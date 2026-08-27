Goretzka'nın transferi, mevcut transfer döneminde en etkili oyuncularından birkaçını kaybeden Villa için kritik bir döneme denk geliyor. Ezri Konsa'nın £51 milyon karşılığında Arsenal'a, Morgan Rogers'ın ise dudak uçuklatan £117 milyon bedelle Chelsea'ye gitmesiyle kadro zayıfladı. Ayrıca orta sahanın kilit ismi Youri Tielemans temmuz ayında Manchester United'a giderken, Lucas Digne de Paris Saint-Germain'e geri döndü.

Goretzka, ilk resmi röportajında VillaTV'ye, "Buraya imza atmak gerçekten çok güzel bir his" dedi. "Biraz uzun bir tatilim oldu ve gerçekten ne istediğimi anlamak bir süreçti. İlk andan itibaren gerçekten çok iyi bir hisse sahiptim ve burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Teknik direktörle yaptığım ilk konuşmadan itibaren de iyi hissettim. Aston Villa benim için gerçekten çok büyük bir kulüp. Takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak ve tüm kariyerim boyunca edindiğim deneyimi buraya taşımak istiyorum. Hadi iyi bir sezon geçirelim" ifadelerini kullandı.