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Çeviri:

Rekor transferler, çınlayan tokatlar ve yarım kalan hayaller: Yaz transfer döneminin genel bilançosu

FEATURES
E. Fernandez
Y. Diomande
Rodri
I. Saibari
M. Salah
A. Bouaddi
J. Alvarez
B. Barcola
M. Rogers
E. Anderson
Real Betis - Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
La Liga
Valencia - Barcelona
Valencia
Barcelona
Liverpool - Atletico Madrid
Liverpool
Atletico Madrid
Şampiyonlar Ligi
Athletic Bilbao - Atletico Madrid
Athletic Bilbao
M.City - Coventry City
M.City
Coventry City
Premier Lig
Everton - M. United
Everton
M. United
Arsenal - Chelsea
Arsenal
Chelsea
Inter - SSC Napoli
Inter
SSC Napoli
Serie A
Schalke 04 - Bayern Münih
Schalke 04
Bayern Münih
Bundesliga
Arjantin
Côte d’Ivoire
İspanya
Fas
Mısır
Fransa
İngiltere
İtalya
Almanya

Transfer piyasasındaki hareketlere kapsamlı bir bakış

2026 yazı sıradan bir transfer dönemi değil, Avrupa futbol tarihinin en heyecan verici transfer piyasalarından biriydi. Kulüplerin rekorlarını kırdığına, kimilerinin projelerinin görünümünü tümüyle değiştirdiğine tanıklık edilirken, tamamlanmaya yaklaşmış büyük transferler son anlarda suya düştü.

Enzo Fernandez'in Manchester City'ye transferinden Yan Diomande'nin Real Madrid ile yaptığı tarihi anlaşmaya, Bradley Barcola'nın Liverpool'a gelişinden Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a gidişine kadar, bu transfer dönemi yeni sezon başlamadan önce rekabetin haritasını yeniden çizdi.

Bu haberde, büyük kulüplerin transferlerinden, adres değiştiren yıldızlardan, tamamlanamayan transferlerden en pahalı satış ve alım transferlerine, teknik açıdan öne çıkan kazananlara ve kaybedenlere kadar Avrupa transfer piyasasında yaşanan en dikkat çekici gelişmeleri, kolay kolay unutulmayacak bir yazın tam resmini çizmeye çalışarak ele alıyoruz.

  • İngilizler en çok harcama yapan taraf

    Avrupa'nın 5 büyük liginde yaz transfer dönemi, dün akşam 1 Eylül 2026 tarihinde kapandı.

     Transfer sezonu, İngiltere Ligi'nde İngiltere saatiyle akşam 23.00'te sona ererken, İspanya Ligi'nde akşam 23.59'a kadar devam etti; Almanya ve Fransa ise transfer dönemlerini 31 Ağustos'ta akşam 20.00'de kapattı.

    Harcamalar konusunda ise İngiltere Ligi kulüpleri, 2 milyar sterlin barajını aşarak transfer piyasasındaki hakimiyetlerini sürdürdü. En çok harcama yapan kulüpler listesinin başında Chelsea ve Manchester City yer alırken, yeni sezona hazırlık kapsamında yürütülen takviye yarışında Liverpool ve Arsenal'in önüne geçtiler.

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  • Real Madrid: Devrim ve hayal kırıklığı

    Real Madrid, yaz transfer sezonuna net bir zihniyetle girdi; kadroyu anında rekabete katkı sağlayabilecek isimlerle güçlendirmek ve aynı zamanda geleceğe yatırım yapmak. Bu strateji, kulübün en büyük transferlerinden birinde vücut buldu; genç Fildişili kanat oyuncusu Yan Diomandé, Leipzig'den, toplam değeri yaklaşık 125 milyon euro olan ve bonuslarla birlikte 135 milyona kadar çıkabilecek bir anlaşmayla, 2033 yılına dek uzanan bir sözleşmeyle transfer edildi.


    Real Madrid'in takviyeleri Diomandé ile sınırlı kalmadı; kadrosunu Chelsea'den Marc Cucurella ve Inter'den Denzel Dumfries ile güçlendirirken, Bernardo Silva ile İbrahima Konaté'yi de bonservissiz iki transferle kadrosuna kattı. Böylece transfer dönemi hem savunma hem de hücum hattının güçlendirilmesini bir araya getirdi.

    Buna karşılık, gidenler listesinde bir dizi isim yer aldı. Bunların başında Como'ya giden Nico Paz, Fulham'a giden Gonzalo García, Real Betis'e giden Dani Ceballos ve Fiorentina'ya kiralanan Franco Mastantuono geliyor. Ayrıca Dani Carvajal ile David Alaba'nın futbolu bırakması ve bir dizi genç oyuncunun ayrılması da yaşandı. Buna karşın, harcanan meblağla boy ölçüşecek büyüklükte, ilk takım oyuncularından herhangi bir büyük satış anlaşması yapılmadı.

