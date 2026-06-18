Resmi açıklama: Rangers, Hearts’ta geçirdiği muhteşem sezonun ardından Derek McInnes’i yeni teknik direktör olarak onayladı; Danny Rohl ise Avusturya’nın dev kulübüne transfer oldu

McInnes, St Johnstone, Bristol City, Aberdeen, Kilmarnock ve Hearts’ta teknik direktörlük görevlerinin ardından Rangers’a katıldı. 54 yaşındaki teknik adam, bu görevin beraberinde getirdiği beklentilerin tam olarak farkında.

McInnes, "Rangers Futbol Kulübü'nün teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur" dedi. "Rangers taraftarı olarak büyüdüğüm bir sır değil ve kulübün yapısı ile Andrew, yönetim kurulu ve Jim'in liderliği göz önüne alındığında, bu prestijli görevi üstlenmek için doğru zaman olduğuna inanıyorum.

"Buradaki talepler net ve taraftarlarımızın haklı olarak yüksek beklentileri var. Bu beklentileri karşılamak ve kulübün olması gerektiği gibi performans göstermesini sağlamak bana, ekibime ve oyuncularıma düşüyor.

"Önümüzde çok yoğun bir çalışma süreci var, ancak hazırlıklar çoktan başladı. Önümüzdeki haftalarda mevcut kadroyla tanışmayı ve bazı yeni yüzleri aramıza katmayı sabırsızlıkla bekliyorum."