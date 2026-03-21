Repubblica - Lazio: Lotito karşıtı komplo ortaya çıktı: "Kulübü devretmek için kurulan askeri örgüt"

Geçmişte de gözlemlenen dinamikleri anımsatan ve koordineli bir eylemin varlığını akla getiren bir tablo. Soruşturmanın merkezinde pankartlar, afişler, çıkartmalar ve tehditkar tonlu isimsiz telefon aramaları da dahil olmak üzere bir dizi tekrarlanan baskı yer alıyor. Soruşturmacıların hipotezi, bu girişimlerin Lotito'yu kulübün kontrolünü devretmeye veya yapısını değiştirmeye zorlamayı amaçladığı ve bunun borsaya kote edilmiş bir kulüp üzerinde olası sonuçları olabileceği yönünde.





Repubblica'nın Roma baskısında da vurgulandığı gibi, Roma Soruşturma Birimi'ndeki soruşturmacılar, başkan aleyhindeki kampanyanın materyal üretim merkezlerinden biri olarak görülen matbaa da dahil olmak üzere, organizasyonel düğüm noktaları olarak kabul edilen yerlere odaklandı. Bu durum, eylemin rastgele değil, planlı olduğu fikrini güçlendiriyor. En az beş kişiye yöneltilen suçlamalar, çeşitli sindirme eylemleriyle ilgilidir: sosyal medyada yayılan ölüm tehditleri, afişler, Lotito veya çalışanlarına yönelik telefon aramaları ve e-postalar. Ayrıca, şüpheliler medya ve kamuoyu baskısını artırmak amacıyla yanlış bilgiler yaymışlardır.





Olay, 2005 ile 2006 yılları arasında yaşananlarla benzerlikler taşıyor. O dönemde yargı, Lotito'yu Lazio'daki hisselerini devretmeye zorlamak amacıyla yürütülen bir sindirme kampanyasından bahsetmişti. O davada da Curva Nord'un önde gelen isimleri hakkında mahkumiyet kararları verilmişti.



