Suudi Arabistan Millî Takımı'nın karşılaşabileceği en büyük kriz yalnızca Dženis'in görevden alınması değil, kısa dönemlerde sürekli değişen teknik ekol anlayışı ya da istikrarsızlık ve bunun oyuncular üzerindeki etkisi de değil.

Ancak kriz, bu kararın verilebileceği zaman göz önüne alındığında daha büyük görünüyor; zira Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ikinci kez Yunan teknik direktörün görevden alınma ihtimalini yalanladı ve önümüzdeki dönemde görevine devam edeceğini teyit etti.

Fakat MBC 1 kanalındaki "Nadina" programının sunucusu Suudi medya mensubu Abdurrahman el-Humeydi, kararın önümüzdeki mart ayındaki millî ara sona erdikten sonra verileceğini doğruladı.

Bu bilginin doğru olması hâlinde, yeni teknik direktörün önünde, önümüzdeki aralık ayında başlayacak 2027 Asya Uluslar Kupası'nın başlamasından önce yalnızca 3 millî ara bulunacak; bunlardan biri ise görece uzun bir ara olacak.

Böylece yeni teknik direktör, adı her ne olursa olsun, Suudi Arabistan'ı yönetmeye tam anlamıyla hazır olmadan Asya Kupası'na girecek; tüm oyuncuları da tam olarak tanımayacak, oyuncular da onu tanımayacak.