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    Birçok dikkat çekici transferi sonuçlandırmayı başarsa da Real Madrid, taraftarlarını tüm yaz boyunca meşgul eden transferi tamamlamayı beceremedi. Kulüp, Manchester City oyuncusu ve İspanya Milli Takımı kaptanı Rodri'yi kadrosuna katmakla güçlü biçimde ilişkilendirilmiş, oyuncunun ilkesel olarak onay verdiğine dair raporlar da gündeme gelmişti.

    Ancak Barcelona, sonunda yaklaşık 76,5 milyon euro karşılığında bu transferi kapmayı başardı ve böylece Kraliyet kulübü orta saha hattındaki en önemli hedeflerinden eli boş çıktı.

    İşte Kraliyet kulübünün sona eren transfer döneminde yaptığı tüm anlaşmalar:

    Real Madrid'e katılanlar

    OyuncuKulüpTransfer bedeli
    Marc Cucurella Chelsea55 milyon euro

     

    Denzel Dumfries Inter20 milyon euro 
    Bernardo Silva Manchester Citybonservissiz 
    İbrahima KonatéLiverpoolbonservissiz 
    Carlos Espí Levante 25 milyon euro 
    Yan DiomandéLeipzig 125 milyon euro  

    Real Madrid'den ayrılanlar

    OyuncuKulüpTransfer bedeli
    Dani CarvajalKulüpsüzsözleşme bitişi
    David AlabaKulüpsüzsözleşme bitişi
    Mario MartínGetafe3,5 milyon euro
    Fran García  Real Betis 4 milyon euro
    Dani CeballosReal Betisbonservissiz
    Gonzalo GarcíaFulham40 milyon euro
    César PalaciosFulham10 milyon euro
    Fran GonzálezSevilla1 milyon euro
    Franco MastantuonoFiorentinakiralık

  • Barcelona: Gordon, Adeyemi ve Rodri; Alvarez hayal kırıklığı

    Barcelona, yaz transfer döneminde en aktif büyük kulüplerden biriydi. Hücum hattını güçlendirmeye açık bir şekilde odaklanan Katalan ekibi, mercatoya İngiliz Anthony Gordon'ı Newcastle'dan kadrosuna katarak başladı. 70 milyon avro değerindeki bu transferde ayrıca 10 milyon avroluk bonus da yer alıyor ve sözleşme 2031 yılına kadar uzanıyor.


    Barça, hücum seçeneklerini güçlendirmeye devam ederek Alman Karim Adeyemi'yi Borussia Dortmund'dan 22 milyon avro sabit ücret ve 7 milyon avroluk değişken bedel karşılığında, 2031 yılına kadar geçerli bir sözleşmeyle kadrosuna kattı. Bu hamle, Hansi Flick yönetiminde takıma daha fazla hız ve hücum derinliği kazandırmayı hedefliyordu.

    Barça ayrıca yetenekli Mısırlı Hamza Abdelkerim'i Mısır'ın Al-Ahly kulübünden bonservisiyle kadrosuna kattı ve Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübünden dönen Joao Cancelo'nun hizmetlerine yeniden kavuştu.

    Sözleşmesi sona eren Robert Lewandowski başta olmak üzere bazı oyuncuların ayrılışı, buna ek olarak savunma hattından bazı isimlerin -en önemlisi kiralık Ronald Araujo- gidişi, maaş bütçesinde bir mali alan sağladı. Ancak Barcelona yönetimi, yatırımlarının büyük bölümünü hücum üçlüsünün kalitesini yükseltmeye yönlendirmeyi tercih etti ve ardından yazın en dikkat çekici transferlerinden birini bitirerek herkesi şaşırttı.

    Katalan kulübü, Manchester City ile Rodri'nin transferi için toplam değeri yaklaşık 76,5 milyon avroyu bulan bir anlaşmaya varmayı başardı ve İspanyol orta saha oyuncusunu Real Madrid'in ilgi alanından çekip aldı.

    Tüm bu başarılara rağmen Barcelona yönetimi, bu yaz taraftarlarının en büyük hayalini gerçekleştiremedi. Atletico Madrid forveti Julian Alvarez'i kadrosuna katmayı başaramayan Katalan ekibi, Brezilyalı Gabriel Jesus'u Arsenal'den transfer etmeye yöneldi.

    Kulüp başkanı Joan Laporta, Barcelona'nın 100 milyon avroyu aşan bir teklif sunduğunu açıkladı. Ancak Atletico oyuncusuna sahip çıktı, hatta bir açıklama yayımlayarak Alvarez'in Barcelona'ya transfer olma ihtimalinin "yüzde sıfır" olduğunu vurguladı. Böylece mercatonun en heyecan verici hikâyelerinden biri, Katalan kulübü için mutlu sonla bitmedi.

