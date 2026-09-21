Allegri için bir diğer sorun da De Bruyne’un yönetimi.Repubblica’nın yazdığına göre KDB’yi yeniden projenin merkezine koymak iyi bir fikir gibi görünmüyor ve bu durumda da çetrefilli mesele, kulübü memnun etmek ve kriz içindeki şampiyonu yeniden ayağa kaldırmak için elinden geleni yapan Allegri’nin masasına geldi. Franchi’de ona yer açmak için, Milli Takım’a yeni çağrılan Vergara ise yeniden yedeğe çekildi. Ara, durum değerlendirmesi yapmak ve yeni bir denge bulmak için kullanılacak. Kesin olan şu ki, Repubblica’nın yazdığına göre yeni dönemin balayı sona erdi.