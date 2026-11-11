Suudi Arabistan taraftarları, milli takımlarının son yıllarda neden gerilediğini, Dünya Kupası'ndaki katılımlarında herhangi bir kupa ve hatta başarı elde edemediğini her zaman merak ediyor. İşte bu soru belki de şimdi yanıtını buluyor.
Renard'dan Donis'e: Suudi Arabistan kendi hayallerini teknik direktörleriyle mi öldürüyor?
Donis: Başarıların geri dönüş çağı
23 yıl boyunca başarısızlık, kupa yok, Dünya Kupası'nda güçlü sonuçlar yok, sadece grup aşamasına katılıp hızlı bir eleme, Asya ve Körfez'de ise yenilgiyle sonuçlanan finaller. İşte Yunan Georgios Donis'ten önce Suudi Arabistan Milli Takımı'nın durumu buydu.
Donis, Suudi futbol tarihindeki bu kara dönemi sona erdirdi ve Suudi Arabistan'ı Arap Körfez Kupası "Körfez 27" şampiyonluğuna taşıyarak, 2003'te aynı kupayı kazandıklarından bu yana, tam 23 yıl sonra tarihindeki ilk şampiyonluğu armağan etti.
Şimdi Donis dikenli bir koltukta oturuyor; adı her medya organında konuşuluyor ve bu başarıdan yalnızca bir ay sonra, Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden alınma ihtimaliyle ilgili sorular gündemde.
Donis'in yerine: seçim krizi
Sorun yalnızca Donis'in, Suudi Arabistan Millî Takımı hakkındaki bilgisini ortaya koyduktan sonra görevine son verilmesinde değil, aynı zamanda yerine seçilen isimde; zira tahminler, Portekiz Millî Takımı'nın eski teknik direktörü İspanyol Roberto Martinez'i işaret ediyor.
Martinez, iki altın nesle sahip Belçika ve Portekiz gibi iki millî takımı çalıştırdı, ancak emri altında oynayan parlak isimlerden yararlanmayı başaramadı ve bu takımlarla herhangi bir kupa kazanamadı.
İşte burada, en baştan Donis'in görevden alınmasının neden düşünüldüğü ve Suudi Arabistan Millî Takımı'nı 2027 Asya Uluslar Kupası'nda çalıştırması için Roberto Martinez gibi bir teknik direktörün seçilmesinde izlenen yöntemin ne olduğu sorusu ortaya çıkıyor.
Denis'in görevden alınması: Sadece bir karardan daha kötü
Suudi Arabistan Millî Takımı'nın karşılaşabileceği en büyük kriz yalnızca Dženis'in görevden alınması değil, kısa dönemlerde sürekli değişen teknik ekol anlayışı ya da istikrarsızlık ve bunun oyuncular üzerindeki etkisi de değil.
Ancak kriz, bu kararın verilebileceği zaman göz önüne alındığında daha büyük görünüyor; zira Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ikinci kez Yunan teknik direktörün görevden alınma ihtimalini yalanladı ve önümüzdeki dönemde görevine devam edeceğini teyit etti.
Fakat MBC 1 kanalındaki "Nadina" programının sunucusu Suudi medya mensubu Abdurrahman el-Humeydi, kararın önümüzdeki mart ayındaki millî ara sona erdikten sonra verileceğini doğruladı.
Bu bilginin doğru olması hâlinde, yeni teknik direktörün önünde, önümüzdeki aralık ayında başlayacak 2027 Asya Uluslar Kupası'nın başlamasından önce yalnızca 3 millî ara bulunacak; bunlardan biri ise görece uzun bir ara olacak.
Böylece yeni teknik direktör, adı her ne olursa olsun, Suudi Arabistan'ı yönetmeye tam anlamıyla hazır olmadan Asya Kupası'na girecek; tüm oyuncuları da tam olarak tanımayacak, oyuncular da onu tanımayacak.
Renard senaryosu tekrarlanacak mı?
Burada akıllara bir yıldan fazla öncesi, daha doğrusu geçen yılın ekim ayı geliyor; Fransız teknik direktör Hervé Renard'ın Suudi Arabistan Milli Takımı'nı 2026 Dünya Kupası finallerine taşıdığı dönem.
O dönemde, Suudi Arabistan'ı Dünya Kupası'nda yönetmesi için Fransız teknik direktörün görevden alınmasını ve yeni bir teknik direktörle anlaşılmasını talep eden bazı sesler yükseldi; ancak Suudi Arabistan Futbol Federasyonu bunu kesin bir dille reddetti.
Suudi Arabistan'ın oynadığı her maçla birlikte görevden alma talepleri tekrarlandı ve bununla birlikte Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun, Renard'ın Amerika, Kanada ve Meksika'daki Dünya Kupası'nda teknik direktör olacağını vurgulayan açıklamaları da tekrarlandı.
Ancak en büyük şok, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Fransız teknik direktörü görevden alıp yerine Dünya Kupası'nın başlamasından sadece iki ay önce, geçtiğimiz nisan ayında Donis'i atamaya karar vermesiyle geldi.
Donis, tüm çabalarına rağmen durumu düzeltemedi ve sekizinci grubu yalnızca iki puanla son sırada bitirerek Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti; bu da doğal bir sonuçtu.
Suudi Arabistan taraftarının en çok korktuğu şey ise bu senaryonun Donis'in kendisiyle de tekrarlanması: yalanlama açıklamalarının yayınlanması, görevinde birkaç ay daha kalması, ardından Asya Kupası'ndan kısa bir süre önce ayrılması ve böylece turnuvada şampiyonluğun gerçekleştirilemeyecek bir hayale dönüşmesi.
Körfez Kupası 27: Sorun sistemde
48 takımın yer aldığı, her gruptan ilk iki sırayı alan takımların ve 12 üçüncü arasından en iyi 8 takımın tur atladığı bir turnuvada, elenmenin hiçbir mazereti olamayacağı şüphesiz.
Bunu, Suudi Arabistan Millî Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndakinden tamamen farklı bir görüntü sergilediği son Arap Körfezi Kupası, yani "Körfez 27" öncesinde söylemek mümkündü.
Suudi Arabistan, 5 maç oynadı, hepsini kazandı ve bu maçlarda kalesini hiç gole izin vermeden 8 gol kaydetti; ayrıca en iyi oyuncu, en iyi kaleci ve gol kralı ödüllerini aldı.
Suudi Arabistan Millî Takımı'nın bambaşka bir yüzünü, takipçilerinin geçtiğimiz yıllar boyunca tanımadığı bir yüzünü ortaya koyan tam bir hâkimiyet. İşte bu, Dönis'in çalışmasını öne çıkarıyor ve Dünya Kupası'nda daha iyi bir görüntü sergilemek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu teyit ediyor.
Madem bu ortaya çıktı, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun yetkilileri değişse bile aynı hatayı tekrarlaması ve farklı bir sonuç beklemesi tuhaf; çünkü sonuç, sorunun Dönis ya da Renard'da değil, sistemde olduğunu teyit edecek.
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