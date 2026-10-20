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Grafica CM Allegri Napoli 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Repubblica: Napoli'de Allegri, yönetim yanlısı tutumunu bırakıp dört transfer istiyor

SSC Napoli
M. Allegri
Transfers
Serie A

Ancak transfer dönemine gelmeden önce teknik direktör Napoli'yi yeniden galibiyete taşımak zorunda, aksi hâlde risk altında kalır.

Massimiliano Allegri havanın nasıl olduğunu sezdi ve Bodo/Glimt karşılaşmasını değerlendirirken, aylar boyunca kadrosunun değerini ve eksiksizliğini övdükten sonra kulüp yönetiminin çizgisini savunan tutumundan ilk kez sıyrıldı. Repubblica’nın aktardığına göre Allegri, "Elimdeki bütün oyuncular, yazın kulüp tarafından Napoli kadrosunda yer alabilecek düzeyde görülmüştü. Hepsine saygı duyuyorum; bu kadar sert eleştirilmek yerine savunulmaları gerekiyor. Üstelik transfer dönemi şu anda kapalı ve elbette on oyuncuyu birden değiştiremeyiz..." dedi.


Repubblica’nın yorumuna göre, "bunlar üstü kapalı sözler ve ancak yorumlandıklarında Livorno doğumlu teknik direktörün gerçek düşünceleri anlaşılabilir. Allegri, temmuzdan bu yana takıma ilişkin değerlendirmelerini nihayet bizzat yaptı ve ocak ayı için De Laurentiis’ten dört takviye istemesi de tesadüf değil".


  • Her hâlükârda Allegri, ocak ayı gelmeden Napoli'yi bir an önce yeniden galibiyetle buluşturmak zorunda; aksi takdirde kış transfer dönemine kadar yara almadan çıkamayabilir. Napoli'nin bu akşam Bodø karşısında bir kez daha olumsuz sonuç alması, takım için hemen sonuç doğuracak: Cumartesi öğleden sonra ligde Roma ile oynanacak maça kadar ceza amaçlı kampa girilecek. Ardından, düşüşün sürmesi hâlinde daha sert önlemler alınacak. Çünkü ekim ortasında önünü görmeden ilerlemek tehlikeli.



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