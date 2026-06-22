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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Rekorlarla dolu bir gece: Messi zamana meydan okuyor… Ronaldo’yu ve Almanya’nın efsanelerini geride bırakıyor

Arjantin - Avusturya
Arjantin
Avusturya
Dünya Kupası
L. Messi
M. Klose
J. Klinsmann
Kamerun
Arjantin
Avusturya
ABD
Almanya
Kamerun

Efsane Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası’nın 10. grubundaki ikinci maçında bu Pazartesi akşamı Avusturya’nın kalesini iki kez sarsarak, kariyerinde ve Dünya Kupası tarihinde olağanüstü bir gece yaşadı.

Arjantin, devam eden turnuvada üst üste ikinci galibiyetini elde etti; Messi, Cezayir karşısında bir hat-trick yaparak takımına galibiyet kazandırmış, ardından bu gece Avusturya karşısında iki gol atarak galibiyeti garantilemişti.

Messi, bugün arka arkaya 17. ve 18. gollerini atarak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu ve 2014 Dünya Kupası'ndan beri kırılamayan Alman Miroslav Klose'nin rekorunu kırdı.

  • Efsaneler Kulübü

    Messi, Opta’ya göre, Fransız Just Fontaine (1958) ve Brezilyalı Garrinho (1970)’nun da yer aldığı efsanevi bir kulübe katıldı; Dünya Kupası’nda arka arkaya 6 maçta en çok gol atan oyuncular arasında yer aldı. Bu rekor, 55 yıldır hiçbir oyuncu tarafından kırılamamıştı.

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  • Messi zamana meydan okuyor... 38 yaşında ve hâlâ gol atıyor

    ESPN verilerine göre, Messi, 1990 İtalya Dünya Kupası'nda bunu başaran Kamerunlu efsane Roger Milla'nın ardından, tek bir Dünya Kupası turnuvasında en az 4 gol atan tarihteki ikinci oyuncu (38 yaş veya üzeri) oldu. 

  • Bir başka benzersiz başarı

    Lionel Messi, Dünya Kupası’nda 10 farklı maçta ilk golü atan tek oyuncu oldu; en yakın rakipleri olan İtalyan Vieri, Brezilyalı Ronaldo ve İspanyol oyuncudan 4 maç farkla önde. Mr. Sheep’in istatistiklerine göre, bu üç oyuncunun her birinin bu alanda 6 maçı bulunuyor.

  • Tarihte beşinci sırada

    Ayrıca Messi, Dünya Kupası’nın ilk iki maçında 5 veya daha fazla gol atarak turnuvaya başlayan tarihteki beşinci oyuncu oldu. Ondan önce bu başarıyı gösterenler şunlardır:

    -Arjantinli Guillermo Stabile (5 gol – 1930).

    -Macar Sandor Kocsis (7 gol – 1954).

    -Fransız Just Fontaine (5 gol – 1958).

    -İngiliz Harry Kane (5 gol – 2018).

  • Daha önce kimsenin başaramadığı bir başarı

    Messi, Dünya Kupası'nda 12 farklı milli takımın kalesine 18 gol attı ve böylece, Stats Foot verilerine göre, daha önce Alman Jürgen Klinsmann, vatandaşı Klose ve Brezilyalı Ronaldo'nun elinde bulunan rekoru kırdı; bu oyuncuların her biri 10 farklı milli takımın kalesine gol atmıştı.

  • Arjantin'in gol tarihinin %17'si

    Ayrıca, Mr. Ship hesabı, Arjantin'in Dünya Kupası tarihindeki toplam 157 golün 27'sinde (18 gol + 9 asist) Messi'nin doğrudan katkı sağladığını, yani bu sayının Tango'nun tüm zamanlardaki gol toplamının %17'sini oluşturduğunu vurguladı.