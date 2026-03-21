Repubblica - Lazio: Lotito karşıtı komplo ortaya çıktı: "Kulübü devretmek için kurulan askeri örgüt"

Karabinieri, Roma metropol bölgesindeki Marino'da, Lazio Başkanı Claudio Lotito'ya karşı yürütüldüğü iddia edilen düşmanca kampanyanın operasyon üssü olabilecek bir yeri tespit etti. Repubblica'nın Roma baskısında yer alan haberlere göre, söz konusu yer, soruşturmacılara göre basit bir spor muhalefetinin ötesine geçen bir soruşturma kapsamında, Lazio taraftar çevrelerine yakın olduğu gerekçesiyle daha önce aranan bir matbaa.
Bu yapı, özellikle yüksek bir organizasyonel seviyeyi ortaya koyuyor. Yargıçlar, bu yapının "Fabrizio Piscitelli, namı diğer Diabolik'in Irriducibili grubunun mirasçıları olarak kabul edilen Ultras Lazio başta olmak üzere, ultras gruplarının iyi bilinen askeri tipteki organizasyonuyla uyumlu olacak kadar gelişmiş" olduğunu varsayıyor.