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CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato
Redazione Calciomercato

Çeviri:

Repubblica - Bastoni, eskort soruşturması kapsamında çocuk fuhuşu suçlamasıyla soruşturuluyor. Avukatının açıklamaları

A. Bastoni
Inter
Serie A

Suç iddiası, olayların yaşandığı dönemde 17 yaşında olan bir kızla ilişki yaşadığı iddiasından kaynaklanmaktadır. Tanık olarak dinlenen kız, aralarında herhangi bir ilişki olmadığını söylemiştir.

Repubblica ve Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Inter ve İtalya Milli Takımı’nda forma giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Alessandro Bastoni, Milano Savcılığı tarafından çocuk fuhuşu suçlamasıyla soruşturuluyor. Bugün, 30 Haziran’da, soruşturma tebligatını aldı ve önümüzdeki günlerde sorgulanacak. Adı, Cinisello Balsamo'da faaliyet gösteren ve suçlamalara göre VIP müşteriler, özellikle de futbolcular için "her şey dahil" geceler ve partiler düzenlediği iddia edilen "eskort ajansı"na ilişkin soruşturmayla bağlantılı.


Bastoni, soruşturmaya konu olan ilk futbolcu. Repubblica gazetesinde yer alan habere göre, suç iddiası, olayların yaşandığı dönemde 17 yaşında olan bir kızla ilişki kurmuş olması gerçeğinden kaynaklanıyor. Ancak olayın netleşmesi gerekiyor çünkü tanık olarak dinlenen genç kız, aralarında herhangi bir ilişki olmadığını söylemiş. Ancak soruşturma dosyalarında bu buluşmaya dair izler var. Sohbet kayıtlarından da anlaşıldığı üzere, söz konusu “Ma.De” ajansının çok yönlü çalışanlarından biri, defans oyuncusunu reşit olmayan genç kızla tanıştırmış. Özellikle 2020 Haziranına ait bir sohbet kaydı dikkat çekiyor.


  • MALDINI, CALAFIORI VE BONIFAZI TANIKLAR

    Bastoni’ye yönelik soruşturma bildiriminin yanı sıra, Mali Polis, soruşturma kapsamında olmayan ancak yalnızca tanık sıfatıyla çağrılan diğer üç oyuncuya da özet bilgi verme çağrısı içeren belgeleri tebliğ etti: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori ve Kevin Bonifazi.


    Repubblica’nın haberine göre, Savcı Yardımcısı Bruna Albertini ve Savcı Rosaria Stagnaro’nun Mali Polis ile birlikte yürüttüğü soruşturma, ajansın kurduğu “çarkı” ortaya çıkarmayı amaçlıyor: partileri kim düzenliyordu, kızları kim buluyordu, onları götürmek için şoförlük yapan kimdi? Ana faaliyet konusu: şehrin en seçkin mekanlarında VIP’ler için partiler düzenlemek.


    Hatırlatmak gerekirse, soruşturma bildirimi, savcının bir kişiye, bir suç şüphesi nedeniyle soruşturma altında olduğunu bildirdiği bir işlemdir. Dolayısıyla bu, şüphelinin haklarını korumaya yönelik bir işlemdir ve ne bir suçlama ne de bir mahkûmiyet anlamına gelir.

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  • BASTONI'NİN AVUKATI

    Soruşturmada Alessandro Bastoni’nin avukatı olan Salvatore Scuto, Agi haber ajansına şunları söyledi: “Müvekkilim, reşit olmadığını bildiği bir kızla ilişki kurduğunu reddediyor. 3 Temmuz Cuma günü için verilen ifade çağrısı tamamen belirsiz; soruşturma hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Savcılara cevap verip vermemeyi değerlendireceğiz.”