Ciro Immobile futbolu resmen bırakıyor. Şu anda Paris FC forması giyen, 1990 doğumlu Campanialı santrfor, Fransız kulübüyle olan sözleşmesini feshetti ve emekliliğe hazırlanıyor. Kariyerinin en iyi yıllarını Lazio ile geçiren Immobile, Serie A'da attığı 201 golle tüm zamanların sekizinci sırasında yer alarak kariyerini noktalıyor. Emeklilik haberini önce Paris kulübünün paylaşımı, ardından da 2014'ten bu yana evli olduğu eşi Jessica Melena doğruladı.
Çeviri:
Resmen açıklandı, Ciro Immobile futboldan emekli oluyor: "Benim için üzülmeyin"
Açıklama
Bunu Instagram’da yaptığı bir paylaşımla Fransız kulübünün kendisi duyurdu: "Olağanüstü kariyerin için teşekkürler, Ciro Immobile. Sen bir efsanesin". Forvet oyuncusu, Lazio’ya veda etmesinin ardından geçen sezonun ilk bölümünü Bologna’da geçirdikten sonra son altı ayını Ligue 1’de geçirdi.
RAKAMLAR
Son yılların en golcü İtalyan forvetlerinden biri futbolu bırakıyor. 36 yaşındaki Ciro Immobile, Serie A'da attığı 201 golün ardından ve son yıllarda yaşadığı çeşitli fiziksel sorunlarla boğuşurken emeklilik kararı aldı. Fransa'daki son deneyiminde santrfor, 12 maçta 2 gol attı. Lazio formasıyla ise 169 gole imza attı ve tek bir lig sezonunda 36 gole de ulaştı. İtalya Milli Takımı formasıyla 2021'de Avrupa Şampiyonu oldu.
GELECEK
Immobile'nin sözleri şöyle: "Bırakmanın zamanı geldi. Futbolu sevdim. Artık çok fazla projem var. Ailemle daha fazla vakit geçirmem doğru. Zor ama zamanı geldi. Kolay bir karar olmadı ama beni her zaman her yerde takip eden, bana verdiklerinin karşılığını vermem gereken ailemle daha fazla vakit geçirme zamanı geldi. Benim için üzülmeyin, gelecek için çok fazla projem var".
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