    İşte Katalan kulübünün sona eren mercatoda gerçekleştirdiği tüm transferler:


    Barcelona'ya katılanlar

    OyuncuKulüpTransfer bedeli
    Anthony GordonNewcastle80 milyon avro
    Karim Adeyemi Dortmund 22 milyon avro 
    Jesse BisuwClub Brugge8,5 milyon avro
    RodriManchester City60 milyon avro
    Hamza Abdelkerim Al-Ahly 1,5 milyon avro 
    Joao Cancelo Al-Hilal Bonservissiz 
    Dominik Livakovic  Fenerbahçe 2 milyon avro
    Gabriel Jesus Arsenal 10 milyon avro

    Barcelona'dan ayrılanlar

    OyuncuKulüpTransfer bedeli
    Robert LewandowskiChicago Fire Sözleşme bitişi
    Ander AstralagaAtletico MadridBonservissiz
    Ansu Fati Monaco 11 milyon avro
    Inaki Pena Panathinaikos 3 milyon avro
    Diego Kochen Lyngby BK Kiralık
    Ronald AraujoLiverpoolKiralık
    Ferran Torres Paris Saint-Germain 45 milyon avro 
    Jofre TorrentsAjaxBonservissiz
    Tomy Marques Braga 11 milyon avro 
    Hector Fort Real Sociedad 8,5 milyon avro
    Marc Casado Deportivo La CorunaKiralık
    Gerard FernandezMallorca4 milyon avro
    Aron YaakobishviliAlmeriaKiralık
    Alvaro CortesRoyal Antwerp3,5 milyon avro
    Toni FernandezVeneziaKiralık

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  • Atletico Madrid: Dikkat çeken destek, Griezmann'ın ayrılığı ve Barcelona'ya kesin bir "hayır"

    Atletico Madrid, Güney Koreli Kang In Lee ile Paris Saint-Germain'den anlaştığını duyurarak dikkat çekici bir transfere imza attı; medyanın değerini 35 ila 40 milyon avro arasında tahmin ettiği bu anlaşma 2031 yılına kadar geçerli olacak.

    İspanyol kulübü, Paris Saint-Germain ile anlaşmanın tamamlandığını resmi bir açıklamayla teyit etti. Açıklamada oyuncunun 7 numaralı formayı giyeceği belirtilirken, Fransız kulübüyle geçirdiği dönemdeki istatistiklerine de yer verildi. Buna göre oyuncu, 124 maçta 16 gol atıp 16 de asist yaptı; ayrıca en önemlisi iki kez Şampiyonlar Ligi olmak üzere çok sayıda yerel ve Avrupa kupası kazandı.

    Atletico bununla da yetinmedi; Morten Hjulmand ile defansif orta sahasını, uçan bek Alejandro Grimaldo ile ve sert stoper Cristian Romero ile kadrosunu güçlendirirken, aynı zamanda Barcelona ve Arsenal'in hizmetlerini almak için uyguladığı büyük baskıya rağmen Arjantinli yıldızı Julian Alvarez'e sıkı sıkıya sarıldı.

    Atletico, Barcelona'nın girişimlerine resmi bir açıklamayla nokta koydu ve bu açıklamada Alvarez konusunda herhangi bir görüşmeye girmeyi reddettiğini duyurarak, yalnızca "kuralları gözeten" diğer teklifleri değerlendirmeye hazır olduğunu vurguladı.

    Bu politikayla Atletico, ana yıldızlarından, başta Alvarez olmak üzere hiçbirini elden çıkarmadan kadrosunu yeni oyuncularla takviye etmeyi başararak transfer döneminden taktiksel açıdan en öne çıkan galiplerden biri olarak ayrıldı; öte yandan tarihi yıldızı Antoine Griezmann'ın Amerika Ligi'ne gittiğini de belirtmek gerekir.

    İşte Atletico Madrid'in öne çıkan transferleri:


    Atletico Madrid'e katılanlar

    OyuncuKulüpTransfer bedeli
    Alejandro Grimaldo  Bayer Leverkusen22 milyon avro
    Morten HjulmandSporting Lizbon40 milyon avro
    Lee Kang InParis Saint-Germain40 milyon avro
    Cristian Romero Tottenham 40 milyon avro 
    Jonathan David Juventus Kiralık

    Atletico Madrid'den ayrılanlar

    OyuncuKulüpTransfer bedeli
    Antoine GriezmannOrlandoBonservissiz
    Clement LengletBenficaKiralık
    Horatiu MoldovanAyubsporKiralık
    Julio DiazSevilla1 milyon avro
    Thiago Almada River Plate20 milyon avro 
    Nahuel MolinaRoma13 milyon avro
    Matteo RuggeriAston Villa 25 milyon avro 
    Jose Maria GimenezDeportivo La CoruñaKiralık
    Thomas LemarElcheKiralık

  • Paris Saint-Germain: Ağır bir satış ve kısmi telafi

    Paris Saint-Germain, yaz transfer döneminde kadro inşa sürecini yeniden finanse etmek amacıyla satışa dayalı bir politika benimsedi ve piyasanın en büyük satıcılarından biri oldu. Kulüp, Gonzalo Ramos'u 74 milyon euro karşılığında Milan'a, Randal Kolo Muani'yi yaklaşık 38-41 milyon euro karşılığında Juventus'a, Kang-in Lee'yi ise 35-40 milyon euro karşılığında Atletico'ya gönderdi.

    Ancak ayrılanlar listesindeki en dikkat çekici transfer, Fransız kanat oyuncusu Bradley Barcola'nın 125 milyon euroya ulaşan dev bir anlaşmayla Liverpool'a satılması oldu. İbrahim Mbaye ise 55 milyon euro karşılığında Aston Villa'ya transfer oldu.

