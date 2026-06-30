Repubblica ve Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Inter ve İtalya Milli Takımı’nda forma giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Alessandro Bastoni, Milano Savcılığı tarafından çocuk fuhuşu suçlamasıyla soruşturuluyor. Bugün, 30 Haziran’da, soruşturma tebligatını aldı ve önümüzdeki günlerde sorgulanacak. Adı, Cinisello Balsamo'da faaliyet gösteren ve suçlamalara göre VIP müşteriler, özellikle de futbolcular için "her şey dahil" geceler ve partiler düzenlediği iddia edilen "eskort ajansı"na ilişkin soruşturmayla bağlantılı.





Bastoni, soruşturmaya konu olan ilk futbolcu. Repubblica gazetesinde yer alan habere göre, suç iddiası, olayların yaşandığı dönemde 17 yaşında olan bir kızla ilişki kurmuş olması gerçeğinden kaynaklanıyor. Ancak olayın netleşmesi gerekiyor çünkü tanık olarak dinlenen genç kız, aralarında herhangi bir ilişki olmadığını söylemiş. Ancak soruşturma dosyalarında bu buluşmaya dair izler var. Sohbet kayıtlarından da anlaşıldığı üzere, söz konusu “Ma.De” ajansının çok yönlü çalışanlarından biri, defans oyuncusunu reşit olmayan genç kızla tanıştırmış. Özellikle 2020 Haziranına ait bir sohbet kaydı dikkat çekiyor.



