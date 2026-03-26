Resmi: Bayern Münih, ikiliyle sözleşmesini uzattı ve güçlü bir mesaj verdi

Kulüp, ağır diz sakatlıklarının ardından tamamen iyileşmeleri için bu iki oyuncuya bilinçli olarak zaman tanıyor.

Kısa bir süre önce orta saha oyuncusu David Santos Daiber ile genç yeteneklerden biri uzun vadeli bir sözleşme imzaladı, şimdi de Aitamer ve Richter ile iki oyuncu daha bunu takip ediyor.

Özellikle Aitamer örneğinde, kulübün neden bu yolu izlediği açıkça görülüyor. Ofansif oyuncu, Mart 2024'te Augsburg II ile oynanan bir maçta çapraz bağ yırtılması yaşadı ve bunun sonuçları ilk başta tahmin edilenden daha ciddiydi. Ameliyat ve uzun bir rehabilitasyon sürecinin ardından 22 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüşü görünür hale gelmişti, ancak 2025'in başında geçirdiği yeni bir ciddi diz sakatlığı onu geriye attı. O zamandan beri, uzun yıllardır FCB'nin altyapı merkezinde yetişen Münih doğumlu oyuncu, sahalara dönüşünü bekliyor.