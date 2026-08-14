Immobile'nin sözleri şöyle: "Bırakmanın zamanı geldi. Futbolu sevdim. Artık çok fazla projem var. Ailemle daha fazla vakit geçirmem doğru. Zor ama zamanı geldi. Kolay bir karar olmadı ama beni her zaman her yerde takip eden, bana verdiklerinin karşılığını vermem gereken ailemle daha fazla vakit geçirme zamanı geldi. Benim için üzülmeyin, gelecek için çok fazla projem var".