Rekorlarla dolu bir gece: Messi zamana meydan okuyor… Ronaldo’yu ve Almanya’nın efsanelerini geride bırakıyor

Efsane Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası’nın 10. grubundaki ikinci maçında bu Pazartesi akşamı Avusturya’nın kalesini iki kez sarsarak, kariyerinde ve Dünya Kupası tarihinde olağanüstü bir gece yaşadı.
Arjantin, devam eden turnuvada üst üste ikinci galibiyetini elde etti; Messi, Cezayir karşısında bir hat-trick yaparak takımına galibiyet kazandırmış, ardından bu gece Avusturya karşısında iki gol atarak galibiyeti garantilemişti.
Messi, bugün arka arkaya 17. ve 18. gollerini atarak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu ve 2014 Dünya Kupası'ndan beri kırılamayan Alman Miroslav Klose'nin rekorunu kırdı.