    Fransız basınına göre bu transferler, Paris Saint-Germain'in satışlardan elde ettiği toplam geliri yaklaşık 370 milyon euroya çıkardı ve bu gelirlerin bir bölümünü kadrosunu güçlendirmek için yeniden yatırıma dönüştürmesine imkân tanıdı.

    Gelenler tarafında ise Saint-Germain, Monaco'dan Magnes Akliouche'u 50 milyon euro, Barcelona'dan Ferran Torres'i 48,5 milyon euro, Ajax'tan Mika Godts'u 45 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı; ayrıca bek oyuncusu Lucas Dean ve başka isimlerle de anlaştı.

    Bu hamleler, Barcola ve Ramos'un ayrılığının ardından hücum hattını yeniden şekillendirme çabası kapsamında geldi. Böylece Paris Saint-Germain, "satmak için satın alan" bir takım görünümü çizdi; Barcola satışından elde edilen büyük gelirin, aralarında Diomande'nin de bulunduğu başka hedefleri finanse etmek için kullanılmasına açıkça bel bağladı; ancak transferi sonunda Real Madrid bağladı.

    İşte Fransız kulübünün mercatodaki tüm transferleri:

    Paris Saint-Germain'e gelenler

    OyuncuKulüpTransfer bedeli
    Alessandro Longoni  Milan Bonservissiz
    Khalil AyariStade Tunisien1,5 milyon euro
    Magnes AklioucheMonaco 50 milyon euro 
    Lucas DeanAston Villa7 milyon euro
    Mika GodtsAjax45 milyon euro 
    Ferran TorresBarcelona 45-50 milyon euro

    Paris Saint-Germain'den ayrılanlar

    OyuncuKulüpTransfer bedeli
    Noham KamaraLyon4,1 milyon euro
    Gonzalo Ramos  Milan 74 milyon euro
    Renato Marin   NacionalKiralık
    Gabriel Moscardo EspanyolKiralık
    Kang-in Lee Atletico Madrid40 milyon euro 
    Randal Kolo Muani  Juventus 41,2 milyon euro
    Khalil Ayari Dunkerque Kiralık
    Bradley Barcola Liverpool125 milyon euro
    İbrahim Mbaye Aston Villa55 milyon euro
    Yoram ZaguePafosKiralık

  • Bayern Münih: Cebbari en önemlisi

    Bayern Münih'in transfer dönemi, büyük Avrupa liglerindeki rakiplerinin birçoğuna kıyasla daha sakin geçti. Zira Alman kulübü, kadrosunu yeniden düzenlemeye ve aralarında Sacha Boey, Tarek Buchmann ve Armindo Sieb'in de bulunduğu kiralık oyunculardan bazılarını geri çağırmaya odaklandı.

    Bayern ayrıca bir dizi yeni transfere imza attı; bunların en dikkat çekenleri Mathieu Marić ve Bra Ndiaye oldu. En önemlisi ise Bavyera devinin büyük harcamalara sahne olmayan bir piyasada, formda Faslı yıldız Ismael Saibari'yi kadrosuna katması oldu.

    Buna karşılık takımdan bir dizi isim ayrıldı; bunların en öne çıkanı sözleşmesi sona eren Leon Goretzka ile birlikte Raphaël Guerreiro oldu. Ayrıca kaleciler Daniel Peretz ve Alexander Nübel kalıcı transferlerle takımdan ayrılırken, bir dizi genç yetenek de orta seviye kulüplere gitti.

    Böylece Bayern'in transfer dönemi, kapsamlı bir devrime girişmekten ziyade bütçeyi denetleme ve kadro unsurlarını yeniden değerlendirme yönünde net bir isteği yansıttı. Bu yaklaşım, yaz boyunca kadrolarını daha fazla güçlendirmeyi tercih eden rakipler karşısında teknik bir soru işareti oluşturabilir.

    Bayern Münih'e gelenler

    OyuncuKulüpTransfer bedeli
    Noel AsékoHannover3,5 milyon euro
    Nathaniel BrownEintracht Frankfurt50 milyon euro
    Ismael SaibariEindhoven50 milyon euro
    Bara Sabouko NdiayeJambinos Satars3,5 milyon euro

    Bayern Münih'ten ayrılanlar

    OyuncuKulüpTransfer bedeli
    Leon GoretzkaAston Villabonservissiz
    Rafa GuerreiroKulüpsüzsözleşme bitişi
    Daniel PeretzSouthampton8 milyon euro
    Maurice KrattenmacherElversbergaçıklanmadı
    Jonah Kusi-AsareFulham6 milyon euro
    Alexander NübelBeşiktaş5 milyon euro
    Noel AsékoFrankfurt12 milyon euro
    Lovro ZvonarekEstrela Amadora1,5 milyon euro
    Armindo SiebLos Angeles FC500 bin euro
    Noel AsékoHannover1 milyon euro
    Arijon IbrahimovićAugsburgkiralık (500 bin euro)
    Filip ChavezMagdeburgkiralık
    Bryan ZaragozaEspanyolkiralık
    João PalhinhaBenfica14 milyon euro

  • Liverpool: Barcola bombası ile Salah'a veda arasında

    Liverpool, transfer piyasasının en dikkat çekici oyuncularından biri oldu ve 2026 yazının en büyük transferlerinden birini gerçekleştirerek Fransız kanat oyuncusu Bradley Barcola'yı Paris Saint-Germain'den 125 milyon euro bedelle kadrosuna kattı.

