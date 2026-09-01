Juventus, transfer döneminin son gününde Woltemade'i Newcastle United'dan bir sezonluk kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Woltemade, Premier League'de bir yıl geçirdikten sonra kulübe katıldı. Newcastle, geçen yaz onu VfB Stuttgart'tan transfer etmek için yaklaşık 75 milyon € ödemişti.

İtalyan devi, anlaşmanın net mali detaylarını da doğruladı ve 2,8 milyon € kiralama bedeli ödeyeceğini açıkladı. Anlaşmada ayrıca 500 bin €'ya kadar bonus ve sezon süresi boyunca 800 bin € tutarında ek maliyet de yer alıyor.