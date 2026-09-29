AFP
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Resmi açıklama: Premier League, Manchester City'yi 115 mali suçlamada suçlu buldu
Bağımsız komisyon suçlu kararı verdi
Premier League’in bugün yayımladığı resmî açıklama, Manchester City’ye karşı emsalsiz kararı doğruladı. Lig şu duyuruyu yaptı: "Bağımsız bir Komisyon, Manchester City FC’yi dokuz sezonluk bir dönemde Premier League’in mali kurallarının ciddi şekilde ihlal edilmesine ilişkin tüm suçlamalardan ve Lig’in soruşturmasıyla iş birliği yapmamasına ilişkin suçlamaların büyük çoğunluğundan suçlu buldu." Ayrıntılı bulgular, gizlenmiş olduğu iddia edilen bir finansman planını ortaya koydu.
Açıklama şöyle devam etti: "Bağımsız Komisyon, Manchester City’nin söz konusu dönemde sponsorlarının bir kısmıyla, gizlenmiş bir finansman planının parçası olan ‘sahte’ ticari anlaşmalar düzenlediğini tespit etti. Buna göre bu şirketlerin yalnızca ilgili sponsorluk ücretlerinin bir kısmını ödemesi gerekiyordu. Kalan bölüm ise kulübün sahibi olan Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG) tarafından finanse edildi."
- Getty Images Sport
Mali kurallar ihlal edildi ve soruşturma engellendi
Yönetim organı, 900 milyon £’u aşan mali usulsüzlüklerin son derece büyük boyutunu netleştirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu düzeneklerin amacının, kulübün gelirlerini yapay şekilde şişirmek ve mali kurallara uyuyor gibi görünmek için etkilenen dönem boyunca maliyetlerini 900 milyon £’dan fazla azaltmak olduğu tespit edildi. Komisyonun bulgusuna göre bunun sonucu, kulübün yanlış beyan içeren hesaplar sunması ve mali durumunun gerçek halini denetçilerinden ve futbol düzenleyicilerinden gizlemesi oldu. Komisyon, ‘kulübün bu davranışıyla açıkça Premier League Kuralları’nı dolanmayı amaçladığı’ sonucuna vardı."
Premier League CEO’su Richard Masters, durumun ciddiyeti hakkında şu yorumu yaptı: "Esas karar, bu dönemde Manchester City’de neler yaşandığına ilişkin gerçekleri ortaya koyuyor. Kulübün yaklaşık on yıl boyunca Premier League Kuralları’nı sistematik biçimde nasıl ihlal ettiğini ayrıntılarıyla anlatıyor."
Masters sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu disiplin davası ve bu karar, Premier League tarihindeki en önemli olaylardır." Ayrıca komisyon, dört yıllık soruşturma sırasında kulübün "Lig’e karşı iş birliği ve azami iyi niyet yükümlülüklerini birçok kez ihlal ettiğini" açıkladı ve Manchester City’nin "Premier League soruşturmasını durdurmak ve boşa çıkarmak için eşgüdümlü çabalar gösterdiği" sonucuna vardı.
Kulüp masumiyetini koruyor ve mücadeleye hazırlanıyor
Manchester City, komisyonun bulgularını sert bir şekilde reddetti ve karara itiraz etmeye hazırlanıyor. Kulüp, kendi açıklamasında şu yanıtı verdi: "Manchester City FC, bugün yayımlanan Premier League Komisyonu görüşü karşısında hem hayal kırıklığına uğramış hem de şaşkındır. Kulüp, Premier League tarafından yöneltilen suçlamalar karşısında suçsuzdur ve bu davayla ilgili tüm pozisyonlarını destekleyen kapsamlı, çürütülemez bir kanıt bütünü mevcuttur. Bu nedenle Kulüp, uygun olan tüm düzenleyici ve hukuki mercilerde kararlı olacak ve gerekli olduğu yerlerde proaktif davranacaktır."
Kararla mücadele etme niyetini vurgulayan kulüp, şu ifadeleri ekledi: "Premier League süreci hâlâ devam ediyor ve önemli unsurlar henüz tamamlanmış değil. Manchester City FC, görüşün hukuk, ilke ve olgular açısından açık maddi hatalar içerdiği ve güvenilir olmadığı gerekçesiyle, artık kendisine açık olan temyiz yollarına başvuracaktır."
- Getty Images Sport
Yaptırımlar kapıda, itiraz süreci başlıyor
Komisyonun suçlu kararının ardından, yaptırım konusu daha sonra yapılacak ayrı bir özel duruşmada ele alınacak. Manchester City, yüksek para cezalarından puan silme cezasına ve doğrudan küme düşürülmeye kadar uzanan olası yaptırımlarla karşı karşıya. Kulübün resmen itiraz başvurusunda bulunmak için 2 Ekim'e kadar süresi bulunduğundan, bu hukuk mücadelesinin öngörülebilir gelecekte İngiliz futboluna damga vurması bekleniyor.
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