Ancak bu sefer internetteki kampanya, milli takım teknik direktörünün Frankfurt'ta (saat 13.00) 26 kişilik tam kadroyu açıklamasından sadece altı saat önce başladı – kaptan Joshua Kimmich ile.
Çeviri:
Resmi açıklamanın altı saat önce: DFB, Dünya Kupası kadrosunun ilk ismini açıkladı
DFB Kampüsü'nde, sansasyonel bir dönüş yapan Manuel Neuer'in de yer alacağı tüm Dünya Kupası kadrosunun tanıtımına kadar, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuva (11 Haziran - 19 Temmuz) için seçilen on iki yıldızın isimleri önceden açıklanacak. Her bir oyuncu için, milli takım teknik direktörünün yanı sıra arkadaşları ve ailelerinin de "kendi" Dünya Kupası oyuncuları hakkında yorumlarda bulunduğu kısa bir video hazırlanacak.
Nagelsmann, Kimmich'e: "Sahada benim liderim olduğun için çok mutluyum"
Kimmich'in durumunda bunlar eşi Lina ve bir çocukluk arkadaşı. Nagelsmann, Bayern oyuncusunu "futbol oynayan ve profesyonel futbolcu olmak isteyen çok sayıda erkek ve kız için de bir rol model" olarak nitelendiriyor ve "çünkü sen her zaman son derece olumlu bir hırsla öncülük ediyorsun" diyor. Milli takım teknik direktörü şöyle devam ediyor: "Sahanın lideri olduğun için çok mutluyum, takımı önde götür, ideal olarak Dünya Kupası şampiyonluğuna taşı! Olduğun gibi kal, sonuna kadar git - olağanüstü iyi bir oyuncu, olağanüstü iyi bir insan. Sana başarılar diliyorum."
Kimmich'in eşi, Joshua'dan "en iyi arkadaşı", "harika bir eş ve daha da harika bir baba" olarak bahsediyor. "Seninle birlikte büyük bir aile kurabildiğimiz için gururlu ve minnettarız. Var olduğun için teşekkürler."