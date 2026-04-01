Resmi bir tepki... Katalonya Polisi, Mısır milli takımına hakaret iddiasıyla soruşturma başlattı

Hükümetin bu talihsiz olaya yönelik geniş çaplı kınaması

Dün akşam Espanyol'un "La Cornella" stadyumunda oynanan Mısır-İspanya dostluk maçı, maçın başlamasından önce ve özellikle ilk yarının çeşitli anlarında yaşanan etik dışı olaylar göz önüne alındığında, sıradan bir karşılaşma değildi.

Maç, her iki takımın ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası finallerine hazırlık kapsamında 0-0 berabere sonuçlandı.

Bazı İspanyol taraftarların Müslümanlara yönelik ırkçı tezahüratları, maçın teknik olaylarının önüne geçti. Uluslararası basın bu olayları sert bir şekilde eleştirdi ve 2030 Dünya Kupası finallerine Fas ve Portekiz ile birlikte ev sahipliği yapmaya hazırlanan İspanya'nın itibarını tehdit edebilecek bir "skandal ve utanç" olarak nitelendirdi.

  • Kapsamlı soruşturma... Nefret suçları ve ayrımcılık

    İspanyol El Periódico gazetesi Çarşamba günü, Katalan polisinin İspanya-Mısır maçı sırasında atılan İslam ve yabancılara karşı nefret içeren tezahüratlarla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.

    Pazartesi akşamı maçın başlamasından önce Mısır milli marşı çalarken bir grup taraftar, Mısır milli takım oyuncularına atıfta bulunarak "Zıplamayan Müslüman'dır" gibi ırkçı sloganlar attı ve bu sloganlar ilk yarıda birkaç kez tekrarlandı.

    İki devre arasında ırkçılıkla mücadele protokolü devreye sokuldu ve stadyum yönetimi ana ekrandan bir uyarı yayınlayarak olayın sonuçları konusunda uyarıda bulundu ve bunun FIFA tarafından cezalandırılabileceğini vurguladı.

    Polis kaynaklarına göre, yürürlükteki nefret ve ayrımcılık suçları protokollerine göre soruşturma başlatıldı.

    Gazete, "Soruşturmacılar, bu tezahüratların çıktığı yeri ve sorumlularını belirlemek için stadyum içindeki ve dışındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor" dedi.

    Gazete şöyle devam etti: "Olayın yaşandığı bölgeyi belirlemek için İspanya Futbol Federasyonu Teknik Komitesi ve güvenlik görevlileriyle koordinasyon sağlandı. Ayrıca, herhangi bir önceden kışkırtma olup olmadığını tespit etmek için sosyal medyadaki faaliyetler takip edildi, ancak şu ana kadar bir sonuca varılamadı."

    Aynı gazeteye göre, organize grupların olaya karıştığı ihtimali düşük olsa da, "soruşturma kapsamında aşırı sağa yakın akımlarla bağlantılı hesaplar incelenerek olası bir bağlantı olup olmadığı araştırıldı."

  • Ceza soruşturması ve idari süreç

    Katalan polisi aynı zamanda, olayların nefret suçu teşkil edip etmediğini belirlemekle görevli Nefret ve Ayrımcılık Savcılığı ile koordineli olarak, Genel İstihbarat Komiserliği'nin denetiminde bir ceza soruşturması açıldığını doğruladı.

    Buna paralel olarak, spor etkinliklerinde seyircilerin davranışlarını düzenleyen 19/2007 sayılı yasaya dayalı idari süreç de yürütülüyor; bu süreçte, Genel Güvenlik İdaresi cezai tedbirler alma yetkisine sahip.

    Yetkililer, cezai ve idari süreçlerin birbirinden bağımsız olarak yürüdüğünü, ancak aralarında koordinasyon olduğunu açıkladı. Bu, ceza standartlarının farklılığı ve ayrımcı davranışlarla başa çıkma imkanı nedeniyle, cezai unsurların kanıtlanmaması durumunda bile idari işlemlerin devam edebileceği anlamına geliyor.

  • Resmi kınamalar ve sert uyarılar

    Olay geniş çaplı resmi tepkilere yol açtı; Spor Danışmanı Bernie Alvarez ve Eşitlik Danışmanı Eva Minör bu tezahüratları kınayarak, bunları "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

    Alvarez ayrıca protokollerin devreye sokulmasının geç kaldığını belirterek, "tehlikeli" olarak nitelendirdiği bu durumla "kararlı" bir şekilde başa çıkılması gerektiğini vurguladı.

    2030 Dünya Kupası öncesi skandal: Mısır maçı fiyaskosunun ardından İspanya'yı utanç ve uluslararası kınama takip ediyor

    Katalonya hükümeti temsilcisi Carlos Breito ise olanları şiddetle kınadı ve spor etkinliğinin "ırkçı tezahüratlarla utanç verici bir şekilde kirletildiğini" belirterek, "ırkçılığın yeri olmadığını" ve bu tür olayların "tekrar etmemesi gerektiğini" vurguladı.

    Breito, maç organizatörlerine uygun protokollerin uygulanması gerektiği konusunda bilgi verildiğini ve bunun da gerçekten yapıldığını belirtti. Tek mümkün olan yanıtın "kararlılık, reddetme ve saygı, bir arada yaşama ve haysiyet değerlerinin açıkça savunulması" olduğunu vurguladı.