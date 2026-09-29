Yönetim organı, 900 milyon £’u aşan mali usulsüzlüklerin son derece büyük boyutunu netleştirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu düzeneklerin amacının, kulübün gelirlerini yapay şekilde şişirmek ve mali kurallara uyuyor gibi görünmek için etkilenen dönem boyunca maliyetlerini 900 milyon £’dan fazla azaltmak olduğu tespit edildi. Komisyonun bulgusuna göre bunun sonucu, kulübün yanlış beyan içeren hesaplar sunması ve mali durumunun gerçek halini denetçilerinden ve futbol düzenleyicilerinden gizlemesi oldu. Komisyon, ‘kulübün bu davranışıyla açıkça Premier League Kuralları’nı dolanmayı amaçladığı’ sonucuna vardı."

Premier League CEO’su Richard Masters, durumun ciddiyeti hakkında şu yorumu yaptı: "Esas karar, bu dönemde Manchester City’de neler yaşandığına ilişkin gerçekleri ortaya koyuyor. Kulübün yaklaşık on yıl boyunca Premier League Kuralları’nı sistematik biçimde nasıl ihlal ettiğini ayrıntılarıyla anlatıyor."

Masters sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu disiplin davası ve bu karar, Premier League tarihindeki en önemli olaylardır." Ayrıca komisyon, dört yıllık soruşturma sırasında kulübün "Lig’e karşı iş birliği ve azami iyi niyet yükümlülüklerini birçok kez ihlal ettiğini" açıkladı ve Manchester City’nin "Premier League soruşturmasını durdurmak ve boşa çıkarmak için eşgüdümlü çabalar gösterdiği" sonucuna vardı.