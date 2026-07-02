Repubblica – Lazio’dan şok haber: Lotito, Provedel için gelen teklifi reddetti ve fiyatı yükseltti: Inter, Kepa’ya yönelecek mi?

Haftalardır Inter ve Lazio, butransferi sonuçlandırmak için doğru bir çözüm bulmaya çalışıyor; ancak Repubblica’ya göre, bu süreç artık karmaşıklaşmak üzere: Başkan Claudio Lotito, Provedel için 3 milyonluk bir teklifi kabul etmiyor ve en az 5 milyon talep ediyor. Bu nedenle Nerazzurri, Arsenal’de forma şansı bulamayan Kepa Arrizabalaga’ya yönelebilir.







