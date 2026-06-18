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Resmi açıklama: Rangers, Hearts’ta geçirdiği muhteşem sezonun ardından Derek McInnes’i yeni teknik direktör olarak onayladı; Danny Rohl ise Avusturya’nın dev kulübüne transfer oldu
McInnes, Ibrox’a geri dönüyor
McInnes, Ibrox’a resmen geri döndü. Glasgow’un dev kulübü, İskoç teknik adamın eski kulübünün başına geçmek üzere üç yıllık bir sözleşme imzaladığını doğruladı. 1995 ile 2000 yılları arasında Gers formasıyla 150’den fazla maça çıkan McInnes, 800’den fazla maçlık teknik direktörlük tecrübesiyle geri dönüyor.
Bu transfer, Hearts'ta geçirdiği etkileyici sezonun ardından gerçekleşti; McInnes, bu sezon PFA İskoçya, SPFL ve SFWA Yılın Teknik Direktörü ödüllerini kazandı. Rangers ayrıca Alan Archibald, Paul Sheerin ve Craig Clark'ın teknik kadrosunda yer alacağını da doğruladı. McInnes, bu hafta başında ayrılığı kesinleşen Rohl'un yerini alacak. Alman teknik direktör ise kariyerine Avusturya Bundesliga'sında Red Bull Salzburg ile devam etmeyi tercih etti.
- Getty Images Sport
Güçlü bir İskoç kökenine sahip bir yönetici göreve başladı
McInnes, St Johnstone, Bristol City, Aberdeen, Kilmarnock ve Hearts’ta teknik direktörlük görevlerinin ardından Rangers’a katıldı. 54 yaşındaki teknik adam, bu görevin beraberinde getirdiği beklentilerin tam olarak farkında.
McInnes, "Rangers Futbol Kulübü'nün teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur" dedi. "Rangers taraftarı olarak büyüdüğüm bir sır değil ve kulübün yapısı ile Andrew, yönetim kurulu ve Jim'in liderliği göz önüne alındığında, bu prestijli görevi üstlenmek için doğru zaman olduğuna inanıyorum.
"Buradaki talepler net ve taraftarlarımızın haklı olarak yüksek beklentileri var. Bu beklentileri karşılamak ve kulübün olması gerektiği gibi performans göstermesini sağlamak bana, ekibime ve oyuncularıma düşüyor.
"Önümüzde çok yoğun bir çalışma süreci var, ancak hazırlıklar çoktan başladı. Önümüzdeki haftalarda mevcut kadroyla tanışmayı ve bazı yeni yüzleri aramıza katmayı sabırsızlıkla bekliyorum."
Rangers yönetimi yeni atamayı destekliyor
Rangers Başkanı Andrew Cavenagh, bu atamayı memnuniyetle karşıladı ve kulübün McInnes’in niteliklerine duyduğu güveni vurguladı. Cavenagh şöyle konuştu: “Derek’i Rangers’a aramıza katmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kendisini her zaman çok takdir etmişizdir ve şu anda bu kulübün tam da ihtiyacı olan kişinin o olduğuna inanıyoruz.
"İskoçya ve Rangers'taki engin tecrübesi bizim için çok önemli. Bu ligde nasıl kazanılacağını biliyor ve Hearts ile son derece başarılı bir sezon geçirdi."
- Getty Images Sport
Dikkatler, sezon öncesi hazırlıklara ve kadro planlamasına yöneliyor
Rangers’ın sezon öncesi hazırlıklarına başlamasıyla birlikte McInnes’in de hemen göreve başlaması bekleniyor. Takımın geri dönmesinden önce teknik direktörlük meselesi çözüldüğüne göre, artık oyuncularını değerlendirme ve planlarını uygulamaya koyma fırsatı bulacak. Odak noktası ayrıca yaz transfer dönemine kayacak; McInnes’in yeni sezon öncesinde kadroyu şekillendirmesi bekleniyor.