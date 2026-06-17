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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

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"Rekorları umursamıyor" - Arjantin kaptanı Lionel Messi'nin Dünya Kupası'ndaki hat-trick kahramanlığının ardından Rodrigo De Paul, Messi'nin özverili tavrını övdü

L. Messi
R. De Paul
A. Mac Allister
Arjantin - Cezayir
Arjantin
Cezayir
Dünya Kupası

Rodrigo De Paul, Dünya Kupası’nda rekoru egale eden bir hat-trick gerçekleştiren Arjantin kaptanı Lionel Messi’nin olağanüstü takım ruhunu övdü. Miroslav Klose’nin turnuva tarihinin en çok gol atan oyuncusu rekoruna ulaşmasına rağmen, tecrübeli forvet bireysel şöhretten ziyade tamamen takımın başarısına odaklanmaya devam ederek Güney Amerika şampiyonları için vazgeçilmez değerini kanıtladı.

  • Arjantin için rekoru egale eden kahramanca performans

    Dünya Kupası'na muhteşem bir başlangıç yapan Arjantin, hâlâ korkulan bir güç olduğunu gösterdi. Inter Miami’nin yıldızı Messi’nin Salı günü Cezayir’e karşı 3-0 kazanılan maçta üç gol atmasının ardından De Paul, Messi’yi hemen övdü.

    38 yaşındaki oyuncu, attığı üç golle Miroslav Klose’nin turnuvada attığı 16 gollük efsanevi rekoruna ulaştı. Tecrübeli forvet, sahada kaldığı 80 dakika boyunca ustalık dersi verdi; 57 kez topa dokundu ve kaleyi bulan dört şut kaydetti.

    Ayrıca %81 pas isabet oranı yakaladı ve iki kilit pas verdi. Ancak takım arkadaşı, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun bu çarpıcı bireysel istatistiklere rağmen ayaklarının yere sağlam bastığını vurguladı.

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    Grubun bütününü öncelikli kılmak

    Gazetecilere konuşan dinamik orta saha oyuncusu, arka arkaya dünya şampiyonlukları kazanmayı hedefleyen takım için bu forvetin neden bu kadar hayati önem taşıdığını ayrıntılı olarak anlattı. Dört yıl önce Katar’da bu prestijli kupayı kaldıran Güney Amerika devi, o tarihi zaferi tekrarlayabilmek için takımın ruhuna büyük ölçüde güveniyor.

    De Paul, kaptanın özverili tavrını vurgulayarak, bu ikonik forvet için takım başarılarının her zaman kişisel rekorlardan daha önemli olduğunu açıkladı. De Paul, “Leo’nun olması bir avantaj; çünkü grubu nasıl yönettiği ve ileriye taşıdığı, çünkü o böyle bir insan,” dedi. “Bireysel rekorları umursamıyor, takıma öncelik veriyor ve bu bizim için inanılmaz bir şey.”

  • Takımın vazgeçilmez lideri

    Bu eşsiz etki, orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister tarafından da vurgulanmış ve Mac Allister, milli takımın ünlü 10 numarası olmadan etkili bir şekilde işleyebileceği yönündeki tüm iddiaları kesin bir dille reddetmiştir.

    Liverpool'un yıldızı, forvetin soyunma odası üzerindeki muazzam etkisi konusunda düşüncelerini son derece net bir şekilde dile getirdi. Mac Allister, "Messi için kelimeler yetmez! Eğer bu takımın Leo olmadan daha iyi olduğunu düşünenler varsa… onun en önemli oyuncu olduğu artık ortada" diye yazdı.

    Son şampiyon, açılış maçında hayati öneme sahip üç puanı toplayarak tempoyu belirledikten sonra, şu anda gol farkıyla J Grubu'nun zirvesinde yer alıyor.

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    Messi ve Arjantin için bundan sonra ne olacak?

    İleriye bakıldığında, Lionel Scaloni’nin takımı, Avusturya’nın Ürdün’ü 3-1 mağlup etmesinin ardından, 22 Haziran’da Dallas’ta Avusturya ile karşılaşacak ve grubun liderliğini kimin ele geçireceği belirlenecek. Ardından Arjantin, grup aşamasını Ürdün ile oynayacağı maçla tamamlayacak. Yıldız oyuncusu bu olağanüstü formunu sürdürebilirse, dünya şampiyonluğunu korumak hâlâ kesin bir olasılık olarak duruyor.

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