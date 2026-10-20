Massimiliano Allegri havanın nasıl olduğunu sezdi ve Bodo/Glimt karşılaşmasını değerlendirirken, aylar boyunca kadrosunun değerini ve eksiksizliğini övdükten sonra kulüp yönetiminin çizgisini savunan tutumundan ilk kez sıyrıldı. Repubblica’nın aktardığına göre Allegri, "Elimdeki bütün oyuncular, yazın kulüp tarafından Napoli kadrosunda yer alabilecek düzeyde görülmüştü. Hepsine saygı duyuyorum; bu kadar sert eleştirilmek yerine savunulmaları gerekiyor. Üstelik transfer dönemi şu anda kapalı ve elbette on oyuncuyu birden değiştiremeyiz..." dedi.





Repubblica’nın yorumuna göre, "bunlar üstü kapalı sözler ve ancak yorumlandıklarında Livorno doğumlu teknik direktörün gerçek düşünceleri anlaşılabilir. Allegri, temmuzdan bu yana takıma ilişkin değerlendirmelerini nihayet bizzat yaptı ve ocak ayı için De Laurentiis’ten dört takviye istemesi de tesadüf değil".



