandırılabileceğini vurguladı.

Polis kaynaklarına göre, yürürlükteki nefret ve ayrımcılık suçları protokollerine göre soruşturma başlatıldı.

Gazete, "Soruşturmacılar, bu tezahüratların çıktığı yeri ve sorumlularını belirlemek için stadyum içindeki ve dışındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor" dedi.

Gazete şöyle devam etti: "Olayın yaşandığı bölgeyi belirlemek için İspanya Futbol Federasyonu Teknik Komitesi ve güvenlik görevlileriyle koordinasyon sağlandı. Ayrıca, herhangi bir önceden kışkırtma olup olmadığını tespit etmek için sosyal medyadaki faaliyetler takip edildi, ancak şu ana kadar bir sonuca varılamadı."

Aynı gazeteye göre, organize grupların olaya karıştığı ihtimali düşük olsa da, "soruşturma kapsamında aşırı sağa yakın akımlarla bağlantılı hesaplar incelenerek olası bir bağlantı olup olmadığı araştırıldı."

