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Nick WoltemadeGetty Images
Moataz Elgammal

Çeviri:

Resmen: Juventus, Newcastle United forveti Nick Woltemade'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı

N. Woltemade
Juventus
Newcastle United
Serie A
Premier Lig

Juventus, Almanya milli oyuncusu Nick Woltemade’yi Premier League ekibi Newcastle United’dan bir sezonluk kiralık olarak resmen kadrosuna kattı. Uzun boylu santrfor, yaz aylarındaki birkaç ayrılığın ardından Luciano Spalletti’nin hücum seçeneklerini güçlendirmek için geldi ve Serie A transfer döneminin son gününde Allianz Stadyumu’na transferini tamamladı.

  • Juventus, Newcastle forveti için kiralık anlaşmayı tamamladı

    Juventus, transfer döneminin son gününde Woltemade'i Newcastle United'dan bir sezonluk kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Woltemade, Premier League'de bir yıl geçirdikten sonra kulübe katıldı. Newcastle, geçen yaz onu VfB Stuttgart'tan transfer etmek için yaklaşık 75 milyon € ödemişti.

    İtalyan devi, anlaşmanın net mali detaylarını da doğruladı ve 2,8 milyon € kiralama bedeli ödeyeceğini açıkladı. Anlaşmada ayrıca 500 bin €'ya kadar bonus ve sezon süresi boyunca 800 bin € tutarında ek maliyet de yer alıyor.

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  • Woltemade Juventus gfxGOAL

    Spalletti, yaz transferleriyle Juventus hücumunu yeniden kuruyor

    Woltemade, Randal Kolo Muani, Kerim Alajbegovic, Jhon Lucumi, Guglielmo Vicario, Jeff Ekhator ve Zeki Celik gibi isimlerin ardından Juventus'un yaz dönemindeki uzun yeni transferler listesine katılan son oyuncu oldu.

    Pape Matar Sarr da Tottenham'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katıldı. Luciano Spalletti'nin bir süredir Kolo Muani ve Ekhator'la rekabet edecek bir santrfor alternatifi daha istediği biliniyordu. Bu ihtiyaç, Lois Openda ve Jonathan David'in ayrılıklarının ardından ortaya çıktı. Juventus, Jonathan Zirkzee ve Alexander Sorloth için de girişimlerde bulunmuştu ancak sonunda Woltemade'de karar kıldı.

  • Kulübün resmi açıklaması, Woltemade'ı İtalya'ya hoş geldin diyerek karşıladı

    Juventus, yeni forvetini karşılamak için resmî bir açıklama yayımladı. Kulübün açıklamasında, "Luciano Spalletti'nin hücum hattını güçlendirmek için yeni bir forvet geldi; Nick Woltemade, 30 Haziran 2027'ye kadar Newcastle United'dan kiralık olarak Juventus'a katıldı" denildi.

    "Werder Bremen altyapısından yetişen Woltemade, A takım debutunu orada 2020'de yaptı. 2022/23 sezonunda SV Elversberg'e kiralandı ve daha sonra, etkileyici bir Bundesliga sezonunun ardından 2024 yazında Stuttgart'a transfer oldu. Stuttgart'ta gerçekten çıkış yaptığı bir dönem geçirdi; 36 maçta 18 gol attı ve takımın Almanya Kupası'nı kazanmasına yardımcı oldu. Bu da ona 2025'te Premier League kulübü Newcastle United'a transfer kazandırdı. Newcastle United formasıyla 53 maçta 11 gol attı ve altı asist yaptı. Şimdi ise İtalya'da yeni bir yolculuk onu bekliyor ve onu sahada görmek için sabırsızlanıyoruz. Juventus'a hoş geldin, Nick!"

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    Woltemade için Juventus'ta sırada ne var?

    Almanya Milli Takımı'nda 12 maça çıkan oyuncu, salı günü sağlık kontrolünden geçti ve hemen takıma katılacak. Woltemade, şimdi merakla beklenen ve manşetleri süsleyecek Milan karşılaşması öncesinde Spalletti yönetimindeki antrenmanlara katılacak. Taraftarlar, Juventus pazar akşamı Allianz Stadyumu'nda sahaya çıktığında onun Bundesliga'daki önceki formunu tekrarlamasını umacak.

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