    Barcola'nın yanı sıra Liverpool, Osasuna'dan Victor Munoz, Barcelona'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak defans oyuncusu Ronald Araujo ve kaleci Luca Broggemans ile anlaşarak, ayrıca genç Fransız defans oyuncusu Jeremie Jacquet'in transferiyle savunma ve hücum hatlarında kısmi bir yeniden yapılanma sürecinde kadrosunu güçlendirdi.

    Liverpool, Curtis Jones ve Harvey Elliott gibi birçok isimden vazgeçti ve kadrosunda ilk kez şehirde doğmuş bir oyuncu kalmadı.

    Ancak yeni transferlerden çok, Muhammed Salah'ın ayrılığı Liverpool'un transfer döneminin en çok öne çıkan hikâyesi oldu. Mısırlı yıldız, Anfield'da 9 yıl süren efsanevi kariyerini noktalayarak, bazı raporlara göre iki yıllık ya da 2028'e kadar geçerli bir sözleşmeyle bonservis bedeli olmadan Türk ekibi Trabzonspor'a transfer oldu.

    Trabzonspor, Salah ile anlaşmasını "X" platformundaki hesabından, sözleşme imza töreninin video ve fotoğraflarını paylaşarak resmen duyurdu. Mali raporların ortaya koyduğuna göre oyuncu bu anlaşmayla yıllık 17 milyon euro maaş ve adını taşıyan ürünlerin gelirlerinden %20'lik pay elde edecek. Bu da transferi Türk futbol tarihinin en büyük anlaşmalarından biri hâline getiriyor.

    Böylece Liverpool, Barcola boyutunda dev bir hücum transferini yakın tarihinin en önemli yıldızlarından birinin ayrılığıyla bir araya getirmiş oldu ve Salah döneminin sona ermesinin ardından Anfield'da yeni bir dönem başladı.

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    Liverpool'a katılanlar

    OyuncuKulüpTransfer bedeli
    Jeremie JacquetRennes63 milyon euro
    Victor MunozOsasuna40 milyon euro
    Ronald AraujoBarcelonaKiralık
    Ivan NdokiAustria Wien3 milyon euro
    Bradley BarcolaParis Saint-Germain125 milyon euro
    Luca BroggemansGenk33 milyon euro

    Liverpool'dan ayrılanlar

    OyuncuKulüpTransfer bedeli
    Muhammed SalahTrabzonsporBonservissiz transfer
    Andrew RobertsonTottenhamBonservissiz transfer
    Rhys WilliamsKulüpsüzSözleşme bitişi
    Ibrahima KonateReal MadridBonservissiz transfer
    Armin PecsiHartbergKiralık
    Curtis JonesInter30 milyon euro
    Calvin RamsaySt MirrenKiralık
    Luca BroggemansGenkKiralık
    Ivan NdokiLevanteKiralık
    Harvey ElliottValenciaKiralık
    Stefan BajceticCelta Fortuna1,27 milyon euro

  • Manchester City: Rekor bedelle orta sahada devrim

    Manchester City, yaz transfer döneminde orta sahasını neredeyse tamamen yeniden inşa etmeyi tercih etti. Kulüp, bir grup yeni oyuncuyla anlaşmak için büyük paralar harcadı. Bunların başında Lille'den yaklaşık 117 milyon dolar olarak tahmin edilen bir bonservisle gelen genç Faslı Ayyub Buadi ve Nottingham Forest'tan 116 milyon sterlin karşılığında transfer edilen İngiliz Elliot Anderson yer alıyor.

    Ancak en büyük transfer, ESPN ve BBC raporlarına göre 125 milyon sterlinlik bir bedelle ve beş yıllık sözleşmeyle Chelsea'den Enzo Fernandez'in kadroya katılması oldu. Bu rakam İngiltere rekoruna eşdeğer olup, geçen yıl Liverpool'un Alexander Isak'ı kadrosuna katmak için ödediği bedelle aynı.

    Manchester City, transferi resmi olarak internet sitesi üzerinden duyurdu ve "X" platformundaki hesabında paylaştığı bir video ile de doğruladı. Böylece yaz döneminde orta sahaya yapılan en büyük takviye operasyonlarından biri tamamlanmış oldu.

    Takım ayrıca, Liverpool'dan Cody Gakpo ile anlaşma girişiminin başarısız olmasının ardından Everton'dan Senegalli kanat oyuncusu Iliman Ndiaye ile 60-65 milyon sterlin karşılığında anlaşarak hücum seçeneklerini de güçlendirdi. Böylece oyuncu; Phil Foden, Jeremy Doku, Antoine Semenyo ve diğerlerinden oluşan kanat grubuna katıldı.

