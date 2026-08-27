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RESMÎ: Aston Villa, eski Bayern yıldızı Goretzka'yı bedelsiz transfer etti
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Villa Park'a geliyor
Aston Villa, eski Bayern Münih orta saha oyuncusu Goretzka'yı bonservissiz olarak kadrosuna katarak önemli bir transfere imza attı. 31 yaşındaki Almanya milli oyuncusu, Bavyera devleriyle uzun süreli birlikteliğinin yaz aylarında sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsündeydi.
Goretzka'nın kupa dolabı oldukça zengin; yedi Bundesliga şampiyonluğu ve 2020 Şampiyonlar Ligi kupası bunların başında geliyor. Almanya formasıyla 73 maça çıkan ve bunların üçü son Dünya Kupası'nda olan orta saha oyuncusu, yaz döneminde yaşanan ciddi oyuncu sirkülasyonunun ardından Villa'nın çaresizce ihtiyaç duyduğu türden bir uluslararası tecrübe sunuyor.
- Getty Images Sport
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Goretzka'nın transferi, mevcut transfer döneminde en etkili oyuncularından birkaçını kaybeden Villa için kritik bir döneme denk geliyor. Ezri Konsa'nın £51 milyon karşılığında Arsenal'a, Morgan Rogers'ın ise dudak uçuklatan £117 milyon bedelle Chelsea'ye gitmesiyle kadro zayıfladı. Ayrıca orta sahanın kilit ismi Youri Tielemans temmuz ayında Manchester United'a giderken, Lucas Digne de Paris Saint-Germain'e geri döndü.
Goretzka, ilk resmi röportajında VillaTV'ye, "Buraya imza atmak gerçekten çok güzel bir his" dedi. "Biraz uzun bir tatilim oldu ve gerçekten ne istediğimi anlamak bir süreçti. İlk andan itibaren gerçekten çok iyi bir hisse sahiptim ve burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Teknik direktörle yaptığım ilk konuşmadan itibaren de iyi hissettim. Aston Villa benim için gerçekten çok büyük bir kulüp. Takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak ve tüm kariyerim boyunca edindiğim deneyimi buraya taşımak istiyorum. Hadi iyi bir sezon geçirelim" ifadelerini kullandı.
Tanıdık bir atmosfere dönüş
Goretzka, kısa süre önce Avrupa kupalarında kulübe karşı oynadığı için Villa Park'taki benzersiz ortama yabancı değil. Ev sahibi taraftarın enerjisinin transfer kararında rol oynadığını kabul etti. Ekim 2024'te Bayern'in Şampiyonlar Ligi'nde Villa'ya 1-0 yenildiği maça atıfta bulunarak, "Gerçekten özel bir atmosfer ve statta çılgın bir enerji olduğunu hatırlıyorum. Bayern olarak bizim için yaşadığımız en iyi deneyim değildi. Sizin içinse muhtemelen en iyilerden biriydi. Böyle geceleri yeniden yaşamayı gerçekten dört gözle bekliyorum" dedi.
İngiltere'nin en üst düzey ligine geçiş, Goretzka'nın Alman futbolunun zirvesinde geçirdiği yaklaşık on yılın ardından kendisini hazır hissettiği bir meydan okuma. Bu hamledeki temel motivasyonlardan biri olarak lig genelindeki daha yüksek tempoyu ve kaliteyi gösterdi. "Benim için açıkçası yeni bir lig. Birkaç günde bir bu tür büyük maçlarda oynamayı gerçekten dört gözle bekliyorum ve bu da muhtemelen Bundesliga'ya kıyasla en büyük fark; çünkü orada büyük rakiplere karşı yalnızca birkaç harika maç oynuyorsunuz."
- Getty Images Sport
Yeni forma numarası ve önünde zorlu bir sınav var
Alman milli oyuncu, bu yazın başlarında Rogers'ın Chelsea'ye transferinin ardından boşalan 27 numaralı formayı giyecek ve hem Bayern Münih hem de Almanya'da başarıyla taşıdığı 8 numaralı formadan vazgeçecek.
Premier Lig'deki açılış maçında Brighton'a 4-0 gibi ağır bir yenilgi alan Aston Villa, pazartesi akşamı Villa Park'ta son şampiyon Arsenal'i ağırlamaya hazırlanırken zorlu bir sınavla karşı karşıya.
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