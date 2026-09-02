Real Madrid, yaz transfer sezonuna net bir zihniyetle girdi; kadroyu anında rekabete katkı sağlayabilecek isimlerle güçlendirmek ve aynı zamanda geleceğe yatırım yapmak. Bu strateji, kulübün en büyük transferlerinden birinde vücut buldu; genç Fildişili kanat oyuncusu Yan Diomandé, Leipzig'den, toplam değeri yaklaşık 125 milyon euro olan ve bonuslarla birlikte 135 milyona kadar çıkabilecek bir anlaşmayla, 2033 yılına dek uzanan bir sözleşmeyle transfer edildi.



Real Madrid'in takviyeleri Diomandé ile sınırlı kalmadı; kadrosunu Chelsea'den Marc Cucurella ve Inter'den Denzel Dumfries ile güçlendirirken, Bernardo Silva ile İbrahima Konaté'yi de bonservissiz iki transferle kadrosuna kattı. Böylece transfer dönemi hem savunma hem de hücum hattının güçlendirilmesini bir araya getirdi.

Buna karşılık, gidenler listesinde bir dizi isim yer aldı. Bunların başında Como'ya giden Nico Paz, Fulham'a giden Gonzalo García, Real Betis'e giden Dani Ceballos ve Fiorentina'ya kiralanan Franco Mastantuono geliyor. Ayrıca Dani Carvajal ile David Alaba'nın futbolu bırakması ve bir dizi genç oyuncunun ayrılması da yaşandı. Buna karşın, harcanan meblağla boy ölçüşecek büyüklükte, ilk takım oyuncularından herhangi bir büyük satış anlaşması yapılmadı.

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Birçok dikkat çekici transferi sonuçlandırmayı başarsa da Real Madrid, taraftarlarını tüm yaz boyunca meşgul eden transferi tamamlamayı beceremedi. Kulüp, Manchester City oyuncusu ve İspanya Milli Takımı kaptanı Rodri'yi kadrosuna katmakla güçlü biçimde ilişkilendirilmiş, oyuncunun ilkesel olarak onay verdiğine dair raporlar da gündeme gelmişti.

Ancak Barcelona, sonunda yaklaşık 76,5 milyon euro karşılığında bu transferi kapmayı başardı ve böylece Kraliyet kulübü orta saha hattındaki en önemli hedeflerinden eli boş çıktı.

İşte Kraliyet kulübünün sona eren transfer döneminde yaptığı tüm anlaşmalar:

Real Madrid'e katılanlar

Oyuncu Kulüp Transfer bedeli Marc Cucurella Chelsea 55 milyon euro Denzel Dumfries Inter 20 milyon euro Bernardo Silva Manchester City bonservissiz İbrahima Konaté Liverpool bonservissiz Carlos Espí Levante 25 milyon euro Yan Diomandé Leipzig 125 milyon euro

Real Madrid'den ayrılanlar