Ivan Provedel, Inter'den uzaklaşıyor. Lazio'nun kalecisi artık Nerazzurri'ye bir adım kalmış gibi görünüyordu ancak Repubblica'nın haberine göre transferin suya düşme riski var: Salı günü Nerazzurri kulübü, Acerbi, Darmian, De Vrij ve özellikle Sommer'in ayrıldığını duyurdu.
Çeviri:
Repubblica – Lazio’dan şok haber: Lotito, Provedel için gelen teklifi reddetti ve fiyatı yükseltti: Inter, Kepa’ya yönelecek mi?
PROVEDEL’E BİR ADIM
Son yıllarda takımın as kalecisinin ayrılması, Nerazzurri yönetiminin uzun süredir doldurmaya çalıştığı bir boşluk yarattı: Bir numaralı kaleci Josep Martinez olacak; ilk yedek olarak ise listenin en başında, Lazio’dan ayrılmak üzere olan ve menajerinin de teyit ettiği üzere Inter ile anlaşmaya çok yakın olan Ivan Provedel’in adı yer alıyor.
KEPA ALTERNATİFİ
Haftalardır Inter ve Lazio, butransferi sonuçlandırmak için doğru bir çözüm bulmaya çalışıyor; ancak Repubblica’ya göre, bu süreç artık karmaşıklaşmak üzere: Başkan Claudio Lotito, Provedel için 3 milyonluk bir teklifi kabul etmiyor ve en az 5 milyon talep ediyor. Bu nedenle Nerazzurri, Arsenal’de forma şansı bulamayan Kepa Arrizabalaga’ya yönelebilir.
SAHİBİ BURADA
Sağ kanat oyuncusu ve bir stoper arayışıyla paralel olarak devam eden bu arayış, Cristian Chivu’nun emrindeki kadroyu tamamlama ihtiyacından kaynaklanıyor: Yann Sommer’in sözleşmesinin süresi dolmak üzereyken, Inter’in kaleci kadrosundaki hiyerarşiyi acilen belirlemesi gerekiyor. Bu pozisyonda as kaleci rolü, kulübün 2024 sezonundan itibaren önemli yatırımlar yaptığı eski Genoa oyuncusuna çoktan verilmişti.