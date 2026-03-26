FC Bayern Münih kadro planlamalarını sürdürüyor ve bu süreçte genç oyuncu kadrosunda da önemli bir adım atıyor. Amatör takım kadrosundan Younes Aitamer ve Louis Richter, 2027 yılına kadar geçerli yeni sözleşmeler imzaladı.
Resmi: Bayern Münih, ikiliyle sözleşmesini uzattı ve güçlü bir mesaj verdi
Kulüp, ağır diz sakatlıklarının ardından tamamen iyileşmeleri için bu iki oyuncuya bilinçli olarak zaman tanıyor.
Kısa bir süre önce orta saha oyuncusu David Santos Daiber ile genç yeteneklerden biri uzun vadeli bir sözleşme imzaladı, şimdi de Aitamer ve Richter ile iki oyuncu daha bunu takip ediyor.
Özellikle Aitamer örneğinde, kulübün neden bu yolu izlediği açıkça görülüyor. Ofansif oyuncu, Mart 2024'te Augsburg II ile oynanan bir maçta çapraz bağ yırtılması yaşadı ve bunun sonuçları ilk başta tahmin edilenden daha ciddiydi. Ameliyat ve uzun bir rehabilitasyon sürecinin ardından 22 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüşü görünür hale gelmişti, ancak 2025'in başında geçirdiği yeni bir ciddi diz sakatlığı onu geriye attı. O zamandan beri, uzun yıllardır FCB'nin altyapı merkezinde yetişen Münih doğumlu oyuncu, sahalara dönüşünü bekliyor.
FC Bayern, Aitamer ve Richter'e destek veriyor
20 yaşındaki Richter de uzun bir ara vermek zorunda kalacak. 2014 yılından beri Bayern Akademisi'nin bir parçası olan savunma oyuncusu, birkaç hafta önce dizinden sakatlandı ve şu anda rehabilitasyon sürecinin henüz başlarında.
Bu aksiliklere rağmen kulüp, her iki oyuncuya da açıkça destek veriyor. Gençlik direktörü Jochen Sauer, "Younes ve Louis, uzun yıllardır FC Bayern'de ve maalesef son zamanlarda ikisi de bir dizi sakatlık talihsizliği yaşadı" dedi. Aynı zamanda, yeni sözleşmelerin ardındaki niyeti de açıkça ortaya koydu: "Bu sözleşme uzatmasıyla, onlara ağır diz sakatlıklarının ardından tekrar tam olarak forma girebilmeleri ve ardından da bizimle birlikte sahalara geri dönebilmeleri için bir fırsat vermek istiyoruz."
