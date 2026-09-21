Massimiliano Allegri ile soyunma odası arasında tansiyon yüksek. Bunu Repubblica yazdı; gazeteye göre takım, Fiorentina karşısında yeni teknik direktörünün verdiği mesaja yanıt veremedi ve Gilmour'un golü sayesinde kolaylaşan maçta kontrolü eline alamadı. Çok fazla hata, bazı dikkatsizlikler ve final bölümünde rehavetle büyük yorgunluğun karışımı vardı. Bu tavır, eski Milan hocasını çileden çıkardı.
Repubblica - Napoli-Allegri, balayı bitti: soyunma odasında öfke patlaması ve De Bruyne vakası
Allegri ihanete uğradığını hissetti
Allegri yaz aylarında Napoli'nin tecrübeli isimleriyle farklı ve daha yumuşak bir yaklaşım denedi; onları fazla sert bir fiziksel hazırlığın stresinden kurtardı, ayrıca Dimaro ve Castel di Sangro'daki yaz kamplarında soyunma odasının içinde ve dışında atmosferi hafifletti. Repubblica'ya göre Napoli böylece neşeli bir ortamda çalışma imkânı bulmuştu ve teknik direktör, grupla arasında hak ettiği minnettarlık sayesinde bunu ilk resmi maçlardan itibaren sahada karşılık olarak alacağına inanıyordu. Ancak saha farklı cevaplar verdi (3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve yalnızca 2 galibiyet) ve Max de bir bakıma ihanete uğramış gibi hissetmiş olmalı.
De Laurentiis ve antrenmandaki iki tartışma
Repubblica'ya göre Allegri, Aurelio De Laurentiis'in ortadan kaybolmasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor. Nitekim kulübe karşı da kurumcu Max, yazın takviye gelmemesinden hiçbir zaman şikâyet etmediği bir transfer döneminin sonunda, kendisine bir kredi kazandırdığına çok inanıyordu. Ancak başkan, Maradona Stadı'ndaki Como, Arsenal ve Bologna iç saha maçlarının üçüne de gitmedi ve çok sayıdaki sakatlık ile oyuncuların giderek artan gerginliği nedeniyle ortaya çıkan krizi yönetme işini, tek başına kalan Livornolu teknik adamın eline bıraktı; bu gerginlik, Castel Volturno'daki antrenmanlar sırasında yaşanan birkaç tartışmada patlak verdi. İlki Noa Lang tarafından fazla hafif bir cezayla ödenirken, ikincisi cezasız kaldı.
DE BRUYNE SORUNU
Allegri için bir diğer sorun da De Bruyne’un yönetimi.Repubblica’nın yazdığına göre KDB’yi yeniden projenin merkezine koymak iyi bir fikir gibi görünmüyor ve bu durumda da çetrefilli mesele, kulübü memnun etmek ve kriz içindeki şampiyonu yeniden ayağa kaldırmak için elinden geleni yapan Allegri’nin masasına geldi. Franchi’de ona yer açmak için, Milli Takım’a yeni çağrılan Vergara ise yeniden yedeğe çekildi. Ara, durum değerlendirmesi yapmak ve yeni bir denge bulmak için kullanılacak. Kesin olan şu ki, Repubblica’nın yazdığına göre yeni dönemin balayı sona erdi.
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