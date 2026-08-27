Tottenham menajeri Roberto de Zerbi, yeni transferi hakkında övgü dolu sözler sarf ederek Mısırlı oyuncunun, kendi yüksek tempolu sisteminde başarılı olmak için gereken özelliklere sahip olduğunu belirtti. De Zerbi, "Omar tam olarak bu kulüpte istediğimiz türde bir oyuncu; hırslı, istekli ve fark yaratmaya kararlı" dedi.

Oyuncuyla ilgili değerlendirmesini sürdüren De Zerbi, şunları ekledi: "Hücumda inanılmaz bir kaliteye sahip ama benim ayrıca sevdiğim şey, gelişme ve kazanma arzusu. Hız, zeka ve gol önünde gerçek bir tehdit getiriyor; hücum oyunumuzu bir üst seviyeye taşıyabileceğine inanıyorum."