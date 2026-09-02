Barcelona, yaz transfer döneminde en aktif büyük kulüplerden biriydi. Hücum hattını güçlendirmeye açık bir şekilde odaklanan Katalan ekibi, mercatoya İngiliz Anthony Gordon'ı Newcastle'dan kadrosuna katarak başladı. 70 milyon avro değerindeki bu transferde ayrıca 10 milyon avroluk bonus da yer alıyor ve sözleşme 2031 yılına kadar uzanıyor.
Barça, hücum seçeneklerini güçlendirmeye devam ederek Alman Karim Adeyemi'yi Borussia Dortmund'dan 22 milyon avro sabit ücret ve 7 milyon avroluk değişken bedel karşılığında, 2031 yılına kadar geçerli bir sözleşmeyle kadrosuna kattı. Bu hamle, Hansi Flick yönetiminde takıma daha fazla hız ve hücum derinliği kazandırmayı hedefliyordu.
Barça ayrıca yetenekli Mısırlı Hamza Abdelkerim'i Mısır'ın Al-Ahly kulübünden bonservisiyle kadrosuna kattı ve Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübünden dönen Joao Cancelo'nun hizmetlerine yeniden kavuştu.
Sözleşmesi sona eren Robert Lewandowski başta olmak üzere bazı oyuncuların ayrılışı, buna ek olarak savunma hattından bazı isimlerin -en önemlisi kiralık Ronald Araujo- gidişi, maaş bütçesinde bir mali alan sağladı. Ancak Barcelona yönetimi, yatırımlarının büyük bölümünü hücum üçlüsünün kalitesini yükseltmeye yönlendirmeyi tercih etti ve ardından yazın en dikkat çekici transferlerinden birini bitirerek herkesi şaşırttı.
Katalan kulübü, Manchester City ile Rodri'nin transferi için toplam değeri yaklaşık 76,5 milyon avroyu bulan bir anlaşmaya varmayı başardı ve İspanyol orta saha oyuncusunu Real Madrid'in ilgi alanından çekip aldı.
Tüm bu başarılara rağmen Barcelona yönetimi, bu yaz taraftarlarının en büyük hayalini gerçekleştiremedi. Atletico Madrid forveti Julian Alvarez'i kadrosuna katmayı başaramayan Katalan ekibi, Brezilyalı Gabriel Jesus'u Arsenal'den transfer etmeye yöneldi.
Kulüp başkanı Joan Laporta, Barcelona'nın 100 milyon avroyu aşan bir teklif sunduğunu açıkladı. Ancak Atletico oyuncusuna sahip çıktı, hatta bir açıklama yayımlayarak Alvarez'in Barcelona'ya transfer olma ihtimalinin "yüzde sıfır" olduğunu vurguladı. Böylece mercatonun en heyecan verici hikâyelerinden biri, Katalan kulübü için mutlu sonla bitmedi.
İşte Katalan kulübünün sona eren mercatoda gerçekleştirdiği tüm transferler:
Barcelona'ya katılanlar
|Oyuncu
|Kulüp
|Transfer bedeli
|Anthony Gordon
|Newcastle
|80 milyon avro
|Karim Adeyemi
|Dortmund
|22 milyon avro
|Jesse Bisuw
|Club Brugge
|8,5 milyon avro
|Rodri
|Manchester City
|60 milyon avro
|Hamza Abdelkerim
|Al-Ahly
|1,5 milyon avro
|Joao Cancelo
|Al-Hilal
|Bonservissiz
|Dominik Livakovic
|Fenerbahçe
| 2 milyon avro
|Gabriel Jesus
|Arsenal
| 10 milyon avro
Barcelona'dan ayrılanlar
|Oyuncu
|Kulüp
|Transfer bedeli
|Robert Lewandowski
|Chicago Fire
|Sözleşme bitişi
|Ander Astralaga
|Atletico Madrid
|Bonservissiz
|Ansu Fati
|Monaco
| 11 milyon avro
|Inaki Pena
|Panathinaikos
| 3 milyon avro
|Diego Kochen
|Lyngby BK
|Kiralık
|Ronald Araujo
|Liverpool
|Kiralık
|Ferran Torres
|Paris Saint-Germain
|45 milyon avro
|Jofre Torrents
|Ajax
|Bonservissiz
|Tomy Marques
|Braga
|11 milyon avro
|Hector Fort
|Real Sociedad
| 8,5 milyon avro
|Marc Casado
|Deportivo La Coruna
|Kiralık
|Gerard Fernandez
|Mallorca
|4 milyon avro
|Aron Yaakobishvili
|Almeria
|Kiralık
|Alvaro Cortes
|Royal Antwerp
|3,5 milyon avro
|Toni Fernandez
|Venezia
|Kiralık