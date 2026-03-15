Avrupa Şampiyonası ve Copa America şampiyonlarının, yani İspanya ile Arjantin'in karşı karşıya gelmesi beklenen 2026 Final Maçı oynanmayacak. Orta Doğu'daki jeopolitik durum nedeniyle maçın ertelenmesi gündeme gelmişti, ancak maçın başlangıçta düzenleneceği Katar'daki Lusail Stadyumu'na alternatif bir mekan bulunamadı.
Çeviri:
Resmi açıklama: İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 Final Finali iptal edildi. UEFA'nın gerekçelerini içeren açıklaması
BASIN AÇIKLAMASI
"UEFA ile Katar'daki organizasyon yetkilileri arasında yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından, bugün yapılan açıklamada, bölgedeki mevcut siyasi durum nedeniyle, UEFA Euro 2024 şampiyonu İspanya ile CONMEBOL Copa America 2024 şampiyonu Arjantin arasında oynanacak Finalissima maçının, 27 Mart'ta Katar'da umulduğu gibi gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu," diye belirtiliyor Avrupa futbol organının resmi açıklamasında.
BARIŞ GERİ DÖNECEK
"Koşullar ve zamanlamanın, takımların Katar'da bu prestijli kupayı kazanmak için mücadele etme fırsatını elinden alması, UEFA ve organizatörler için büyük bir hayal kırıklığı kaynağıdır. Katar, zaman içinde birinci sınıf tesislerde dünya çapında etkinliklere ev sahipliği yapma kapasitesini kanıtlamıştır.
UEFA, maçı düzenlemeye çalışırken gösterdikleri çaba için organizasyon komitesine ve Katar yetkililerine derin şükranlarını sunar ve bölgede barışın yakında yeniden tesis edileceğinden emindir."
FINALISSIMA NEDİR?
"Finalissima, UEFA ile CONMEBOL arasındaki sıkı işbirliğinin bir parçası olarak başlatıldı ve Avrupa ile Güney Amerika şampiyonlarını uluslararası futbolun en üst düzeyinde bir karşılaşmada bir araya getiriyor. Son Dünya Şampiyonu Arjantin, Londra'daki Wembley Stadyumu'nda İtalya'yı 3-0 mağlup ederek bu turnuvanın ilk edisyonunu kazandı."
"Etkinliği kurtarma konusunda güçlü bir kararlılıkla ve bu kadar önemli bir maçı son derece kısa bir süre öncesinde başka bir yere kaydırmanın anlaşılabilir zorluklarına rağmen, UEFA uygulanabilir alternatifleri değerlendirdi, ancak bunların hiçbiri AFA (Arjantin Futbol Federasyonu, ed.) için uygulanabilir olmadı."
İlk seçenek, maçı Madrid'deki Santiago Bernabeu'da belirlenen tarihte, taraftarların stadyumda eşit olarak dağıtılmasıyla düzenlemekti. Bu, böylesine prestijli bir etkinliğe yakışır, dünya standartlarında bir mekan sağlayacaktı, ancak Arjantin bunu reddetti.
İkinci seçenek, Finalissima'yı iki maç olarak düzenlemekti; biri 27 Mart'ta Bernabeu'da, diğeri ise Euro ve Copa America 2028 öncesindeki uluslararası bir aralıkta Buenos Aires'te oynanacaktı ve yine Madrid'deki stadyumda taraftarlar için 50:50'lik bir dağılım sunulacaktı. Bu seçenek de reddedildi.