Rekorlarla dolu bir gece: Messi zamana meydan okuyor… Ronaldo’yu ve Almanya’nın efsanelerini geride bırakıyor

Messi, Opta’ya göre, Fransız Just Fontaine (1958) ve Brezilyalı Garrinho (1970)’nun da yer aldığı efsanevi bir kulübe katıldı; Dünya Kupası’nda arka arkaya 6 maçta en çok gol atan oyuncular arasında yer aldı. Bu rekor, 55 yıldır hiçbir oyuncu tarafından kırılamamıştı.

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