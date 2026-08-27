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Manchester City v Atletico Madrid - Preseason FriendlyGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

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Resmen açıklandı: Tottenham, Omar Marmoush'u Manchester City'den £60 milyonluk satın alma zorunluluğuyla kiraladı

O. Marmoush
Tottenham Hotspur
M.City
Premier Lig

Tottenham Hotspur, son derece hareketli geçen yaz transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirerek Manchester City forveti Omar Marmoush'u transfer etti. Mısır milli oyuncu, gelecek yıl 60 milyon sterlin karşılığında bonservisinin zorunlu olarak alınmasını içeren ilk etapta kiralık bir anlaşmayla Kuzey Londra ekibine katıldı.

  • Marmoush, Kuzey Londra'ya transferi tamamladı

    Tottenham, Manchester City forveti Marmoush'u, gelecek yaz zorunlu 60 milyon sterlinlik satın alma maddesi içeren bir sezonluk kiralık anlaşmayla resmen kadrosuna kattı. 27 yaşındaki Mısır milli oyuncu, eski City takım arkadaşı Savio'nun aynı adrese 75 milyon sterlinlik transferini tamamlamasından sadece birkaç gün sonra Kuzey Londra'ya geldi.

    Forvet oyuncusu, kulübe katıldığı için heyecanını dile getirirken, karar verme sürecinde Tottenham'ın dünya futbolundaki konumuna ve teknik direktörün etkisine dikkat çekti. Marmoush, "Tottenham Hotspur, dünyanın değilse bile İngiltere'nin en büyük kulüplerinden biri ve proje benim için çok cazipti. Teknik direktörle [Roberto de Zerbi] konuştum, söylediklerini çok beğendim ve oyuna olan tutkumuzun çok iyi örtüşeceğinden eminim" dedi.

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    Etihad'da ilk 11 mücadelesi

    Ocak 2025'te Eintracht Frankfurt'tan 59 milyon sterlin karşılığında transfer edilmesinin ardından Manchester City'ye büyük beklentilerle gelen Marmoush, Erling Haaland'ın varlığı nedeniyle düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 62 maçta 16 gol atmayı başarsa da, Premier League'deki fırsatları çoğu zaman kısa süreli oyuna girişlerle sınırlı kaldı.

    Marmoush'un City formasıyla son maçları, Etihad Stadyumu'ndaki sıralamada daha da geriye düştüğünü gösterdi. Community Shield'da Arsenal'e 3-0 kaybettikleri maçta yalnızca ikinci yarıda oyuna sonradan girdi ve geçen pazar Bournemouth karşısında 2-1 kazanılan karşılaşmada ise kulübede olmasına rağmen süre almadı.

  • De Zerbi yeni hücum takviyesini övdü

    Tottenham menajeri Roberto de Zerbi, yeni transferi hakkında övgü dolu sözler sarf ederek Mısırlı oyuncunun, kendi yüksek tempolu sisteminde başarılı olmak için gereken özelliklere sahip olduğunu belirtti. De Zerbi, "Omar tam olarak bu kulüpte istediğimiz türde bir oyuncu; hırslı, istekli ve fark yaratmaya kararlı" dedi.

    Oyuncuyla ilgili değerlendirmesini sürdüren De Zerbi, şunları ekledi: "Hücumda inanılmaz bir kaliteye sahip ama benim ayrıca sevdiğim şey, gelişme ve kazanma arzusu. Hız, zeka ve gol önünde gerçek bir tehdit getiriyor; hücum oyunumuzu bir üst seviyeye taşıyabileceğine inanıyorum."

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    Tottenham rekor harcama çılgınlığını sürdürüyor

    Marmoush'un gelişi, Tottenham'ın bu yaz transfer dönemindeki toplam harcamasını £312 milyon barajının üzerine taşıdı ve De Zerbi'ye duyulan büyük güveni gösterdi. Kulüp son derece hareketli bir dönem geçirdi; West Ham'dan Mateus Fernandes, Newcastle'dan Sandro Tonali ve Brighton'dan Jan Paul van Hecke gibi isimleri kadrosuna kattı. Bu yüksek profilli transferler, kadro derinliği sağlamak için bedelsiz olarak gelen Marcos Senesi, Andy Robertson ve kaleci Martin Dubravka'nın transferleriyle tamamlandı.

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