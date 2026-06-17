"Rekorları umursamıyor" - Arjantin kaptanı Lionel Messi'nin Dünya Kupası'ndaki hat-trick kahramanlığının ardından Rodrigo De Paul, Messi'nin özverili tavrını övdü

Gazetecilere konuşan dinamik orta saha oyuncusu, arka arkaya dünya şampiyonlukları kazanmayı hedefleyen takım için bu forvetin neden bu kadar hayati önem taşıdığını ayrıntılı olarak anlattı. Dört yıl önce Katar’da bu prestijli kupayı kaldıran Güney Amerika devi, o tarihi zaferi tekrarlayabilmek için takımın ruhuna büyük ölçüde güveniyor.

De Paul, kaptanın özverili tavrını vurgulayarak, bu ikonik forvet için takım başarılarının her zaman kişisel rekorlardan daha önemli olduğunu açıkladı. De Paul, “Leo’nun olması bir avantaj; çünkü grubu nasıl yönettiği ve ileriye taşıdığı, çünkü o böyle bir insan,” dedi. “Bireysel rekorları umursamıyor, takıma öncelik veriyor ve bu bizim için inanılmaz bir şey.”