    Buna karşılık Manchester City, orta sahasının en önemli isimlerinden birini kaybetti. Rodri, Barcelona'ya transfer olmayı tercih etti. Ayrıca Jack Grealish kiralık olarak Everton'a gitti, Bernardo Silva bonservissiz bir transferle ayrıldı, Omar Marmoush ve Savinho ise Tottenham'a transfer oldu.

    Manchester City'ye katılanlar

    OyuncuKulüpTransfer bedeli
    Elliot AndersonNottingham Forest135 milyon euro
    Matías DetourbetTroyes25 milyon euro
    Jeremy MongaLeicester City11 milyon euro
    Pierce CharlesSheffield3,5 milyon euro
    Gerónimo RulliMarsilya2 milyon euro
    Enzo FernandezChelsea145 milyon euro
    Iliman NdiayeEverton70 milyon euro
    AllanPalmeiras37,5 milyon euro
    Pierce CharlesSheffield Wednesday3,5 milyon euro

    Manchester City'den ayrılanlar

    OyuncuKulüpTransfer bedeli
    Manuel AkanjiInter15 milyon euro
    Bernardo SilvaReal MadridBonservissiz
    John StonesInterBonservissiz
    Matías DetourbetMonacoKiralık
    Nathan AkéFenerbahçe8,12 milyon euro
    Sverre NypanLommelKiralık
    Pierce CharlesQueens Park RangersKiralık
    James TraffordLeeds United46,7 milyon euro
    Max AlleyneBurnleyKiralık
    RodriBarcelona60 milyon euro
    Tijjani ReijndersAl-Qadisiyah61 milyon euro
    SavinhoTottenham87,7 milyon euro
    Omar MarmoushTottenhamKiralık
    Jumaa BahAugsburgKiralık (100 bin euro)
    Jack GrealishEvertonKiralık
    Pierce CharlesQueens Park RangersKiralık
    Nico GonzalezNewcastle56,6 milyon euro

  • Manchester United: Süper transfer olmadan orta sahayı güçlendirmek

    Manchester United, transfer piyasasındaki hamlelerinin büyük bölümünü orta sahayı yeniden inşa etmeye yöneltmeyi tercih etti. Kulüp, Chelsea'den yaklaşık 48 ila 50 milyon sterlin karşılığında Brezilyalı Andre Santos ile anlaşmanın yanı sıra Aston Villa'dan 35 milyon karşılığında Youri Tielemans ve Brighton'dan değeri yaklaşık 65 milyon olarak tahmin edilen bir transferle Carlos Baleba ile anlaştı.

    Manchester United'ın yeni gelenlere yaptığı toplam harcama yaklaşık 160 ila 170 milyon sterline ulaştı; buna karşılık çok sayıda oyuncusu da takımdan ayrıldı. Bunların başında yaklaşık 38 ila 44 milyon karşılığında Napoli'ye giden Rasmus Højlund geliyor. Casemiro, Jadon Sancho ve Tyrell Malacia ise sözleşmelerinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak takımdan ayrıldı.

    İngiliz medyasının United'ın transfer dönemine ilişkin değerlendirmeleri farklılık gösterdi. Bazı analizler kulübün orta saha sorunlarını çözmeyi başardığını ve "B"ye yakın bir not aldığını değerlendirirken, üst düzey bir forvetle anlaşılmaması, takımın hücumda rekabet edebilme kapasitesi konusunda büyük bir soru işaretini yerinde bıraktı.

    Manchester United'a katılanlar

    OyuncuKulüpTransfer bedeli
    Andre SantosChelsea56 milyon euro
    Youri TielemansAston Villa41 milyon euro
    Karl DarlowLeeds UnitedBonservissiz transfer
    Carlos BalebaBrighton75 milyon euro

    Manchester United'dan ayrılanlar

    OyuncuKulüpTransfer bedeli
    Rasmus HøjlundNapoli44 milyon euro
    Carlos CasemiroInter MiamiBonservissiz transfer
    Tyrell MalaciaKulüpsüzSözleşme bitimi
    Jadon SanchoKulüpsüzSözleşme bitimi
    Tyler FredricsonLausanneBilinmiyor
    Radek VitekMiddlesbrough8,15 milyon euro
    Altay BayındırCelta VigoKiralık
    Toby CollyerWest Bromwich Albion3,5 milyon euro

  • Arsenal: Guimaraes zirvede, elit bir forvet ise yok

    Arsenal, transfer döneminde en aktif kulüplerden biri oldu. Londra ekibi, Brezilyalı Bruno Guimaraes'i Newcastle'dan 75 milyon sterlin karşılığında dört sezonluk ve bir yıl uzatma opsiyonu içeren bir sözleşmeyle kadrosuna katarak büyük bir transfere imza attı. Bu hamle, teknik direktör Mikel Arteta döneminde kulübün en dikkat çekici yatırımlarından birini temsil ediyor.

    Londra kulübü bununla da yetinmedi; Aston Villa'dan Ezri Konsa'yı yaklaşık 51 ila 55 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı. Ayrıca Bayer Leverkusen'den Piero Hincapie, Christos Tzolis ve bonservissiz olarak kaleci Illan Meslier ile de anlaştı.

