Chelsea'nın eski orta saha oyuncusu Obi Mikel, United'ın Tielemans'ı transfer etmek için yaptığı anlaşmayı, yazın orta sahadaki en iyi transfer hamlesi olarak ve olağanüstü uygun bir bonservis bedeliyle değerlendirdi.

The Obi One Podcast'te konuşan Mikel, United'ın oyuncuyu kadrosuna katma başarısını övgüyle anlattı ve şöyle dedi: "Benim için bu, Youri Tielemans. Dürüst olmak gerekirse, Manchester United onu nasıl oldu da 35 milyon £'a aldı? Bu tam anlamıyla bir fırsat transferi. Onu Dünya Kupası öncesinde ve sırasında izledim, bunun bir oyuncu olduğunu görebiliyorsunuz."

Mikel daha sonra Belçikalı milli oyuncunun sağladığı taktik esnekliğe daha derinlemesine değindi: "Tielemans'ın nasıl oynadığını hepimiz biliyoruz, altı numara, sekiz numara ya da on numara olarak oynayabilir ve her yerde oynayabilen bir oyuncunuz olduğunda, bu size oynamak istediğiniz şekli değiştirme çeşitliliği verir. Tielemans tam da öyle biri. Gol atıyor, duran toplarda tehlikeli, topla çok iyi ve topu nadiren kaybediyor.

"İnsanların söyleyebileceği tek şey çok hızlı olmadığıdır ama oyunu çok iyi okuyor. Topla da topsuz da çok zeki. [Bu yaz] farklı kulüplere transfer olan tüm orta saha oyuncularına baktığımda, en iyisi Tielemans."