FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Remontada'yı tehdit eden bir çıkmaz... Barcelona'nın Atlético karşısındaki hayali rüzgârın insafına bırakan boğucu bir kriz

Barça için çeyrek finalin rövanş maçında zorlu bir görev

Barcelona, önümüzdeki Salı günü "Riyad Air Metropolitano" Stadyumu'nda ev sahibi Atlético Madrid karşısında zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor.

Barcelona, "Spotify Camp Nou" stadyumunda Atlético Madrid'e karşı 0-2 kaybettiği ilk maçı telafi etmek ve yarı finale yükselmek için bir geri dönüş yapmaya çalışacak.

Barcelona, 2015'ten beri kazanamadığı turnuvanın yarı finaline yükselebilmek için 3 gol farkla galip gelmek zorunda.

Ancak Barcelona'nın teknik direktörü Alman Hans Flick, bu zorlu rakiple oynayacağı beklenen maç öncesinde gerçek bir çıkmazla karşı karşıya.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Barcelona'nın savunma hattındaki kriz

    Flick, ilk maçın ardından ve Espanyol ile oynanan derbi maçında ortaya çıkan büyük krize acil çözümler bulmak zorunda kalacak.

    Barcelona, dün Cumartesi günü evinde Espanyol'u 4-1 mağlup ederek La Liga'daki liderliğini pekiştirdi, ancak Barça, Gerard Martin'in devre arasında oyundan çıkmasıyla kötü bir haber aldı.

    Her ne kadar sakatlık olmadığına dair açıklamalar yapılsa da, Gerard'ın devre arasında oyundan çıkması, özellikle önümüzdeki maç öncesinde savunma seçeneklerinin açıkça yetersiz olduğu göz önüne alındığında, Atlético Madrid maçı öncesinde endişeleri artırdı. 

    Flick, taraftarları sakinleştirerek oyuncusunun sakatlığının ciddi olmadığını ve Salı günü Atlético Madrid karşısında oynayabileceğini düşündüğünü vurguladı.

     Geriye, durumunun nasıl olacağı ve ilk 11'de başlayıp başlayamayacağı ya da herhangi bir acil durumdan çekinerek yedek kulübesinde oturup oturmayacağı kaldı.

    Kobarsi ve Kristensen'in yokluğu

    Hans Flick, tüm savunma oyuncularına güvenemeyecek; Andreas Christensen bir süredir sakat ve sezon sonuna kadar sahalara dönemeyecek; ayrıca Pau Kubarsi da Atlético Madrid ile oynanan ilk maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

    Koparsı'nın yokluğu, Barça kadrosunun temel direklerinden biri olduğu için Barcelona savunması için büyük bir darbe olacak.

    Koparsı bu sezon tüm turnuvalarda 43 maça çıktı, 1 gol attı ve toplam 3555 dakika sahada kaldı.

    Araujo ile Eric Garcia arasındaki uyumsuzluk

    Ronald Araujo ve Eric Garcia ikilisi, özellikle Flick, Gerard Martin'e güvenmeyi tercih etmezse, Atlético Madrid karşısında savunmanın merkezinde ilk 11'de yer alması en muhtemel isimler olacak.

    Barcelona'nın bu ikiliyle karşılaşacağı sorun, Flick'in onları savunma merkezinden farklı pozisyonlarda kullanmış olması.

    Araujo bu sezon tüm turnuvalarda 33 maçta forma giydi, ancak son zamanlarda sağ bek olarak oynadı ve bu pozisyon, Atlético Madrid ile oynanan ilk maçta yedek olarak sahaya çıktığında da gördüğümüz pozisyondu.

    Garcia ise son maçlarda, ilk maç da dahil olmak üzere, defansif orta saha oyuncusu olarak görev aldı ve bu nedenle o da savunma merkezinden uzaktır.

    Araujo ve Garcia bu sezon savunma merkezinde nadiren birlikte oynadılar, bu da aralarında uyum ve anlaşma eksikliği olduğunu gösteriyor.

     Hızlı geçişlerle gol bulmakta usta olan Atlético Madrid gibi bir takım karşısında bu durum çok tehlikeli olabilir.

  • Kondi savunmanın merkezinde mi oynuyor?

    Hans Flick'in önünde başka bir seçenek daha var, ancak bu zor bir seçenek olacak: Bu sezon oynadığı 42 maçın 4'ünde stoper olarak görev alan Jules Koundé'ye güvenmek.

    Eğer onu savunmanın merkezine kaydırırsa, Flick sağ bek pozisyonunda bırakacağı boşluğu doldurmak zorunda kalacak ve o zaman onun yerine Araujo'yu oynatabilir, ancak Uruguaylı oyuncu elbette Fransız oyuncu gibi değil.

