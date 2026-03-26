Goal.com
Canlı
Grafica CM Bernardo Silva Juve 2026 16.9
Gabriele Stragapede

Çeviri:

Repubblica - Milan, üst düzey bir orta saha oyuncusu arayışı: Sadece Goretzka değil, Bernardo Silva da hedeflerde ve ilk temas kuruldu

Transfers
Rossoneri, gelecek sezon için üst düzey bir orta saha kurmak amacıyla kaliteli oyuncuları değerlendiriyor.

Milan için sezonun bu son bölümünde net bir hedef var: en az dördüncü sıraya yükselmek ve sezonun başından beri belirlenen hedefi, yani gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını elde etmek.

Bu hedef, Milan'ın Avrupa'nın önemli turnuvalarına geri dönmesini ve aynı zamanda transfer piyasasında önemli gelişmelerin yaşanacağı yaz dönemi öncesinde Via Aldo Rossi'deki kulübün kasasını doldurmasını sağlayacak. La Repubblica'daki meslektaşlarımızın topladığı bilgilere göre Milan, orta sahasını güçlendirmek için iki önemli transferi değerlendiriyor, çünkü Leon Goretzka ve Bernardo Silva'nın her ikisinin de sözleşmeleri kendi kulüpleriyle sona eriyor.

İki durum da karmaşık, ancak takip edilmeye değer.

    Şu anda en çok konuşulan konu, Almanya’ya ve 1 Temmuz’da Bayern Münih’ten bedelsiz olarak ayrılacak olan 31 yaşındaki oyuncuya odaklanıyor. Alman orta saha oyuncusu yaklaşık 6 milyon avroluk bir maaş talep ediyor ve Milan, yaz aylarında olası bir hamle için gerekli sürdürülebilirliği ve marjları değerlendirerek bu transferi yakından takip etmeye devam ediyor.

    Ancak La Repubblica'ya göre rekabet acımasız: Barcelona da Goretzka için harekete geçti, ancak Via Aldo Rossi'deki kulüp için bu seçenek hala açık ve cazip görünüyor, her ne kadar her şey oyuncunun isteğine ve uyması gereken ekonomik şartlara bağlı olsa da.

  • BERNARDO SILVA

    Ancak Repubblica'nın muhabirlerine göre Milan, Bernardo Silva'ya yönelik transfer olasılığını da gündemde tutuyor. 31 yaşındaki Portekizli oyuncunun Manchester City ile olan sözleşmesi sona ermek üzere ve ikna edici bir proje karşısına çıkarsa sezon sonunda İngiltere'den ayrılabilir.

    Çözülmesi gereken mesele daha çok ekonomik: Guardiola'nın çalıştırdığı orta saha oyuncusunun talep ettiği maaş hala yüksek, ancak Rossoneri yine de Portekizli oyuncunun çevresiyle yaptığı bazı görüşmeler yoluyla manevra alanını araştırdı.

    Burada da rekabet yüksek: Juventus, ön keşif niteliğinde bir temastan öteye gitmeden bir sondaj yaptı; ayrıca Galatasaray ve Fenerbahçe de önemli maaşlar ve teklifler sunmaya hazır. Repubblica'ya göre Milan, gelenek kartını ve yeniden canlanma aşamasında olan ve giderek daha fazla hırs kazanan teknik projesini oynamaya çalışacak.

    Temaslar ve değerlendirmeler sürerken, Milan orta saha seviyesini yükseltmek istiyor ve en üst düzey isimlerin peşinde.