    Ayrılanlar cephesinde ise Gabriel Jesus yaklaşık 10 ila 12 milyon euro karşılığında Barcelona'ya giderken, Gabriel Martinelli 60 milyona Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer oldu. Leandro Trossard ise diğer birçok oyuncuyla birlikte Beşiktaş'a gitti.

    Piyasadaki bu yoğun hareketliliğe rağmen, hücum hattına liderlik edebilecek bir forvetin yokluğu Arsenal'ın transfer döneminin en büyük soru işareti olmaya devam etti. İngiliz basınındaki haberlere göre kulüp, birinci sınıf bir forvet transferini tamamlamayı başaramadı ve hücum gücüne benzer bir takviye yapılmadan Guimaraes takımın en dikkat çekici eklentisi olarak kaldı.

    Arsenal'a katılanlar

    OyuncuKulüpTransfer bedeli
    Piero HincapieBayer Leverkusen52 milyon euro
    Illan MeslierLeeds UnitedBonservissiz
    Christos TzolisClub Brugge40 milyon euro
    Bruno GuimaraesNewcastle United87,5 milyon euro
    KonsaAston Villa60 milyon euro

    Arsenal'dan ayrılanlar

    OyuncuKulüpTransfer bedeli
    Jakub KiwiorPorto17 milyon euro
    Karl HeinWerder Bremen3 milyon euro
    Leandro TrossardBeşiktaş18 milyon euro
    Christian NörgaardEverton8,15 milyon euro
    Gabriel JesusBarcelona10 milyon euro
    Fabio VieiraHamburg9 milyon euro
    Tommy SetfordStevenageKiralık
    Ethan NwaneriBorussia DortmundKiralık
    Reiss NelsonKulüpsüzSözleşme bitişi

  • Chelsea: Enzo'nun ayrılığı ve rekor Rodgers transferi

    Chelsea'nin transfer döneminde satış ve alım anlaşmaları arasında belirgin bir tezat yaşandı; Enzo Fernandez'in dev bir anlaşmayla Manchester City'ye gitmesinin ardından kulüp, Aston Villa'dan Morgan Rogers'ı kadrosuna katarak tarihinin en büyük alım anlaşmasını gerçekleştirdi.

    "BBC" ve "The Athletic" kaynaklı haberler, Rogers anlaşmasının bedelinin 117 milyon sterline ulaştığını, altı yıllık ve bir sezon uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzalandığını doğruladı. Böylece oyuncu, Chelsea tarihinin en pahalı transferi olmasının yanı sıra anlaşmanın açıklandığı sırada en pahalı İngiliz oyuncu unvanını da elde etti.

    Chelsea kadrosunu Valentin Barco, Maxence Lacroix, Emiliano Martinez, Danny Welbeck ve Jordan Henderson'ın da aralarında bulunduğu bir dizi transferle güçlendirmeye devam etti; bunların yanı sıra kalıcı ya da kiralık olarak kadroya katılan başka bir oyuncu grubu da yer aldı.

    Buna karşılık, ayrılanlar listesinde de geniş çaplı değişiklikler yaşandı. Bunların en dikkat çekenleri Marc Cucurella'nın Real Madrid'e ve Enzo Fernandez'in Manchester City'ye transferi oldu; ayrıca kulübün kadrosunu sık sık yeniden şekillendirmeye dayalı politikasının bir devamı olarak çok sayıda genç oyuncu farklı İngiliz ve Avrupa kulüplerine gitti.

    Chelsea'ye katılanlar

    OyuncuKulüpAnlaşma bedeli
    Geovany QuendaSporting Lizbon50,7 milyon euro
    DeividCorinthians10 milyon euro
    Dastan SatpayevKairat2,4 milyon euro
    Emanuel EmegaStrasbourg25,3 milyon euro
    Marco PalestraAtalanta57 milyon euro
    Morgan RogersAston Villa138 milyon euro
    Maxence LacroixCrystal Palace60,7 milyon euro
    Valentin BarcoStrasbourg40 milyon euro
    Danny WelbeckBrighton5,85 milyon euro
    Jordan HendersonBrentfordBonservissiz
    Pep ChavarriaRayo Vallecano19 milyon euro

    Chelsea'den ayrılanlar

    OyuncuKulüpAnlaşma bedeli
    Marc CucurellaReal Madrid55 milyon euro
    Tariq GeorgeEverton21 milyon euro
    Andrey SantosManchester United56 milyon euro
    Alejandro GarnachoAston VillaKiralık
    Trevoh ChalobahComo30 milyon euro
    Filip JörgensenStrasbourgKiralık
    Dastan TalgatulyBurnley350 bin euro karşılığında kiralık
    Benoit BadiashileNapoli3 milyon euro karşılığında kiralık
    Enzo FernandezManchester City145 milyon euro
    Nicolas JacksonAston Villa55,5 milyon euro
    Liam DelapNottingham Forest52,5 milyon euro
    Marc GuiuLeipzig15 milyon euro
    Tosin AdarabioyoTottenham11,65 milyon euro
    David Datro FofanaServette2,5 milyon euro
    Dastan SatpayevBurnley350 bin euro karşılığında kiralık
    Axel DisasiCrystal PalaceKiralık
    Caleb WileyPrestonKiralık
    Robert SanchezComoKiralık
    Dario EssugoStrasbourgKiralık
    Mykhailo MudrykTottenhamKiralık

