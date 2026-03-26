Ancak Repubblica'nın muhabirlerine göre Milan, Bernardo Silva'ya yönelik transfer olasılığını da gündemde tutuyor. 31 yaşındaki Portekizli oyuncunun Manchester City ile olan sözleşmesi sona ermek üzere ve ikna edici bir proje karşısına çıkarsa sezon sonunda İngiltere'den ayrılabilir.

Çözülmesi gereken mesele daha çok ekonomik: Guardiola'nın çalıştırdığı orta saha oyuncusunun talep ettiği maaş hala yüksek, ancak Rossoneri yine de Portekizli oyuncunun çevresiyle yaptığı bazı görüşmeler yoluyla manevra alanını araştırdı.

Burada da rekabet yüksek: Juventus, ön keşif niteliğinde bir temastan öteye gitmeden bir sondaj yaptı; ayrıca Galatasaray ve Fenerbahçe de önemli maaşlar ve teklifler sunmaya hazır. Repubblica'ya göre Milan, gelenek kartını ve yeniden canlanma aşamasında olan ve giderek daha fazla hırs kazanan teknik projesini oynamaya çalışacak.

Temaslar ve değerlendirmeler sürerken, Milan orta saha seviyesini yükseltmek istiyor ve en üst düzey isimlerin peşinde.