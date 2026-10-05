Son görünümünden yıllar sonra uzak kaldıktan sonra, Suudi Arabistan Milli Takımı yeniden Arap Körfezi Kupası finaline dönüyor; ancak bu kez sayfaları tamamen kapanmamış eski bir hikâyenin ortasında ve yeşiller her kritik maça yaklaştığında hâlâ zihinlerde canlı duran anılarla birlikte. Körfez 27, 2019 sürümünden bu yana finalden uzak kalan Suudi Arabistan'a farklı bir son yazması için yeni bir fırsat sunuyor.
Suudi Arabistan Milli Takımı, yarın akşam Cidde'deki "El-İnma" Stadı'nda, Yunan teknik direktör Georgios Donis yönetiminde rakibi Birleşik Arap Emirlikleri ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Yeşiller, bu maçta Körfez kupasını yeniden kazanmanın ve takımın turnuvadaki son şampiyonluğundan bu yana Suudi taraftarların yaşadığı bekleyiş yıllarını sona erdirmenin peşinde.