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'Resmen bedavaya!' - John Obi Mikel, Manchester United'ın £35 milyonluk Youri Tielemans hamlesini övdü
Manchester United orta sahasını güçlendirdi
United, yeni Premier League sezonu öncesinde Carrick yönetiminde kadrosunu aktif şekilde yeniden şekillendirmeyi sürdürüyor. Manchester United, Andrey Santos'u Chelsea'den 48 milyon sterline başarıyla kadrosuna kattı ve orta sahasını güçlendirmek için Tielemans'ı Villa'dan 35 milyon sterline transfer etti; bunun yanı sıra kaleci Karl Darlow ile kulübün akademisi için üç genç oyuncuyu da kadrosuna bağladı. Diğer üst düzey Premier League orta saha oyuncuları için ödenen dudak uçuklatan bonservis bedellerinin damga vurduğu bir transfer döneminde, Tielemans'ın transferi yazın en akıllıca hamlelerinden biri olarak gösteriliyor.
- Getty Images Sport
Yorumcu, transferdeki kelepir anlaşmayı övdü
Chelsea'nın eski orta saha oyuncusu Obi Mikel, United'ın Tielemans'ı transfer etmek için yaptığı anlaşmayı, yazın orta sahadaki en iyi transfer hamlesi olarak ve olağanüstü uygun bir bonservis bedeliyle değerlendirdi.
The Obi One Podcast'te konuşan Mikel, United'ın oyuncuyu kadrosuna katma başarısını övgüyle anlattı ve şöyle dedi: "Benim için bu, Youri Tielemans. Dürüst olmak gerekirse, Manchester United onu nasıl oldu da 35 milyon £'a aldı? Bu tam anlamıyla bir fırsat transferi. Onu Dünya Kupası öncesinde ve sırasında izledim, bunun bir oyuncu olduğunu görebiliyorsunuz."
Mikel daha sonra Belçikalı milli oyuncunun sağladığı taktik esnekliğe daha derinlemesine değindi: "Tielemans'ın nasıl oynadığını hepimiz biliyoruz, altı numara, sekiz numara ya da on numara olarak oynayabilir ve her yerde oynayabilen bir oyuncunuz olduğunda, bu size oynamak istediğiniz şekli değiştirme çeşitliliği verir. Tielemans tam da öyle biri. Gol atıyor, duran toplarda tehlikeli, topla çok iyi ve topu nadiren kaybediyor.
"İnsanların söyleyebileceği tek şey çok hızlı olmadığıdır ama oyunu çok iyi okuyor. Topla da topsuz da çok zeki. [Bu yaz] farklı kulüplere transfer olan tüm orta saha oyuncularına baktığımda, en iyisi Tielemans."
İlerici profil övgü topluyor
Benzer övgüler, eski Tottenham Hotspur savunmacısı Toby Alderweireld'den de geldi. Alderweireld, Tielemans'ın en büyük özelliğinin risk alma cesareti ve ileriye dönük progresif paslar oynama isteği olduğuna inanıyor.
Hajper ile yaptığı röportajda Alderweireld, Manchester United büyüklüğündeki bir kulüpte gerekli olan belirli özellikleri şöyle anlattı: "Modern futboldaki sorun şu ki bazen asist ve gol gibi istatistiklere fazlasıyla bakıyoruz. Elbette Youri Tielemans asist yapıyor, goller atıyor, ceza sahası dışından şut çekebiliyor ve frikikten gol atabiliyor ama bundan çok daha fazlası.
"Tielemans bir bağlantı oyuncusu ve neden takımları için bu kadar önemli olduğunu anlamak için onu izlemeniz gerekir, sadece istatistiklerine bakmanız yetmez, çünkü o her zaman topu ileriye oynamaya çalışıyor. Pas isabet oranı yüzde 98 olan ama topu sürekli geriye oynayan bazı orta saha oyuncularınız vardır. Tielemans ise dönen, alan açan ve topu hatlar arasına oynayan bir oyuncu ve bu, diğer takımların direncini kırması gereken Manchester United gibi bir kulüp için çok önemli."
Alderweireld ayrıca, vatandaşı olan oyuncunun Old Trafford'daki yüksek beklentilerin yükünü taşırken sergilediği güçlü zihniyeti de vurguladı: "Daha derinde bir rolde oynadığında bile bunu hücumcu bir şekilde oynuyor. Her zaman ileri gitmeyi düşünüyor. Bazen top kaybedecek ama maçlarda bir şeyler yaratmak için risk aldığınızda olan da budur ve bence United'ın ihtiyaç duyduğu şey bu, ayrıca formanının yarattığı büyük baskı altında cesur ve pozitif kalacak zihniyete de sahip.
"İnanılmaz büyük bir efor ortaya koyacak ve takım arkadaşlarına, bana topu verin ve sizin için oyunu değiştireyim, diyecek. Manchester United'ı ileri taşımak için sorumluluk alacak."
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Hazırlık dönemi testleri takımı bekliyor
Avrupa şampiyonu PSG ile 1-1 berabere kalan United'ın sezon öncesinde Leeds United ve AC Milan ile oynayacağı iki hazırlık maçı daha bulunuyor. Carrick'in görevi, yeni orta saha kurgusunu hızla uyumlu hale getirmek. Haberler ise transfer dönemi kapanmadan önce hâlâ üçüncü bir orta saha seçeneğinin peşine düşebileceklerini öne sürüyor. Yenilenen bu kadronun hazır oluşu ve derinliği, Premier League'deki Hull City deplasmanındaki açılış maçında hemen test edilecek.
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