  • İnter, Juventus ve Milan: İtalyan kulüpleri harcama tavanını yükseltiyor

    Büyük İtalyan kulüpleri transfer piyasasındaki güçlü varlıklarını sürdürdü ve Inter Milan en aktif kulüplerin başında geldi. Savunma hattını Djed Spence'i Tottenham'dan 35 milyon euro karşılığında, Manuel Akanji'yi Manchester City'den 15 milyon euro karşılığında kadrosuna katarak güçlendiren Inter, ayrıca kaleci Ivan Provedel'i Lazio'dan 3 milyon euro karşılığında ve John Stones'u bonservissiz olarak transfer etti.

    Inter, orta sahasını da Aleksandar Stankovic'i 23 milyon euro karşılığında kadrosuna katarak güçlendirdi ve ardından Curtis Jones'u Liverpool'dan 30 milyon euro karşılığında transfer ederek Avrupa kupalarında tecrübeye sahip İngiliz bir oyuncu kazandı.

     Buna karşılık kadrosunda Denzel Dumfries'in 20 milyon euro karşılığında Real Madrid'e ayrılışına tanık oldu.

    Juventus ise daha çok hücum hattını güçlendirmeye odaklandı. Lois Openda'yı Leipzig'den 43 milyon euro karşılığında bonservisiyle, Randal Kolo Muani'yi Paris Saint-Germain'den yaklaşık 41 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Ayrıca savunmacı Jhon Lucumi'yi Bologna'dan 20 milyon euro karşılığında ve orta saha oyuncusu Kerim Alaybegovic'i Bayer Leverkusen'den yaklaşık 32 milyon euroluk bir transferle kadrosuna dahil etti.

    Milan ise transferlerinin başına Gonzalo Ramos'u Paris Saint-Germain'den 74 milyon euro karşılığında kadrosuna katma anlaşmasını koydu. Ayrıca Diego Moreira'yı Strasbourg'dan 50 milyon euro karşılığında ve Mario Gila'yı Lazio'dan 30 milyon euro karşılığında transfer etti.

    Buna karşılık takım, 38 milyon euro karşılığında Galatasaray'a giden Rafael Leao'nun hizmetlerini kaybederken, Christopher Nkunku ise kiralık olarak Leipzig'e gitti.

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  • Manchester City ve Real Madrid: 2026 yazının en pahalı 5 transferi

    Enzo Fernandez, Chelsea'den Manchester City'ye yaklaşık 125 milyon sterlin karşılığında transfer olarak 2026 yazının en pahalı transferleri listesinin başına geçti; beş yıllık sözleşmeyle yapılan bu anlaşma, İngiltere'de ortak rekor niteliğinde.

    İkinci sırada, Jan Diomande'yi Leipzig'den 125 milyon euro artı bonus olarak 10 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Real Madrid yer aldı. Böylece oyuncu, yedi sezonluk sözleşmeyle kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu oldu.

    Üçüncü sırada ise Paris Saint-Germain'den Liverpool'a 123 milyon sterline kadar ulaşabilecek bir bedelle transfer olan Bradley Barcola bulunuyor; bu bedel 106 milyon sterlin sabit ücret ile bonus olarak eklenen ek meblağları kapsıyor.

    Dördüncü sırada Morgan Rogers yer aldı. Chelsea, oyuncuyu Aston Villa'dan kadrosuna katmak için yaklaşık 117 milyon sterlin ödedi ve böylece Rogers, "BBC" ve "The Athletic" raporlarına göre en pahalı İngiliz oyuncu oldu.

    Beşinci sıra ise Elliot Anderson'a ait oldu. Oyuncu, Nottingham Forest'tan Manchester City'ye yaklaşık 116 milyon sterlin karşılığında transfer oldu; bu transfer, kulübün orta sahasını yeniden yapılandırma hamleleri kapsamında gerçekleşti.

  • Cevap zamanı geldi

    Transfer sezonu sona erdi ve transfer piyasasının kapıları kapandı, ancak gerçek cevapları rakamlar ya da transferlerin değeri değil, önümüzdeki aylarda Avrupa'nın sahaları verecek. Şampiyonluklar peşinde milyarlar harcayan kulüpler olduğu gibi, istikrar ya da yeniden yapılanma üzerine bahis oynayan kulüpler de var; bazı yıldızlar ise kariyerlerini tümüyle değiştirebilecek yeni meydan okumaların başlangıcını tercih etti.

    Sezon sonuna kadar herkesin peşini bırakmayacak soru ise şu: Transfer piyasasında gerçekten kim başarılı bir yatırım yaptı, kim yalnızca gazete manşetlerini kazanmakla yetindi? Cevabı ne resmi açıklamalar ne de rekor rakamlar yazacak; sonuçlar yazacak.

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