Yorgos Donis, Suudi Arabistan Millî Takımı'nı yeniden şampiyonluk kürsüsüne taşımak için önemli bir fırsatla finale çıkıyor. Takımı final maçına taşımayı başardı; ancak aynı zamanda finale ulaşmanın, kupayı bekleyen taraftarlar için yeterli olmayacağının da farkında.

Maçın önemi, Suudi Arabistan'ın onu kendi sahasında ve kendi taraftarları önünde oynayacak olmasıyla daha da artıyor; bu durum beklentilerin tavanını yükseltiyor ve şampiyonluk dışında herhangi bir sonucu çok daha acı verici hâle getiriyor.

Buna karşılık Donis, maçı çevreleyen fiziksel ve teknik baskıyla da başa çıkmak zorunda kalacak; özellikle de takımın 120 dakikaya uzanan ve penaltı atışlarıyla sona eren Katar karşılaşmasının ardından.

2019'da yaşanan her şey artık geçmişin bir parçası oldu; ancak futbol, Suudi Arabistan Millî Takımı'na şimdi o anıyı silmek için yeni bir fırsat sunuyor: ayrıntıları, atmosferi ve hesaplarıyla farklı olacak bir maçta Birleşik Arap Emirlikleri karşısında şampiyonluk.

Suudi Arabistan 2019 edisyonundan bu yana ilk kez finale ulaştı; Birleşik Arap Emirlikleri ise kupaya giden yolda karşısında duruyor. Taraftarlar ise "El-İnma" stadının, yıllar önce başlayan ve Katar'da bir hüzünle biten hikâyenin farklı bir sonuna tanıklık etmesini bekliyor.

Renard'ın hayaleti ile 2019 finalinin anıları arasında, takım yarınki maça tarihin sözlerle silinmediğini bilerek çıkıyor; aksine ancak millî takımın vitrinine bir kupa daha ekleyecek ve Suudi taraftarlara uzun süredir beklenen bir an yaşatacak yeni bir zaferle silinir.