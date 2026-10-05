24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
هيرفي رينارد
GOAL
Çeviri:

Renard'ın hayaleti: Suudi Arabistan'ı Körfez 27 finalinde kaygılandıran hüzünlü hikâye

FEATURES
H. Renard
G. Donis
Suudi Arabistan - Birleşik Arap Emirlikleri
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri
Gulf Cup
Fransa
Yunanistan
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri

Hikaye ne?

Son görünümünden yıllar sonra uzak kaldıktan sonra, Suudi Arabistan Milli Takımı yeniden Arap Körfezi Kupası finaline dönüyor; ancak bu kez sayfaları tamamen kapanmamış eski bir hikâyenin ortasında ve yeşiller her kritik maça yaklaştığında hâlâ zihinlerde canlı duran anılarla birlikte. Körfez 27, 2019 sürümünden bu yana finalden uzak kalan Suudi Arabistan'a farklı bir son yazması için yeni bir fırsat sunuyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı, yarın akşam Cidde'deki "El-İnma" Stadı'nda, Yunan teknik direktör Georgios Donis yönetiminde rakibi Birleşik Arap Emirlikleri ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Yeşiller, bu maçta Körfez kupasını yeniden kazanmanın ve takımın turnuvadaki son şampiyonluğundan bu yana Suudi taraftarların yaşadığı bekleyiş yıllarını sona erdirmenin peşinde.

  • 2019: Hüzünle biten başlangıç

    Suudi Arabistan Milli Takımı, 2019 yılında Katar'da düzenlenen Körfez Kupası'nın 24'üncü edisyonunda finale ulaştığında, takımın başında Fransız Hervé Renard vardı ve kupayı krallığa geri götürme yönünde büyük umutlar vardı; özellikle de Suudi Arabistan, milli takımı yeniden inşa eden ve ona farklı bir kimlik kazandıran Fransız teknik direktörle birlikte yeni bir döneme giriyordu.

    Ancak final, Suudilerin beklediği sonu getirmedi; Suudi Arabistan, Bahreyn'e karşılıksız bir golle mağlup olunca sahne şampiyonluk hayalinden yeni bir hayal kırıklığına dönüştü ve milli takım, son maça kadar ulaşmasına rağmen turnuvadan kupasız ayrıldı.

    O andan itibaren Suudi Arabistan Milli Takımı, Körfez Kupası finaline bir daha ulaşamadı. Böylece 2019 edisyonu, Suudi Arabistan'ın final maçındaki son durağı olarak kaldı. Şimdi ise aynı sahneye yeniden dönüyor, ancak farklı koşullarda, farklı bir teknik direktörle ve farklı bir rakiple.

  • FBL-CAF-2027-QUALIFIER-CIV-GHAAFP

    Renard: Geçmişten gelen bir hayalet

    Mesele Renard'ın turnuvada bulunması ya da Suudi Arabistan Milli Takımı'nın onunla yeniden karşılaşacak olması değil; mesele o dönemin kritik maçlarla bağlantılı olarak geride bıraktığı hatıralar. Zira Fransız teknik direktör, Suudi Arabistan'ın tarihindeki önemli bir dönemin parçası haline geldi ve adı büyük başarılarla anıldı; ancak aynı zamanda Körfez Kupası'ndaki son Suudi hayal kırıklığı anlarından birinde de sahnedeydi.

    Milli takımın yaklaşık yedi yıl aradan sonra finale dönmesiyle birlikte, o maçın hatıraları da kendiliğinden canlanıyor; özellikle de Suudi taraftarların bu kez tamamen farklı bir son aradığı düşünülünce, çünkü turnuvada yeni bir kupa için beklentileri uzun süredir sürüyor.

    Bu mirastan kurtulmak, Birleşik Arap Emirlikleri ile karşılaşma öncesinde Suudi Arabistan için psikolojik motivasyon kaynaklarından biri olabilir; çünkü takım yalnızca yeni bir kupa için değil, aynı zamanda yıllar önce Katar'da son bulan sayfadan farklı bir sayfa yazmak için de oynuyor.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Denis farklı bir görevle karşı karşıya

    Yorgos Donis, Suudi Arabistan Millî Takımı'nı yeniden şampiyonluk kürsüsüne taşımak için önemli bir fırsatla finale çıkıyor. Takımı final maçına taşımayı başardı; ancak aynı zamanda finale ulaşmanın, kupayı bekleyen taraftarlar için yeterli olmayacağının da farkında.

    Maçın önemi, Suudi Arabistan'ın onu kendi sahasında ve kendi taraftarları önünde oynayacak olmasıyla daha da artıyor; bu durum beklentilerin tavanını yükseltiyor ve şampiyonluk dışında herhangi bir sonucu çok daha acı verici hâle getiriyor.

    Buna karşılık Donis, maçı çevreleyen fiziksel ve teknik baskıyla da başa çıkmak zorunda kalacak; özellikle de takımın 120 dakikaya uzanan ve penaltı atışlarıyla sona eren Katar karşılaşmasının ardından.

    2019'da yaşanan her şey artık geçmişin bir parçası oldu; ancak futbol, Suudi Arabistan Millî Takımı'na şimdi o anıyı silmek için yeni bir fırsat sunuyor: ayrıntıları, atmosferi ve hesaplarıyla farklı olacak bir maçta Birleşik Arap Emirlikleri karşısında şampiyonluk.

    Suudi Arabistan 2019 edisyonundan bu yana ilk kez finale ulaştı; Birleşik Arap Emirlikleri ise kupaya giden yolda karşısında duruyor. Taraftarlar ise "El-İnma" stadının, yıllar önce başlayan ve Katar'da bir hüzünle biten hikâyenin farklı bir sonuna tanıklık etmesini bekliyor.

    Renard'ın hayaleti ile 2019 finalinin anıları arasında, takım yarınki maça tarihin sözlerle silinmediğini bilerek çıkıyor; aksine ancak millî takımın vitrinine bir kupa daha ekleyecek ve Suudi taraftarlara uzun süredir beklenen bir an yaşatacak yeni bir zaferle silinir.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gulf Cup
Suudi Arabistan crest
Suudi Arabistan
KSA
Birleşik Arap Emirlikleri crest
Birleşik Arap Emirlikleri
UAE